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Любовь Степушова

Сирия выдвинула России два неприемлемых условия для сохранения военных баз

Силовые структуры » Военные новости

Стало известно, что требуют новые сирийские власти от РФ для сохранения военных баз. Два из условий являются неприемлемыми.

Авиабаза Хмеймим в Сирии
Фото: commons.wikimedia.org by Пресс-служба Президента Российской Федерации, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Авиабаза Хмеймим в Сирии

Договорились продолжать договариваться

Сирию посетила российская делегация под руководством представителя президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки Михаила Богданова. Сирию представлял новый лидер Ахмед Шараа (известный ранее как Абу Мухаммад Джулани — главарь исламистов из "Хайят Тахрир аш-Шам"*).

МИД России заявил, что в ходе визита состоялось "откровенное обсуждение всего спектра вопросов". Москва подтвердила поддержку территориальной целостности и суверенитета Сирии, а также готовность оказать необходимую помощь сирийскому народу в посткризисном восстановлении страны.

"Стороны условились продолжать двусторонние контакты для достижения соответствующих договорённостей, нацеленных на дальнейшее укрепление многогранных связей и взаимопонимания между Москвой и Дамаском, включая внешнеполитические аспекты", — говорится в заявлении.

Главный вопрос известен — сохранить военную базу в Тартусе и авиабазу Хмеймим недалеко от портового города Латакия.

Богданов заявил во вторник, 28 января, что "пока ничего не изменилось", договорились продолжить переговоры. Он пояснил, что вопрос расторжения инвестиционного соглашения на 49 лет по управлению портом Тартус является техническим вопросом и по нему можно найти решения, удовлетворяющие обе стороны.

Москва не выдаст Асада и не будет виниться

Сирийский источник сообщил агентству Reuters, что новые власти потребовали от Москвы выдать бывшего президента Сирии Башара Асада. Он добавил, что русские не готовы признать свои ошибки в плане его поддержки.

В декабре Шараа заявил в интервью каналу "Аль-Арабия", что "между Россией и Сирией существуют глубокие стратегические интересы".

"Всё сирийское вооружение является российским, и многие электростанции управляются с помощью российского опыта. Мы не хотим, чтобы Россия ушла из Сирии так, как того хотят некоторые", — сказал Шараа.

Представляется, что идут переговоры и с Турцией, которая стоит за новыми властями Сирии. Базы России нужны, но Асада Москва не выдаст, а также не будет "признавать ошибки". Битва за Сирию была необходима в 2015 году, и она была выиграна у Вашингтона и Турции. Сейчас геополитический центр борьбы переместился на Украину, поэтому Сирия может подождать.

Генштаб ВС РФ перебросил все силы в Сирии на авиабазу Хмеймим, но пока нет никаких признаков того, что он готовится полностью эвакуировать базы. Расторжение контракта с российской компанией на модернизацию торгового порта Тартус напрямую не затронуло российский военно-морской комплекс, арендованный у Сирии по отдельной сделке.

Россия сохранит присутствие в Средиземном море

Москва может сохранить присутствие в Средиземном море, построив новые базы в Ливии. Некоторые источники заметили в декабре перелёты Ан-124 из Сирии на авиабазу Аль-Хадим около Бенгази, а Ил-76 совершил не менее девяти рейсов туда и обратно. Итальянское издание Agenzia Nova сообщило, что Россия перебросила силы из Сирии для восстановления авиабазы ​​Матан-эль-Сарра в южной части Ливийской пустыни недалеко от границы с Чадом и Суданом. Собственно, это даже ближе к сфере деятельности "Африканского корпуса" минобороны, снабжение которого вели с баз в Сирии.

*- запрещённая в РФ террористическая организация

Уточнения

Си́рия (араб. سُورِيَا‎), официальное название — Сири́йская Ара́бская Респу́блика (ٱلْجُمْهُورِيَّةُ ٱلْعَرَبِيَّةُ ٱلسُّورِيَّةُ‎) — государство на Ближнем Востоке. Граничит с Ливаном и Израилем на юго-западе, с Иорданией на юге, с Ираком на востоке и с Турцией на севере. Омывается Средиземным морем на западе.

Баша́р Ха́фез аль-А́сад (араб. بشار حافظ الأسد‎; род. 11 сентября 1965[…], Дамаск) — сирийский государственный и политический деятель.

Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Темы сирия ливия башар асад михаил богданов
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