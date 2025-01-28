Плацдарм у Двуречной обеспечит взятие Купянска и защиту Белгородской области

Освобождение Двуречной в Харьковской области позволит ВС РФ атаковать ВСУ в Купянске и взять Великий Бурлук с последующим ударом на Чугуев. Ситуация в Белгородской области улучшится.

Фото: Карты Google by Pravda.ru is licensed under Pravda.Ru Карта возможного наступления ВС РФ от Двуречной в Харьковской области

У Двуречной сформировался полноценный плацдарм

Минобороны РФ заявило об освобождении населённого пункта Двуречная на правом берегу реки Оскол в Харьковской области. По данным Shot, операцию провели в районе четырёх утра, а когда рассвело, важный населённый пункт на берегу Оскола уже был полностью под контролем ВС РФ.

Теперь можно говорить о завершении формирования плацдарма за Осколом, туда будет переброшена тяжёлая техника.

Министр обороны Андрей Белоусов поздравил командование и личный состав 25-й отдельной гвардейской мотострелковой Севастопольской Краснознаменной бригады имени Латышских стрелков за успешное выполнение боевых задач.

ВС РФ освободили также Западное с господствующими высотами и в скором времени соединятся с группировкой в Двуречной в единый плацдарм севернее Купянска, заняв дорогу на Кондрашовку.

Что дальше?

В итоге, плацдарм открывает для ВС РФ два направления...

С севера на Купянск, до которого порядка 13 километров. Одновременно будет удар на Купянск с юга, так как севернее Боровой в районе Кругляковки группировка ВСУ была разрезана на две части, и там где-то есть брод, и тяжёлая техника там пройдёт. Получается, что в ближайшее время ВС РФ зайдут в Купянск с юга и с севера и таким образом возьмут ВСУ в оперативное окружение. На север — на Великий Бурлук. От Двуречной до Великого Бурлука — 30 километров. Одновременно будет удар от Волчанска на Бурлук. Усиление давления с юга плюс практически полное нарушение логистики в Волчанск со стороны Великого Бурлука могут иметь для ВСУ катастрофические последствия.

Дальше просматривается удар на Чугуев — важнейший логистический центр ВСУ со своим аэродромом в Харьковской области.

На Украине нашли "стрелочников"

В украинских пабликах нашли "стрелочника" в сдаче Двуречной. Им оказался командир 123-го батальона ТРО ВСУ Сергей Стебновский. Пишут, что "его непрофессиональное управление и привело к тому, что в плен сдались 40 бойцов его бригады, которые были оставлены на произвол своим руководством, которое пошло на больничный".

Это теперь тренд на Украине, арестованы многие офицеры, в частности "не обеспечившие надлежащей защиты Харьковской области во время наступления РФ в мае 2024 года". Принято решение допросить главкома ВСУ Александра Сырского "по делу прорыва обороны в Харьковской области". Подобные процессы подрывают моральный дух ВСУ и обеспечивают дезорганизацию командования украинской армии. Объективно, у ВСУ выбиты не только мотивированные, но и вообще бойцы и командиры низшего звена.

ВС РФ накопили резервы для атак в Харьковской области

На щите там сейчас носят командующего сухопутными войсками ВСУ Михаила Драпатого, который "остановил кризис на харьковском направлении", но для этого ему потребовались значительные резервы, в том числе из самых лучших подразделений. Найдутся ли они сейчас, учитывая ситуацию на фронте, — большой вопрос, на который ответ будет получен достаточно скоро.

Между тем в ВС РФ заканчивают подготовку более 400 тысяч новых контрактников, которые уже в ближайшие месяцы смогут реализовывать наступление в Харьковской области. Это позволит раз и навсегда исключить контратаки ВСУ на Белгородскую область и обстрелы приграничья из РСЗО.

Уточнения

Ха́рьков (укр. Ха́рків) — город на северо-востоке Украины, важный промышленный и научный центр страны, административный центр Харьковской области, Харьковского района и Харьковской городской общины.



Белгоро́дская о́бласть (неофиц Белого́рье, Святое Белого́рье, Белгоро́дчина) — субъект Российской Федерации, расположен в юго-западной части России в 500—700 км к югу от Москвы, на границе с Украиной.

