Т-72Б3. Модернизированный ветеран, наводящий ужас на врага

"Уралвагонзавод" отправил Министерству обороны партию танков.
НПК выполнила контракт на 2024 год и поставила войскам модернизированные танки Т-72Б3. Машины крайней партии года были оформлены по-новогоднему. Так, на Т-72Б3 установили новогоднюю ёлку.
Как сообщалось ранее, Германия предварительно поставила Украине крупную партию мишеней для обкатки нашей техники.
Танк Т-72Б3 — это глубокая модернизация легендарного советского танка Т-72, призванная сохранить его боеспособность на современном поле боя на спецоперации. Эта машина стала одним из основных танков российских вооружённых сил и активно используется в различных конфликтах (СВО).
Боевая масса: около 46,5 тонн,
Экипаж: 3 человека,
Вооружение: 125-мм гладкоствольная пушка 2А46М-5, спаренный пулемёт и зенитный пулемёт,
Бронирование: комбинированная броня с динамической защитой,
Двигатель: дизельный, мощностью до 1130 л. с.
Максимальная скорость: до 65 км/ч.
Т-72Б3 активно используется российскими вооружёнными силами и экспортируется в ряд стран. Он применяется для решения широкого круга задач, включая уничтожение танков противника, подавление огневых точек и поддержку пехоты.
Т-72Б3 стал основной машиной для проведения танкового биатлона, который проводился в России с 2013 года. В 2016 году в соревнованиях приняли участие танкисты из 17 стран, и большинство команд использовали Т-72Б3.
Таким образом, Т-72Б3 не только является мощным боевым танком, но и прекрасно подходит для обучения и повышения мастерства танкистов, а также для демонстрации боевых качеств в соревнованиях.
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