Проиграл ли наш флот сражение на Чёрном море?

Будучи председателем новороссийского клуба "Маринист", членами которого являются несколько капитанов 1-го и 2-го рангов и один вице-адмирал, я очень внимательно слежу за событиями, разворачивающимися на Черноморском театре военных действий. В последнее время мне приходится читать в основном статьи, критикующие и уничижающие наш Черноморский флот.

Фото: Виктор Пахомов is licensed under Pravda.ru ЧФ в Севастополе

О комментариях же читателей и говорить не приходится: зачастую они полны презрения к морякам, видимо, не оправдавших их великих надежд и ожиданий.

Так, один автор прямо заявляет, что "наш флот проиграл войну украинским "москитам", другой сокрушается по поводу растущей мощи турецких военно-морских сил и ничтожества ЧФ, третий гордится тем, что предсказал вооружение вражеских БЭКов зенитными ракетами и пророчит превращение их в "дрононосцы".

Самое обидное, что в наших СМИ почти не найдёшь материалов не то чтобы оправдывающих кажущуюся пассивность Черноморского флота, но хотя бы объясняющие её причины. Как бы по итогам СВО не повторилась ситуация 1905 года, когда после разгрома 2-й Тихоокеанской эскадры в Цусимском сражении в некомпетентности и даже трусости обвинили моряков, выведя из-под удара реальных виновников катастрофы — а именно политическое руководство страны, пославшее состоявшее из разномастных кораблей соединение на верную гибель.

Я не ставлю перед собой цель оправдать нынешний Черноморский флот в глазах обывателей и "диванных" экспертов (к некоторым из них я отношусь с достаточным уважением), однако честь наших воинов-черноморцев явно нуждается в защите, тем более что никаких больших поражений они не потерпели, а, следовательно, каяться им не в чем. На исходе третьего года СВО, можно уже сделать некоторые промежуточные выводы о развитии военно-морского искусства и грядущих перспективах морских вооружений. Я поделюсь лишь некоторыми размышлениями, поскольку, пользуясь открытыми источниками, многих деталей, как и большинство рядовых участников информационных сражений, не знаю.

Для начала приведу необходимые цифры, которые никакой военной тайной не являются, поскольку в наше время потопление или повреждение кораблей скрыть невозможно. Ракетами противник потопил или вывел из строя 1 ракетный крейсер, 2 малых ракетных корабля, 3 десантных корабля, 1 подводную лодку и крупное спасательное судно. Вражеские беспилотные катера (БЭКи) отправили на дно 1 патрульный корвет, 1 десантный корабль, 1 ракетный катер, 2 десантных катера.

Кроме того, несколько наших катеров стали жертвами атак с воздуха украинских дронов. В то же время судьба украинского флота хорошо известна: он был практически полностью уничтожен в самом начале СВО. То есть уже с марта 2022 года сложилась весьма любопытная ситуация: у наших моряков попросту не осталось каких-либо морских целей для применения оружия.

На сегодняшний день в составе нашего Черноморского флота в боеспособном состоянии числятся следующие единицы (из этого списка я исключил корабли, находящиеся за пределами Чёрного моря): 4 подводные лодки, 2 фрегата, 2 сторожевых корабля, 7 малых ракетных кораблей, 2 ракетных катера, 4 малых противолодочных корабля, 8 или 9 БДК, 8 тральщиков, 3 разведывательных корабля, а также примерно полтора десятка катеров.

Очевидно, что с таким ограниченным числом кораблей ЧФ может решать лишь локальные задачи, и обвинять его в том, что он утратил господство на театре, по меньшей мере, бессмысленно. С сожалением и душевной болью приходится признать, что СВО не вплела в победный венок российских военно-морских сил новых лавров. Однако в этом виновато отнюдь не командование и уж тем более не личный состав Черноморского флота.

Шансы при штурме Одессы были, но не было такой цели

Каких подвигов можно было ожидать от наших моряков? К началу СВО на Чёрное море в дополнение к имевшимся у нас 7 БДК были переведены ещё 6 десантных кораблей, поэтому противник ожидал высадки наших войск около Одессы с целью её захвата. Десант действительно был высажен, только… вблизи Мариуполя. Сейчас можно лишь гадать, чем закончилась бы несостоявшаяся масштабная десантная операция на побережье Одесской или Николаевской области. И не превратилась бы она в грандиозную авантюру с трагическими последствиями.

Мне представляется, что шансы на успех были, проблема в том, что на начальном этапе СВО захват Северного Причерноморья с целью отсечения Украины от моря не планировался! Так можно ли в этом винить командование ЧФ? Вопрос риторический.

