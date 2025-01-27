Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Дмитрий Плотников

Российский танк Т-90М Прорыв. Лучший танк современности

3:31
Силовые структуры » Военные новости

Предприятие "Уралвагонзавод" выполнило госконтракты 2024 года на танки Т-90М и Т-72Б3М и отправило в российскую армию два эшелона.

Т-90М "Прорыв"
Фото: kremlin.ru by Пресс-служба Президента Российской Федерации, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Т-90М "Прорыв"

С начала специальной военной операции в конструкцию танков внесено более сотни изменений. К примеру, все машины оснащаются сетками против FVP-дронов и резиноармированной защитой, также дополнительную защиту получили корма, моторно-трансмиссионный отсек и сам мотор, рассказывают в пресс-службе концерна.

О чём речь

Т-90М "Прорыв" — это глубокая модернизация легендарного советского танка Т-72, которая позволила создать одну из самых современных и эффективных боевых машин на сегодняшний день. Этот танк сочетает в себе проверенные временем решения и инновационные технологии, обеспечивающие ему высокую живучесть и огневую мощь.

Ключевые особенности Т-90М

Мощное вооружение: российский танк оснащён 125-мм гладкоствольной пушкой 2А46М-5, способной поражать широкий спектр целей, включая другие танки, бронетехнику и пехоту. Кроме того, он может использовать управляемые ракеты для уничтожения целей на дальних дистанциях.

Улучшенная броня: Т-90М имеет многослойную композитную броню, которая эффективно защищает экипаж и внутренние компоненты от различных видов боеприпасов. Дополнительную защиту обеспечивают динамическая защита "Реликт" и комплексы активной защиты.

Современная система управления огнём: танк оснащён новейшей системой управления огнём, которая позволяет наводчику обнаруживать и поражать цели в любых погодных условиях и в любое время суток.

Высокая мобильность: мощный двигатель обеспечивает танку высокую скорость и манёвренность, что позволяет ему быстро перемещаться по полю боя и занимать выгодные позиции.
Улучшенная эргономика: экипаж танка имеет удобные рабочие места и современные системы жизнеобеспечения, что повышает комфорт и эффективность работы.

Преимущества Т-90М

  • Высокая огневая мощь и точность стрельбы
  • Высокая живучесть благодаря многослойной броне и системам активной защиты
  • Высокая мобильность и маневренность
  • Современная система управления огнем
  • Высокая надежность и ремонтопригодность.

Использование Т-90М

Т-90М активно используется российскими вооружёнными силами и экспортируется в ряд стран. Он применяется для решения широкого круга задач, включая уничтожение танков противника, подавление огневых точек и поддержку пехоты.

Будущее Т-90М

Разработчики продолжают совершенствовать танк Т-90М, внедряя новые технологии и системы вооружения. В ближайшем будущем можно ожидать появления новых модификаций этого танка с ещё более высокими характеристиками.

Т-90М "Прорыв" — это один из лучших современных танков в мире, который сочетает в себе мощь, защищённость и высокую технологичность. "Прорыв" используется как в российских вооружённых силах, так и на экспорт. Этот танк считается одним из лучших в мире по соотношению цена/эффективность.

Боевая_работа_экипажа_танка_Т_90М_«Прорыв»
Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Обсудить
Новости Все >
Украинцы обещали деньги мужчине за сожжение ресторанов в Краснодаре
Ограниченная ядерная война: возможно ли такое столкновение между США и РФ в 2025 году?
Как добиться яркого вкуса супа? Идеальная зажарка за 5 минут
Как добиться эффекта чок-чок: секреты корейского макияжа
Как западные нефтяные компании извлекают выгоду в Казахстане
Паровые ванночки для лица: лучшие рецепты для разного типа кожи
Можно ли отпускать собаку гулять без поводка: рекомендации и правила
К 2027 году люди будут жить дольше вдвое: искусственный интеллект готовит революцию
Забудьте о засорах в раковине: решение, которое сэкономит ваши нервы
Как начать день правильно: всего одна ложка этого продукта с утра для тонуса и поддержания здорового веса
Сейчас читают
Кассы самообслуживания могут убрать из магазинов: всему виной банановый обман
Экономика и бизнес
Кассы самообслуживания могут убрать из магазинов: всему виной банановый обман Аудио 
Как стать стройной за месяц? Эти 6 правил помогут эффективно похудеть
Новости спорта
Как стать стройной за месяц? Эти 6 правил помогут эффективно похудеть
Волочкова назвала единственное блюдо, которое она позволила себе съёсть в свой день рождения
Шоу-бизнес
Волочкова назвала единственное блюдо, которое она позволила себе съёсть в свой день рождения Аудио 
Популярное
Кассы самообслуживания могут убрать из магазинов: всему виной банановый обман

Около 6 миллионов человек признались в кражах через кассы самообслуживания. Каждый восьмой покупатель выбирает более дешёвый вариант товара, который фактически не приобрёл.

Кассы самообслуживания могут убрать из магазинов: всему виной банановый обман
Ошибка, которую допускают миллионы людей после снятия наличных в банкомате
Ошибка, которую допускают миллионы людей после снятия наличных в банкомате
Пейте этот чай каждый день, чтобы защитить почки
С 1 марта россияне перейдут на новый порядок оплаты за отопление
Российский танк Т-90М Прорыв. Лучший танк современности Дмитрий Плотников Валентина Талызина: Не думать о красоте и славе, а работать, работать Анжела Якубовская Проиграл ли наш флот сражение на Чёрном море? Виктор Пахомов
Жарьте котлеты и стейки без брызг: простой лайфхак, который работает
Пожилые пары стали чаще жить отдельно: какие причины у такой странной тенденции?
Секретный способ избавления от одуванчиков: помогает даже при массовом разрастании
Секретный способ избавления от одуванчиков: помогает даже при массовом разрастании
Последние материалы
Российский танк Т-90М Прорыв. Лучший танк современности
ЕК отложит презентацию плана от отказу от российских энергоресурсов
Как западные нефтяные компании извлекают выгоду в Казахстане
Китайский ИИ DeepSeek поставил крест на проекте Трампа "Звёздные врата"
Паровые ванночки для лица: лучшие рецепты для разного типа кожи
Можно ли отпускать собаку гулять без поводка: рекомендации и правила
К 2027 году люди будут жить дольше вдвое: искусственный интеллект готовит революцию
Забудьте о засорах в раковине: решение, которое сэкономит ваши нервы
Как начать день правильно: всего одна ложка этого продукта с утра для тонуса и поддержания здорового веса
Geely укрепляет позиции в инновациях: переход на метанол
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.