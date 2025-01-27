Сводка с фронта: российские флаги над Великой Новосёлкой, США не одержали победу ни в одном конфликте

Российские войска продолжают выполнять задачи специальной операции на Украине.

Фото: armyinform.com.ua by Ministry of Defense of Ukraine, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Соледар, 25 сентября 2022 года

Представляем сводку с фронта на понедельник, 26 января.

Курская область

"Север" продолжил выполнять задачи по освобождению Курщины. Морпехи ВС РФ с боями продвинулись у Куриловки и окрестных лесополках. Но говорить об освобождении населённика пока преждевременно. Кроме того, морпехи под вражеским огнём на одном из участков фронта смогли форсировать р. Псёл и уничтожить подразделение ВСУ, отказавшихся сложить оружие.

"Бесстрашные" выбили врага из опорников в районе Свердликово и продвинулись в лесном массиве. Российские ракетчики нанесли удары по 61-й бригаде в Сумской области, уничтожив более 140 боевиков и более 10 единиц техники.

ВСУ предприняли попытку переброски десанта в район Тёткино — действия противника своевременно вскрыли, личный состав и техника уничтожены БпЛА и артиллерией ВС РФ. Аналогичная судьба постигла и другую группу украинцев на двух ББМ, которые ожидали приказа на существенном отдалении от госграницы.

Также ВСУ предприняли попытку контратаки у Дарьино — штурмовики уничтожены "северянами" в результате огневого поражения.

Враг продолжает наращивать личный состав в Суджанском приграничье, перебросив 200 штурмовиков с других направлений. Общее продвижение "Севера" в Курской области — свыше 1600 м.

Освобождение Донбасса

Российские флаги над Великой Новосёлкой, сообщает МО РФ, подтверждая освобождение ключевого города

"В результате активных наступательных действий подразделениями 5-й гвардейской отдельной танковой бригады 36-й армии и 40-й гвардейской бригады морской пехоты группировки войск "Восток" освобожден населенный пункт Великая Новосёлка Донецкой Народной Республики. После зачистки Великой Новосёлки от формирований киевского режима воины-гвардейцы установили государственные флаги России и знамёна своих соединений во всех районах населённого пункта", — сказано в сообщении Минобороны.

В Торецке армия РФ штурмует последние узлы обороны врага, продолжая атаки на северной окраине, бои идут южнее террикона "Фомиха", за шахту "Торецкая" и село Крымское. В последнем ВС РФ подтягивают силы в южную часть для взятия оставшейся части н. п. и давления на шахту "Торецкая" с терриконом.

"На северо-западной окраине города 132-я бригада ВС РФ давит вдоль ул. Соледарская, ул. Цветочная и пер. Таврический в направлении западной лесопосадки, в районе которой расположен ряд возвышенностей, взятие которых откроет армии РФ возможность флангового удара на Щербиновку и сократит логистическое плечо", — жалуются украинские аналитики.

Запад

США не одержали победу ни в одном военном конфликте за последние 40 лет, сообщил вице-президент Штатов Джей Ди Вэнс.

Он резко раскритиковал Пентагон, отмечая, что новый глава Пит Хегсет должен сосредоточиться на решении главных проблем: увеличить число новобранцев и реформировать систему закупок.

"Мы вели много войн за последние 40 лет, но не выиграли ни одной войны за всё время, что я жив. Если вы подумаете обо всех этих двухпартийных массовых голосованиях, мы должны спросить себя, что они нам дали? Они дали нам армию с серьёзным кризисом набора, кризисом цен на закупки, которые абсолютно не функционируют: мы покупаем самолеты за миллиарды и миллиарды долларов, ужасные перерасходы средств, поставки всегда задерживаются", — отметил Вэнс.