Анализируя ход боевых действий на море, следует констатировать очевидный факт: наш флот в силу своей малочисленности и, вероятно, технологической отсталости к масштабной войне готов не был, что и подтвердили оставление острова Змеиный, гибель флагманского корабля ракетного крейсера "Москва", успешные удары вражеских ракет по Севастополю, Керчи, Феодосии, активные действия украинских БЭКов.

Мы точно не знаем, кто планирует вражеские морские операции: сами украинцы или специалисты НАТО, прежде всего британцы, американцы и французы. В любом случае нужно отметить их высокий профессионализм: обладая очень ограниченным набором боевых средств, они сумели частично захватить инициативу и поставить заведомо более могущественного противника в пассивную позицию.

Обиднее всего тот факт, что враг нас всё время опережает в использовании передовых вооружений, проявляя большую выдумку и незаурядное тактическое искусство. В свою очередь, наш флот, видимо, недооценив врага, с большим опозданием и недостаточно эффективно наладил противоракетную, противокатерную и противодиверсионную оборону, а главным фактором сохранения кораблей стало их перебазирование из Крыма в Новороссийск и Абхазию. Понеся ряд болезненных потерь, ЧФ очень медленно пополняется, хотя давным-давно следовало развернуть массовое строительство небольших боевых единиц: прежде всего, корветов, ракетных и десантных катеров.

Некоторые аналитики винят Черноморский флот в том, что он не блокировал торговые перевозки Украины. Такие возможности у него, безусловно, имеются: достаточно поставить мины на морских подступах к Одессе или пустить на дно ракетами несколько транспортных судов.

Однако нужно подчеркнуть: война с торговым судоходством на Чёрном море не ведётся по политическим соображениям. Вслед за потоплением судов, везущих грузы в Одессу, враг атаковал бы танкеры с российской нефтью. Это привело бы к грандиозной экологической катастрофе. Недавнее крушение около Керченского пролива двух небольших танкеров класса "река-море" причинило немыслимый ущерб экосистеме, последствия которого придётся разгребать ещё очень долго. Я уж не говорю о финансовых потерях, которые оцениваются в 3 миллиарда долларов!

А теперь представьте, что произойдёт, если украинцы ракетами или с брандерами потопят танкер, перевозящий 100 тысяч тонн нефтепродуктов. Замечу, что наладить эффективную конвойную службу у нашего флота просто нет возможности, поскольку для этого годятся не более десятка кораблей.

Известно, что в годы Великой Отечественной войны советский Черноморский флот успешно поддерживал наши сухопутные части, обстреливая артиллерией войска и укрепления противника. В нынешней ситуации подобные операции даже представить невозможно: любой подошедший к занятому врагом берегу корабль будет тут же уничтожен ракетами. Из всего выше сказанного можно сделать следующий вывод: в задачи Черноморского флота не входят крупные десанты, действия на коммуникациях, непосредственная поддержка сухопутных сил. Обеспечить господство на театре военных действий при наличии у врага дальнобойных противокорабельных ракет и продвинутых диверсионных и разведывательных средств попросту невозможно.

Удары ракетами и защита портов

Какие же задачи решает наш флот в сложившейся ситуации? Очевидно, что таких задач несколько: нанесение ракетных ударов по вражеской инфраструктуре, защита портов и военно-морских баз, охрана трубопроводов, борьба с БЭКами (смею утверждать, что при надлежащей организации обороны брандеры не представляют неотразимой угрозы).

Кроме того, нам необходимо сберечь боевое ядро флота. И ничего позорного в этом нет. Вспомним, что советский Черноморский флот после оставления Севастополя и Новороссийска отошёл в Поти и Батуми, а с середины 1943 года перестал активно использовать крупные надводные корабли, что позволило к концу боевых действий сохранить линкор, 4 крейсера и несколько эсминцев.

Конечно, для демонстрации силы и поднятия боевого духа агрессивно настроенных обывателей можно провести набег на один из портов Украины, обстреляв его ракетами. Или задержать какой-нибудь транспорт, перевозящий вооружение. Или поставить мины в Одесском заливе. Но всё это совершенно бессмысленные и чреватые большими политическими издержками мероприятия, которые никак на ход СВО не повлияют.

Поэтому мне представляется, что наш Черноморский флот избрал единственно верный вариант действий. К тому же, учитывая длительность конфликта, можно считать, что его потери за три года отнюдь не кажутся чрезмерными.

