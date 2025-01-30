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Петр Ермилин

В США рассказали о попытке принудить Израиль передать оружие Украине

3:29
Силовые структуры » Военные новости

Израиль сталкивается с давлением Запада, который требует отправить захваченные запасы оружия "Хезболлы" на Украину, пишут журналисты американского военного журнала Military Watch Magazine (MWM). В своей статье они рассказывают о планах Запада в отношении двух стран. Pravda.Ru публикует перевод материала MWM.

Поставка американский боеприпасов
Фото: defense.gov by Master Sgt. Jim Varhegyi, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Поставка американский боеприпасов

Сообщается, что Израиль столкнулся с растущим давлением со стороны Соединенных Штатов и других западных стран, требующих направить крупные запасы оружия, захваченные у ливанской военизированной группировки "Хезболла", для оснащения Вооруженных сил Украины.

Ряд западных источников утверждают, что такие поставки уже начаты, и транспортные самолеты C-17 Globemaster III ВВС США были использованы для доставки самолетов с израильской авиабазы Хацерим в польский город Жешув — ключевой логистический центр для западных поставок на Украину. О возможности поставок Украине оборудования "Хезболлы" впервые публично заявил заместитель министра иностранных дел Израиля Шарон Хаскель 21 января.

Захваченное вооружение включает значительные запасы современных противотанковых управляемых ракет, реактивных гранатометов, гранатометных установок РПГ-29 и переносных зенитно-ракетных комплексов.

Посол Израиля на Украине Михаил Бродский поспешил опровергнуть утверждения о том, что поставки оружия действительно были. В течение последних двух лет Израиль сталкивался со значительным давлением со стороны своих стратегических партнеров по западному блоку с целью оснащения Вооруженных сил Украины, в том числе с целью поставки в страну своих списанных систем ПВО дальнего действия MIM-104 Patriot.

После падения сирийского правительства 8 декабря и захвата страны поддерживаемыми Турцией и Израилем военизированными группировками Израиль начал крупномасштабное наземное вторжение на территорию своего соседа, в ходе которого было захвачено большое количество сирийской техники. Сохраняется значительная вероятность того, что Израиль попытается использовать эти большие запасы оборудования в качестве рычага давления.

Наряду с Израилем, военизированные формирования, контролирующие в настоящее время Сирию, в рядах которых присутствует значительное турецкое военное присутствие, захватили очень значительные запасы сирийского оружия, что уже 9 декабря вызвало слухи о том, что оно может быть передано Украине. Многочисленные источники сообщали, что главной целью визита госсекретаря США Энтони Блинкена в Турцию после падения Сирии было обеспечение доступа к сирийским арсеналам для передачи Вооруженным силам Украины, поскольку они столкнулись с растущей нехваткой оборудования.

Расхождение между российскими и украинскими вооружениями продолжало расти по мере того, как запасы оружия в западном мире сокращались. Возможность получения Украиной вооружений, захваченных как у сирийского государства, так и у "Хезболлы", потенциально может значительно укрепить позиции Украины, особенно после того, как страна снизила призывной возраст и попыталась восстановить крупные сухопутные войска при западном финансировании.

Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
Темы всу сирия израиль
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