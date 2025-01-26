Сводка с фронта: ВС РФ взяли важную крепость — Великую Новосёлку, США замалчивают потери ВСУ

Российские войска продолжают выполнять задачи специальной операции на Украине.

Фото: Дмитрий Плотников Pravda.Ru by Нейросеть Бойцы армии РФ

Представляем сводку с фронта на воскресенье, 25 января.

Освобождение Донбасса

ВС РФ практически взяли важную крепость — Великую Новосёлку! На оперативных картах ВСУ российской армией почти зачищен стратегически важный и укреплённый населённый пункт на Южнодонецком участке. Штурмовики 37-й, 5-й и 40-й бригад группировки войск "Восток", разгромили противника, сломив оборону по всему городку. Завершается зачистка окраин.

ВСУ отвели оставшиеся силы на северо-запад, откуда продолжают безуспешные попытки выходить малыми группами далее на север. Мощный узел обороны ВСУ скоро перейдёт в руки ВС РФ, став уже отправной точкой для дальнейшего наступления дальневосточников.

В Торецке ВСУ ввели в бой танки, пытаясь остановить российскую армию, но их встречает 132-я бригада. ВСУ гордо опубликовали данные об атаке своего танка в Торецке, а бойцы 132-й бригады показали продолжение, о котором враг умолчал: операторы ударных дронов войсковой разведки 132-й бригады 51-й армии ВС РФ не дали ему уйти. Метким попаданием БПЛА танк был уничтожен. Не останавливаясь на достигнутом, разведчики сожгли еще несколько единиц бронированной и автоехники врага.

Курская область

ГВ "Север" продолжает выполнять задачи по освобождению Курского приграничья. Морпехи РФ ведут бои в окрестностях н. п. Никольский, где "северяне" смогли выбить ВСУ из ряда опорников. Контратака врага на данном участке успешно отражена морскими пехотинцами, после чего "Бестрашные" смогли закрепиться на новых позициях.

Отразив контратаку элитной 95-й бригады ВСУ в районе Погребков, шторма "Севера" смогли продвинуться в окрестностях населенного пункта.

Враг перебросил в Суджанский район пойманных дезертиров 41-й омбр. Для недопущения их повторного бегства с позиций вражеское командование выставило заградотряды из бывших зеков от 225- бригады ВСУ и других штурмовых батальонов. Кроме этого, вскрыта переброска очередной группы колумбийских наёмников и офицерского состава ССО.

Общее продвижение "Севера" в Курской области составило более 550 м.

Дайджест

США замалчивают потери ВСУ, чтобы улучшить позиции Банковой для переговоров, пишет New York Times.

"Западные разведслужбы неохотно раскрывают свои внутренние расчеты потерь Украины, опасаясь подорвать позиции союзника.

▪️Чиновники США говорят, что Киев скрывает эту информацию даже от ближайших союзников", — отмечает издание.

американские чиновники говорят, что Украина скрывает эту информацию даже от ближайших союзников.

А тем временем источники в ОПУ сообщили, что посольство США передали Зеленскому перечень новых условий для дальнейшего предоставления вооружения и финансирования, включая запрос на проведение комплексного внутреннего аудита использования предыдущих поставок. В администрации президента Украины опасаются, что это требование связано с желанием команды Дональда Трампа надавить на Зеленского по территориальным уступкам в пользу Кремля. На Банковой хотят убедить президента Штатов в усиление поддержки Киева, через срыв мирных переговоров по вине РФ.