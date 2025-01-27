Российский танк Т-90М Прорыв. Лучший танк современности

3:31 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Предприятие "Уралвагонзавод" выполнило госконтракты 2024 года на танки Т-90М и Т-72Б3М и отправило в российскую армию два эшелона.

Фото: kremlin.ru by Пресс-служба Президента Российской Федерации, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Т-90М "Прорыв"

С начала специальной военной операции в конструкцию танков внесено более сотни изменений. К примеру, все машины оснащаются сетками против FVP-дронов и резиноармированной защитой, также дополнительную защиту получили корма, моторно-трансмиссионный отсек и сам мотор, рассказывают в пресс-службе концерна.

О чём речь

Т-90М "Прорыв" — это глубокая модернизация легендарного советского танка Т-72, которая позволила создать одну из самых современных и эффективных боевых машин на сегодняшний день. Этот танк сочетает в себе проверенные временем решения и инновационные технологии, обеспечивающие ему высокую живучесть и огневую мощь.

Ключевые особенности Т-90М

Мощное вооружение: российский танк оснащён 125-мм гладкоствольной пушкой 2А46М-5, способной поражать широкий спектр целей, включая другие танки, бронетехнику и пехоту. Кроме того, он может использовать управляемые ракеты для уничтожения целей на дальних дистанциях.

Улучшенная броня: Т-90М имеет многослойную композитную броню, которая эффективно защищает экипаж и внутренние компоненты от различных видов боеприпасов. Дополнительную защиту обеспечивают динамическая защита "Реликт" и комплексы активной защиты.

Современная система управления огнём: танк оснащён новейшей системой управления огнём, которая позволяет наводчику обнаруживать и поражать цели в любых погодных условиях и в любое время суток.

Высокая мобильность: мощный двигатель обеспечивает танку высокую скорость и манёвренность, что позволяет ему быстро перемещаться по полю боя и занимать выгодные позиции.

Улучшенная эргономика: экипаж танка имеет удобные рабочие места и современные системы жизнеобеспечения, что повышает комфорт и эффективность работы.

Преимущества Т-90М

Высокая огневая мощь и точность стрельбы

Высокая живучесть благодаря многослойной броне и системам активной защиты

Высокая мобильность и маневренность

Современная система управления огнем

Высокая надежность и ремонтопригодность.

Использование Т-90М

Т-90М активно используется российскими вооружёнными силами и экспортируется в ряд стран. Он применяется для решения широкого круга задач, включая уничтожение танков противника, подавление огневых точек и поддержку пехоты.

Будущее Т-90М

Разработчики продолжают совершенствовать танк Т-90М, внедряя новые технологии и системы вооружения. В ближайшем будущем можно ожидать появления новых модификаций этого танка с ещё более высокими характеристиками.

Т-90М "Прорыв" — это один из лучших современных танков в мире, который сочетает в себе мощь, защищённость и высокую технологичность. "Прорыв" используется как в российских вооружённых силах, так и на экспорт. Этот танк считается одним из лучших в мире по соотношению цена/эффективность.

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