Сводка с фронта: Путин рассказал, когда закончится СВО, Украина атаковала Смоленскую АЭС

Российская армия продолжает выполнять задачи специальной операции на Украине.

Фото: commons.wikimedia.org by President Of Ukraine, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ всу

Представляем сводку с фронта на среду, 29 января.

Освобождение Донбасса

110-я бригада ВСУ, находившаяся в Великой Новосёлке в Донецкой Народной Республике, полностью уничтожена, сказал военный эксперт Ян Гагин.

"Если говорить о Великой Новосёлке, контроль за населённым пунктом сейчас за нашими силами. В самом населённом пункте прежде всего размещалась механизированная 110-я бригада ВСУ, которая на данный момент считается уничтоженной, потому что, по большому счёту, когда подразделение теряет до 60-70 процентов личного состава, сил и средств, оно считается уничтоженным полностью. Здесь произошло именно так", — отметил Гагин.

По его словам, бригада ВСУ попала в "котёл" в селе и понесла большие потери в ходе штурма армии России.

Курская область

Генштаб ВСУ в первый раз показал карту Курского фронта и признал потерю около 70 процентов оккупированной с августа территории. ВС РФ освободили от оккупантов около 1,5 десятков населёнников в Курщине.

А тем временем "Север" продолжил выполнять задачи — десантники продолжают вести бои в окрестностях Свердликово, выбив ВСУ из нескольких опорников в лесных массивах. Морпехи с боями продвинулись в лесополках в районе н. п. Плехово.

Враг наращивает группировку в Суджанском приграничье, перебросив ночью на направление более 470 человек из пограничных отрядов, ранее отлавливавших уклонистов на румынской границе.

Также противник дважды безуспешно контратаковал у госграницы — "Бесстрашные" уничтожили более 40 оккупантов. Общее продвижение "Севера" в Курской области — 450 м.

Террористические удары Киева

Ночью произошли массированные атаки дронов ВСУ на Смоленск, Нижний Новгород и Тверь. Гражданские объекты Смоленщины подверглись атаке дронов, один беспилотник сбит в ходе попытки нападения на объект ядерной энергетики, пишет губернатор Анохин. Разрушений и пострадавших нет.

В Кстово в Нижегородской области пожар на предприятии после налёта дронов. Губернатор заявил, что загорелся объект в промзоне. СМИ уточняют, что возгорание на НПЗ. Также массированную атаку отражают силы ПВО в Тверской области. Над Торопецким округом сбито 14 дронов, несколько БПЛА было сбито в районе Андреаполя, отметил глава региона.

План "Ковëр" ночью ввели в аэропорту Казани из-за угрозы атаки дронов. Задержано несколько авиарейсов.

А тем временем, президент России Владимир Путин рассказал, когда закончится спецоперация.

Президент РФ, говоря об украинском конфликта, заявил, что всё закончится через 2 месяца, если у Киева закончатся "спонсорские деньги и патроны".

Но, по его словам, суверенитет Украины почти нулевой. Москва в 2022 г. получила от Киева сигнал о том, что будут воевать до последнего украинца.

Тем более, что Владимир Зеленский сейчас нелегитимный лидер и не может отменить собственный запрет о ведении переговоров с Российской Федерацией.

"Вести переговоры можно с кем угодно, но Зеленский в силу своей нелегитимности сам не может ничего подписывать", — подчеркнул президент России.

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