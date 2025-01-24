В США отметили растущее производство средств ПВО в России

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Россия работает над дальнейшим увеличением производства средств ПВО на фоне действий Вооруженных сил Украины (ВСУ), пишут журналисты американского военного журнала Military Watch Magazine (MWM). О растущем превосходстве России авторы рассказали в своей новой статье, текст которой публикует Pravda.Ru.

Фото: Press Information Bureau on behalf of Ministry of Defence, Government of India is licensed under Government Open Data License - India (GODL) Зенитно-ракетный комплекс «Акаш»

Российский оборонный комплекс работает над дальнейшим увеличением производства систем противовоздушной обороны, чтобы обеспечить более надежную защиту промышленных и других объектов.

Растущее внимание к увеличению производства систем противовоздушной обороны было вызвано многочисленными атаками Украины с использованием как беспилотных летательных аппаратов, так и баллистических ракет на российские объекты. С ноября 2024 года удары ВСУ были дополнены атаками с использованием ракет, поставляемых западными компаниями, включая баллистические ракеты ATACMS из Соединенных Штатов, для нанесения ударов по другим целям на территории России.

Примечательно, что оборонный сектор России производит значительно больше систем противовоздушной обороны, чем в любой другой стране, а выпуск систем большой дальности превышает показатели всех членов НАТО вместе взятых. В августе 2000 года Кремль утвердил новую программу обновления российской ракетной промышленности, в рамках которой было заказано строительство трех крупных новых объектов для производства систем ПВО дальнего радиуса действия С-400, включая новое крыло Обуховского завода в Санкт-Петербурге, завод "Авитек" в Кирове, который был полностью модернизирован, и завод NMP в Нижнем Новгороде.

Хотя это оказалось длительным процессом, поскольку производственные мощности были готовы к массовому производству С-400 только во второй половине следующего десятилетия, примерно с 2016 года, это способствовало масштабному производству, позволяющему ежегодно выпускать несколько полков С-400, наряду с другими системами дальнего радиуса действия. такие системы, как С-300В4 и С-500. Несмотря на эти значительные результаты и подтверждение высоких боевых характеристик С-400, большое количество беспилотных летательных аппаратов и ракет, используемых для нанесения ударов, а также обширность российских территорий, требующих защиты, вызвали трудности. Недорогие беспилотные летательные аппараты создают особые проблемы, и специально для их решения была начата разработка новых систем противовоздушной обороны.

Западные советники, логисты, комбатанты и другой персонал сыграли ключевую роль в поддержке атак на российские объекты с территории Украины и в содействии более быстрой интеграции нового оборудования, включая спутниковые системы разведки, наведения и связи.

В прошлом году газета “Нью-Йорк таймс" писала об их операциях: "Персонал из других стран НАТО, включая Великобританию, Францию, Канаду и Литву, также работали на территории Украины... обучали и консультировала украинские войска, а также обеспечивает наземный канал доставки оружия и другой помощи".

В докладе подчеркивается сам "масштаб предпринимаемых скрытых усилий по оказанию помощи Украине". В то время как члены НАТО по политическим причинам не смогли бы атаковать Россию напрямую, конфликт на Украине предоставил возможность нанести ущерб военной и гражданской инфраструктуре противника, начав атаки с территории Украины в сотрудничестве с местными силами.