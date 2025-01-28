В США рассказали о мощи подводных лодок КНДР

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Северная Корея продемонстрировала возможности своих подводных лодок по нанесению ударов крылатыми ракетами большой дальности, пишут журналисты американского военного журнала Military Watch Magazine (MWM). О способностях подводных лодок КНДР журналисты рассказали в своем новом материале, перевод которого публикует Pravda.Ru.

Фото: flickr.com by jennybento from Jackson Heights, usa, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ кндр

Северная Корея продемонстрировала передовые возможности нанесения ударов крылатыми ракетами со своих подводных лодок: ракеты, выпущенные из-под воды, преодолевают расстояние более 1500 километров по эллиптической траектории и траектории, описывающей восьмерку, и поражают свои цели.

В марте 2023 года страна произвела первый пуск крылатой ракеты с подводной лодки, а 24 января 2024 года — первый испытательный пуск новой стратегической крылатой ракеты "Пулхвасал-3-31", причем недавнее испытание, как полагают, проводилось с использованием той же системы.

Это произошло после того, как в предыдущие годы были представлены новые стратегические крылатые ракеты "Хвасал-1" и "Хвасал-2", которые развертываются с наземных пусковых установок. В то время как сдерживающие возможности Северной Кореи долгое время основывались на ее арсенале баллистических ракет, который начал поступать на вооружение в конце 1970-х годов и продолжает вносить существенные усовершенствования, с конца 2010-х годов начал поступать на вооружение значительный дополнительный арсенал крылатых ракет, причем ракеты демонстрируют такие сложные характеристики, как способность выполнять сложные маневры по контрольным точкам.

Северокорейские крылатые ракеты были разработаны для выполнения широкого спектра задач, включая нанесение ядерных ударов, высокоточных ударов обычными средствами и средств борьбы с судоходством. Развитие программ крылатых ракет Северной Кореи и расширение производства испытанных образцов могут проложить путь и для экспорта этих активов.

Учитывая, что Северная Корея располагает крупнейшим в мире подводным флотом, насчитывающим более 70 кораблей, и имеет значительную внутреннюю подводную промышленность, внедрение крылатых ракет является привлекательной альтернативой баллистическим ракетам, поскольку, занимая меньше места на борту кораблей, дозвуковые крылатые ракеты могут перемещаться значительно дальше.