Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Петр Ермилин

В США восхитились мощью нового российского Искандера

4:25
Силовые структуры » Военные новости

Новая российская баллистическая ракета типа "Искандер" будет отличаться удвоенной дальностью и большей точностью, обратили внимание журналисты американского военного журнала Military Watch Magazine (MWM). В своей новой статье они рассказывают о способностях модифицированной ракеты. Pravda.Ru публикует перевод материала MWM.

Учебно-боевой пуск ракеты ОТРК "Искандер-М"
Фото: минобороны.рф by Алексей Иванов, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Учебно-боевой пуск ракеты ОТРК "Искандер-М"

Многочисленные источники сообщили, что Россия близка к началу серийного производства нового варианта баллистического ракетного комплекса "Искандер-М", официальное обозначение которого пока не подтверждено. Ожидается, что новая ракета удвоит дальность полета на 500 километров по сравнению с первоначальной системой как за счет использования нового, более эффективного двигателя, так и за счет увеличения запаса топлива примерно на 15 процентов.

Проектная дальность полета, достигающая 1000 км, позволила системе получить прозвище "Искандер-1000". Первые существенные признаки того, что новый класс ракет, возможно, находится в стадии разработки, появились в мае 2024 года в видеоролике, посвященном 78-й годовщине ракетного полигона Капустин Яр.

Российские источники предполагают, что ракеты предназначены для размещения на самой западной территории России — в Калининграде, что позволит им быть в зоне досягаемости целей на большей части территории Центральной и Западной Европы, а также в Балтийском море. Российские вооруженные силы в значительной степени полагаются на "Искандер-М", который обеспечивает асимметричное противодействие гораздо более многочисленным обычным силам НАТО, благодаря сочетанию высокой мобильности, высокой точности, разнообразию типов боеголовок и сложной траектории, которую трудно перехватить, что делает его весьма ценным активом.

Дальность действия ее баллистических ракет 9К720 была ограничена 500 км из-за Договора о ядерных силах средней дальности, из которого Соединенные Штаты вышли при первой администрации Дональда Трампа. Ожидается, что новая система "Искандер" большей дальности действия будет обладать теми же характеристиками, что и оригинальная.

Россия начала принимать на вооружение тактические ракеты большей дальности с конца 2023 года. В ноябре 2024 года, Россия представила класс тактических баллистических ракет большой дальности "Орешник", хотя эта гораздо более крупная ракета относилась к совершенно другой категории с дальностью полета в 4000 километров, несением нескольких боеголовок и профилем полета, более сопоставимым с межконтинентальными баллистическими ракетами дальности.

Таким образом, появление нового варианта "Искандер-М" с увеличенной дальностью действия займет важное место в российском арсенале между оригинальными "Искандер-М" и "Орешником".

Комплексы "Искандер-М" неоднократно использовались для нанесения ударов по важным целям в ходе российско-украинского конфликта. Они часто использовались в операциях по подавлению противовоздушной обороны против украинских систем ПВО Patriot, среди прочего ракетного вооружения класса "земля-воздух", что позволяет им служить в качестве усилителей силы, значительно повышающих уязвимость находящихся поблизости украинских войск.

В июле 2024 года ракетный комплекс добился нескольких особенно заметных успехов на украинском театре военных действий, а 25 июля был использован для атаки позиций западных иностранных боевиков и 151-й механизированной бригады украинской армии в Харькове.

За два дня до этого, 23 июня, в результате атаки "Искандер-М" в том же регионе погибло около 50 западных боевиков. Ранее в том же месяце был нанесен "двойной удар" по ключевой железнодорожной инфраструктуре, что привело к значительным жертвам. Успехи в значительном расширении производства систем после февраля 2022 года способствовали значительному увеличению числа ударов с использованием "Искандер-М".

Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
Темы всу
Обсудить
Новости Все >
Секрет идеальной гречки: простая специя, которая сделает кашу ароматной и рассыпчатой
Спасаем пересоленный суп без картошки: яблочный секрет кулинаров
Вода под угрозой — фермеры Греции протестуют против недостатка ресурсов
Эффективный крем для уменьшения темных кругов: в нём всего 3 ингредиента
Страна не для слабонервных — россиянин рассказал об отдыхе в Мексике
Влияние потепления на смертность в Европе: неутешительные прогнозы
Баклажановая радуга: самые яркие и вкусные сорта для вашего сада
Складки на животе не уходят? Эта 7-минутная тренировка избавит вас от этой проблемы
Голубые ара продемонстрировали человеческую черту
Доктор Лунев объяснил, можно ли лечить больное горло мороженым
Сейчас читают
Роспотребнадзор закрывает магазины "Светофор": что происходит?
Правда ТВ
Роспотребнадзор закрывает магазины "Светофор": что происходит? Аудио 
Теннисистка Анна Курникова передвигается в инвалидном кресле
Шоу-бизнес
Теннисистка Анна Курникова передвигается в инвалидном кресле Аудио 
Земля замедляет свое вращение: как это отразится на длине наших дней
Наука и техника
Земля замедляет свое вращение: как это отразится на длине наших дней Аудио 
Популярное
Воздушные творожные пончики без масла – нежная выпечка к чаю

Нежные творожные пончики, запечённые в духовке, – идеальный десерт без лишнего жира. Они вкусны как в сладком, так и в солёном варианте. Готовьте и наслаждайтесь!

Воздушные творожные пончики без масла – нежная выпечка к чаю
Что насыпать в лунку при посадке картофеля? Клубни будут на 30% крупнее обычного
Что насыпать в лунку при посадке картофеля? Клубни будут на 30% крупнее обычного
Вот почему категорически не рекомендуется оставлять ключи в замке на ночь
Горчица против слизней: обработка, после которой вредители не вернутся
Загадка, над которой ломали голову десятилетиями: что обнаружили в Тихом океане? Игорь Буккер Коронация в Англии — традиции и большие деньги Сергей Лебедев Трамп заподозрил умышленные действия пилота вертолёта, атаковавшего самолёт над Потомаком Любовь Степушова
Картофельный салат с колбасой – любимый рецепт на 23 февраля
Российская нефть больше не помогает Азербайджану удерживать экспорт
В Польше рассказали, как страны ЕС ищут возможность купить российскую древесину
В Польше рассказали, как страны ЕС ищут возможность купить российскую древесину
Последние материалы
Вода под угрозой — фермеры Греции протестуют против недостатка ресурсов
Эффективный крем для уменьшения темных кругов: в нём всего 3 ингредиента
Страна не для слабонервных — россиянин рассказал об отдыхе в Мексике
Влияние потепления на смертность в Европе: неутешительные прогнозы
Баклажановая радуга: самые яркие и вкусные сорта для вашего сада
Складки на животе не уходят? Эта 7-минутная тренировка избавит вас от этой проблемы
Голубые ара продемонстрировали человеческую черту
Доктор Лунев объяснил, можно ли лечить больное горло мороженым
Не спешите вызывать клининг! Эти средства избавят диван от пятен
Регина Тодоренко отказалась отправлять сына Михаила в школу
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.