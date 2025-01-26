Чем велика Великая Новосёлка. Итоги двухмесячной операции и шестидневного штурма

Освобождение Великой Новосёлки открывает путь ВС РФ на два перспективных направления, укрепляет позиции на переговорах с США и наносит моральный удар по ВСУ.

Фото: Карты Google by Pravda.ru is licensed under Pravda.Ru Карта предполагаемого наступления ВС РФ от Великой Новосёлки

О взятии Великой Новосёлки сообщило Минобороны РФ. В Telegram-канале ведомства говорится, что совместными слаженными действиями подразделений 5 танковой бригады, 36 армии и 40 бригады морской пехоты 26 января завершено освобождение Великой Новосёлки в ДНР. Опубликованы кадры танкистов из 5 бригады, на которых они устанавливают флаги РФ и своих соединений.

Некоторые переводят название населённого пункта с украинского как Большая Новосёлка, но она именно Великая. И вот почему.

Городская агломерация включала в себя кроме собственно города, населённые пункты Времьевка и Нескучное. Это был последний крупный опорник и логистический центр ВСУ на южно-донецком направлении, хорошо оборудованный фортификациями, расположенный между тремя речками. Его обороняла хорошо обученная и опытная 110 бригада ВСУ. Тактически город взят очень грамотно. Подбирались к нему долго, около двух месяцев, обхватывая по флангам — берегли бойцов, а сам штурм занял шесть дней. Группировка ВСУ была рассечена посередине на две части, и потом началась зачистка. Ликвидированы остатки так называемого Времьевского выступа, с которого началось украинское контрнаступление 2023 года. Доказано, что российская армия умеет возвращать своё и умеет стойко переносить временные неудачи, а украинская армия, получается, что потеряла десятки тысяч жизней своих солдат впустую. Несомненно, нанесён удар по моральному духу ВСУ, что способствует разложению в армии и во власти. Взятие Великой Новосёлки укрепит позиции РФ на переговорах с США. Пока там мудрят и раздумывают над условиями Москвы по мирному завершению конфликта, ВС РФ уверенно реализуют преимущество на поле боя.

Ближайшие цели российской армии очевидны. Наступление продолжится на север и северо-запад — на населённые пункты Богатырь и Комар в общем направлении на Павлоград вместе с частями, наступающими от Покровска за запад. Второе направление — на запад, на Доброполье, Малиновку и Гуляй-Поле в общем направлении на Запорожье. Последнее направление очень перспективно, так как основные позиции ВСУ атакуются с тыла, и до Запорожья других укреплений больше нет. Идёт гладкая как стол степь. Одновременно оживёт и направление на Запорожье с юга на Орехов, где долгое время был самый напряжённый участок фронта. Запорожье должно быть освобождено.