Меня тревожит другое: как бы по итогам СВО не был сделан вывод, что флот на Чёрном море России вообще не нужен. Такие суждения мне регулярно приходится слышать и читать. Разумеется, исход конфликта с Украиной и стоящим за ней блоком НАТО решается на суше, однако роль морской силы в грядущем новом миропорядке будет только возрастать. Об этом, в частности, свидетельствует ситуация на Балтике, где наши враги грозятся устроить самую настоящую блокаду Санкт-Петербурга и Калининградской области. А наш Балтийский флот, увы, ещё слабее, чем Черноморский.

И в заключение о морских парадах. В 2014 году, после присоединения Крыма к России, мне довелось побывать в Севастополе как раз в День военно-морского флота. Наш туристический катер обошёл весь парадный строй кораблей ЧФ. В кильватерной колонне стояли крейсер "Москва", большой противолодочный корабль "Керчь", один сторожевик проекта 1135, два БДК и несколько мелких единиц. Признаться, меня этот парад вверг в тоску и недоумение: некогда мощный Черноморской флот, прославленный победами Ушакова и Нахимова, состоял из отнюдь не могучей кучки устаревших кораблей, то есть дошёл до полного ничтожества.

Кстати, наши помпезные, вызывающие бурный восторг не знакомых с морским делом сограждан главные военно-морские парады в Санкт-Петербурге и Кронштадте прежде всего демонстрируют нехватку в российском флоте достаточного количества современных крупных надводных кораблей. Надо отметить, что менее чем за десятилетие, с 2014 до начала 2022 года, Черноморский флот существенно укрепился: были введены в строй новые субмарины, фрегаты, МРК, тральщики.

Корабли ЧФ в 2014 году

Однако времени для превращения его в сбалансированную, технически современную стратегическую силу нам, к сожалению, явно не хватило. Да и корабли не всегда строились действительно необходимые и удачные, примером чего служат сравнительно тихоходные "грачонки" и патрульные корабли, из-за слабого вооружения прозванные моряками "голубями мира". Кстати, строительство серии этих небольших корветов продолжается.

Перспективы

Спецоперация обеспечила нашим вооружённым силам бесценный боевой опыт, который нуждается в добросовестном и глубоком анализе, без придуманных бравыми конъюнктурщиками грандиозных побед. Особенно это касается использования флота. Поскольку строительство и содержание боевых кораблей — очень дорогостоящая привилегия наиболее технологически развитых стран, то очень важно не только обновить наши военно-морские силы таким образом, чтобы они стали самыми передовыми в мире, но и при этом истратить выделенные материальные средства наиболее рационально, не впадая в чрезмерные амбиции и гигантизм.

Обновлённый Черноморский флот, вероятно, в перспективе может состоять из нескольких десятков универсальных и специализированных (ПВО и ПЛО) корветов ограниченного водоизмещения (для них подойдут слегка увеличенные корпуса МРК типов "Буян-М" и "Каракурт") и большого количества катеров различного назначения (от 30 до 400 тонн водоизмещения). Причём новые корабли должны быть максимально автоматизированными, за счёт чего их экипажи можно сократить до 4 (на небольших катерах) — 40 человек (на корветах). Также необходимо подумать о создании принципиально новых небольших субмарин (до 1200 тонн подводного водоизмещения), вооружённых ракетами.

Однако главными приоритетами всё равно останутся всемерное развитие средств разведки, укрепление береговой обороны и кардинальное усиление морской авиации. И, разумеется, подготовка высококвалифицированных кадров, способных мыслить нестандартно и адекватно отвечать на геополитические и технологические вызовы нашего бурного, грозящего жестокими потрясениями времени.

Уточнения

Крым (укр. Крим, крымскотат. Qırım, Къырым), также Кры́мский полуо́стров (укр. Кримський півострів, крымскотат. Qırım yarımadası, Къырым ярымадасы), ранее Таври́да (греч. Ταυρίδα), — полуостров в северной части Чёрного моря, с северо-востока омывающийся Азовским морем.



Чёрное мо́ре — внутреннее море бассейна Атлантического океана. Проливом Босфор соединяется с Мраморным морем, далее, через пролив Дарданеллы (эти проливы зачастую называют Черноморскими проливами) — с Эгейским и Средиземным морями. Керченским проливом соединяется с Азовским морем.



Оде́сса (укр. Одеса [ɔˈdɛsɐ]) — город на юге Украины в Северном Причерноморье, административный центр Одесской области и Одесского района.

