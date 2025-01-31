Новые российские дроны Куб будут атаковать роем

5:20 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Российские оружейники анонсировали новые беспилотные летательные аппараты "Куб-СМ", которые смогут действовать на поле боя группами в виде роя. Дроны под названием "Куб" уже хорошо известны нашим бойцам как эффективное средство поражения противника.

Фото: Kremlin.ru by ТАСС/Валерий Шарифулин, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Беспилотник

Существует целая линейка БПЛА с общим названием "Куб". Новый образец отличается от предшественников прежде всего своей сверхманевренностью, отсюда и приставка"СМ".

Строго говоря, речь идёт не столько о новом виде беспилотников, сколько о целой новой системе их применения в бою в виде роя.

Что такое рой беспилотников?

Эта концепция использования дронов, при которой группа из десятков и даже сотен беспилотников действует согласованно в рамках одной задачи. И последние несколько лет эта идея очень сильно занимает умы ведущих конструкторов, работающих над разработкой военных беспилотников. При этом основная ставка в роевом применении делается на использование искусственного интеллекта. Ибо физически управлять такой массой дронов человеку просто невозможно.

Эксперты полагают, что когда этот технологический уровень будет достигнут, можно будет говорить о революции в военном деле, сопоставимой по значимости с появлением ядерного оружия. Кто раньше всех "оседлает" рой беспилотников через искусственный интеллект, тот может претендовать на однозначную победу на поле боя.

Пока же мы видим факты только гражданского применения этой концепции, например, на различных праздниках, когда из множества дронов в небе выстраиваются различные фигуры, световые формации.

Однако на поле боя в этом отношении пока не видно явных прорывов.

"Калашников" запускает "рой"

И вот концерн "Калашников" презентует свою новинку, которая по словам его представителей, сможет действовать в виде роя. На публике она будет представлена на военной выставке в Абу-Даби во второй половине февраля этого года.

Раз новинка едет за рубеж под светлые очи требовательных зарубежных заказчиков, то можно предложить, что новый комплекс "Куб-СМ" уже прошёл крещение огнем на полем боя. Так как на экспорт всегда предлагаются заведомо ограниченные версии вооружений.

Что же представляет собой комплекс "Куб-СМ"? Это два вида дронов:

управляемый боеприпас (УБ) — 14 шт;

разведчик-ретранслятор — 2 шт.

Весь этот арсенал перевозится на специальном бронеавтомобиле — трёхосном грузовике повышенной проходимости. Он же служит и платформой для запуска беспилотников.

Судя по максимальному количеству беспилотников в 14 штук, пока рой будет очень небольшой. В качестве вероятных целей этих дронов задекларирован большой набор объектов:

различные виды бронетехники, исключая танки;

живая сила;

элементы командных пунктов.

Более точных характеристик производители не дают. Видеокадров тоже нет. Есть только изображение транспорта и обоих видов беспилотников в боковой проекции, причём внешний вид их практически идентичен дрону "Куб-2Э", который тоже был недавно представлен производителем и тоже будет эспонироваться на выставке в Абу-Даби.

Как будет работать комплекс "Куб-СМ" в бою

Получив задачу, транспорт выдвигается на позицию. К запуску готовятся разведчик-ретранслятор и боевые дроны. Управление обоими типами БПЛА ведется с наземной станции управления. Она базируется отдельно от носителя дронов.

Разведчик-ретранслятор, обнаружив цель, передает информацию на пункт управления, а оттуда уже исходя из количества целей, принимается решение о том, сколько ударных дронов использовать, и осуществляется наводка на цель.

Судя по тому, что комплекс вооружён двумя разведывательными дронами, вероятно, что он может работать сразу по двум независимым задачами в пределах радиуса боевого действия.

С другой стороны, не исключено, что и сами комплексы могут объединяться в группы для более массового применения дронов, то есть, увеличивая количество беспилотников кратно 14 — до 28, 42 и так далее.

На что обращают внимание критики этого нового комплекса?

Прежде всего, на крупные габариты автомобиля-носителя беспилотников. Есть мнение, что в качестве тягача лучше было бы использовать бронеавтомобиль типа "Тигр", а транспортно-пусковые контейнеры разместить в отдельном прицепе. Такая схема уменьшила бы заметность комплекса, а значит, повысила бы живучесть на поле боя.

Возможно, такая логика и имеет право на жизнь. Тем более, если наш ВПК хочет предлагать "Куб-СМ" на экспорт странам Персидского залива. В пустынном ландшафте размер имеет значение — чем меньше, тем лучше.

Но, как говорят в науке, только практика — критерий истины. И, вероятно, очень скоро из сводок нашего Минобороны мы узнаем, как "Куб-СМ" сразу роем побеждает противника на поле боя.

Уточнения

Группа компаний «Кала́шников» — многопрофильный холдинг по производству продукции гражданского и военного назначения, предприятие в составе стрелкового сектора ВПК России, производитель боевого автоматического и снайперского оружия, управляемых артиллерийских снарядов, а также высокоточного оружия. Сегмент гражданской продукции включает охотничьи ружья, спортивные винтовки, станки и инструмент.



Барражи́рующий боевой припа́с (БПБ, Зависающий боеприпас, Барражирующий снаряд, англ. loitering munition — слоняющийся без дела боеприпас), также дрон-камика́дзе (англ. kamikaze drone) — тип беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) с боевой частью, которые способны длительное время в режиме ожидания (барражи́рования) находиться в воздухе в районе цели и атаковать её после получения соответствующей команды от оператора или выполнять боевые задачи, предусматриваемые заложенным алгоритмом.

