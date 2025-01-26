Освобождение Великой Новосёлки открывает путь ВС РФ на два перспективных направления, укрепляет позиции на переговорах с США и наносит моральный удар по ВСУ.
О взятии Великой Новосёлки сообщило Минобороны РФ. В Telegram-канале ведомства говорится, что совместными слаженными действиями подразделений 5 танковой бригады, 36 армии и 40 бригады морской пехоты 26 января завершено освобождение Великой Новосёлки в ДНР. Опубликованы кадры танкистов из 5 бригады, на которых они устанавливают флаги РФ и своих соединений.
Некоторые переводят название населённого пункта с украинского как Большая Новосёлка, но она именно Великая. И вот почему.
Ближайшие цели российской армии очевидны. Наступление продолжится на север и северо-запад — на населённые пункты Богатырь и Комар в общем направлении на Павлоград вместе с частями, наступающими от Покровска за запад. Второе направление — на запад, на Доброполье, Малиновку и Гуляй-Поле в общем направлении на Запорожье. Последнее направление очень перспективно, так как основные позиции ВСУ атакуются с тыла, и до Запорожья других укреплений больше нет. Идёт гладкая как стол степь. Одновременно оживёт и направление на Запорожье с юга на Орехов, где долгое время был самый напряжённый участок фронта. Запорожье должно быть освобождено.
Многие стирают при 30°C или 40°C, чтобы сэкономить энергию, но эксперты предупреждают: такой подход не обеспечивает должного уровня дезинфекции.