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Дмитрий Плотников

Т-72Б3. Модернизированный ветеран, наводящий ужас на врага

Силовые структуры » Военные новости

"Уралвагонзавод" отправил Министерству обороны партию танков.

T-72B3 - TankBiathlon2013-10
Фото: commons.wikimedia.org by Vitaly V. Kuzmin, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
T-72B3 - TankBiathlon2013-10

НПК выполнила контракт на 2024 год и поставила войскам модернизированные танки Т-72Б3. Машины крайней партии года были оформлены по-новогоднему. Так, на Т-72Б3 установили новогоднюю ёлку.

Как сообщалось ранее, Германия предварительно поставила Украине крупную партию мишеней для обкатки нашей техники.

О чём речь

Танк Т-72Б3 — это глубокая модернизация легендарного советского танка Т-72, призванная сохранить его боеспособность на современном поле боя на спецоперации. Эта машина стала одним из основных танков российских вооружённых сил и активно используется в различных конфликтах (СВО).

Основные улучшения по сравнению с предшественниками

  • Бронирование: установлена новая динамическая защита, значительно повысившая уровень защиты от кумулятивных и тандемных боеприпасов. Также улучшено бронирование лобовой части башни и корпуса.
  • Вооружение: сохранена проверенная временем 125-мм гладкоствольная пушка 2А46М-5, но добавлены новые типы боеприпасов, включая управляемые ракеты. Прицельные комплексы также модернизированы, что повысило точность стрельбы и дальность поражения целей.
  • Система управления огнём: установлен современный многоканальный прицел наводчика, позволяющий вести огонь днём и ночью, а также на ходу. Это значительно повышает боевые возможности танка.
  • Двигатель: в некоторых модификациях установлен более мощный двигатель, что позволило увеличить удельную мощность и подвижность танка.
  • Связь и средства наблюдения: улучшена система связи и установлены современные средства наблюдения, что повышает эффективность работы экипажа.

Характеристики танка Т-72Б3

Боевая масса: около 46,5 тонн,

Экипаж: 3 человека,

Вооружение: 125-мм гладкоствольная пушка 2А46М-5, спаренный пулемёт и зенитный пулемёт,

Бронирование: комбинированная броня с динамической защитой,

Двигатель: дизельный, мощностью до 1130 л. с.

Максимальная скорость: до 65 км/ч.

Преимущества Т-72Б3

  • Высокая огневая мощь: мощная пушка и современные боеприпасы позволяют эффективно поражать широкий спектр целей.
  • Хорошая защищённость: модернизированная броня обеспечивает высокую живучесть на поле боя.
  • Высокая мобильность: мощный двигатель и хорошая подвеска обеспечивают высокую скорость и манёвренность.
  • Надёжность: Т-72Б3 — это проверенная временем машина, отличающаяся высокой надёжностью.

Недостатки Т-72Б3

  • Возраст конструкции:несмотря на модернизацию, базовая конструкция танка достаточно стара.
  • Габариты: Т-72Б3 имеет достаточно большие габариты, что делает его заметной целью для противника.

Использование Т-72Б3

Т-72Б3 активно используется российскими вооружёнными силами и экспортируется в ряд стран. Он применяется для решения широкого круга задач, включая уничтожение танков противника, подавление огневых точек и поддержку пехоты.

Т-72Б3 стал основной машиной для проведения танкового биатлона, который проводился в России с 2013 года. В 2016 году в соревнованиях приняли участие танкисты из 17 стран, и большинство команд использовали Т-72Б3.

Таким образом, Т-72Б3 не только является мощным боевым танком, но и прекрасно подходит для обучения и повышения мастерства танкистов, а также для демонстрации боевых качеств в соревнованиях.

Основной танк РФ - Т-72Б3. Обзор всех версий
Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
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