В США восхитились мощью нового российского Искандера

4:25 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Новая российская баллистическая ракета типа "Искандер" будет отличаться удвоенной дальностью и большей точностью, обратили внимание журналисты американского военного журнала Military Watch Magazine (MWM). В своей новой статье они рассказывают о способностях модифицированной ракеты. Pravda.Ru публикует перевод материала MWM.

Фото: минобороны.рф by Алексей Иванов, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Учебно-боевой пуск ракеты ОТРК "Искандер-М"

Многочисленные источники сообщили, что Россия близка к началу серийного производства нового варианта баллистического ракетного комплекса "Искандер-М", официальное обозначение которого пока не подтверждено. Ожидается, что новая ракета удвоит дальность полета на 500 километров по сравнению с первоначальной системой как за счет использования нового, более эффективного двигателя, так и за счет увеличения запаса топлива примерно на 15 процентов.

Проектная дальность полета, достигающая 1000 км, позволила системе получить прозвище "Искандер-1000". Первые существенные признаки того, что новый класс ракет, возможно, находится в стадии разработки, появились в мае 2024 года в видеоролике, посвященном 78-й годовщине ракетного полигона Капустин Яр.

Российские источники предполагают, что ракеты предназначены для размещения на самой западной территории России — в Калининграде, что позволит им быть в зоне досягаемости целей на большей части территории Центральной и Западной Европы, а также в Балтийском море. Российские вооруженные силы в значительной степени полагаются на "Искандер-М", который обеспечивает асимметричное противодействие гораздо более многочисленным обычным силам НАТО, благодаря сочетанию высокой мобильности, высокой точности, разнообразию типов боеголовок и сложной траектории, которую трудно перехватить, что делает его весьма ценным активом.

Дальность действия ее баллистических ракет 9К720 была ограничена 500 км из-за Договора о ядерных силах средней дальности, из которого Соединенные Штаты вышли при первой администрации Дональда Трампа. Ожидается, что новая система "Искандер" большей дальности действия будет обладать теми же характеристиками, что и оригинальная.

Россия начала принимать на вооружение тактические ракеты большей дальности с конца 2023 года. В ноябре 2024 года, Россия представила класс тактических баллистических ракет большой дальности "Орешник", хотя эта гораздо более крупная ракета относилась к совершенно другой категории с дальностью полета в 4000 километров, несением нескольких боеголовок и профилем полета, более сопоставимым с межконтинентальными баллистическими ракетами дальности.

Таким образом, появление нового варианта "Искандер-М" с увеличенной дальностью действия займет важное место в российском арсенале между оригинальными "Искандер-М" и "Орешником".

Комплексы "Искандер-М" неоднократно использовались для нанесения ударов по важным целям в ходе российско-украинского конфликта. Они часто использовались в операциях по подавлению противовоздушной обороны против украинских систем ПВО Patriot, среди прочего ракетного вооружения класса "земля-воздух", что позволяет им служить в качестве усилителей силы, значительно повышающих уязвимость находящихся поблизости украинских войск.

В июле 2024 года ракетный комплекс добился нескольких особенно заметных успехов на украинском театре военных действий, а 25 июля был использован для атаки позиций западных иностранных боевиков и 151-й механизированной бригады украинской армии в Харькове.

За два дня до этого, 23 июня, в результате атаки "Искандер-М" в том же регионе погибло около 50 западных боевиков. Ранее в том же месяце был нанесен "двойной удар" по ключевой железнодорожной инфраструктуре, что привело к значительным жертвам. Успехи в значительном расширении производства систем после февраля 2022 года способствовали значительному увеличению числа ударов с использованием "Искандер-М".