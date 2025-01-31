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Петр Ермилин

В США рассказали о причине развертывания истребителей F-35 на Гуаме

4:56
Силовые структуры » Военные новости

США, Япония и Австралия развернут F-35A для военных учений на авиабазе Гуам, пишут журналисты американского военного журнала Military Watch Magazine (MWM).  В своей статье они рассказывают о грядущем событии, которое пройдет в февраля. Pravda.Ru публикует перевод материала MWM.

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Фото: https://www.lanl.gov/ by Los Alamos National Laboratory, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
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Соединенные Штаты, Япония и Австралия планируют провести свои первые совместные крупномасштабные военные учения "Коуп Норт" на территории Гуама в американском тихоокеанском регионе, которые пройдут с 3 по 21 февраля. Токио и Канберра считаются одними из наиболее важных стратегических партнеров Вашингтона в плане реагирования на возможные непредвиденные ситуации в Тихом океане, при этом три государства все чаще проводят совместные учения на двусторонней, трехсторонней и многосторонней основе с другими партнерами.

Учения на Северном мысе будут проходить на военно-воздушной базе Андерсен, которая считается самым важным объектом ВВС США за пределами континентальной части Соединенных Штатов. Учения будут направлены на повышение оперативной совместимости между самолетами F-35 и другими средствами, развернутыми тремя странами, а также на ведение воздушных боев и применение крупных сил. Для участия в учениях Япония направит на Гуам шесть истребителей F-35A, два E-2D AEW&Cs и танкер-заправщик KC-46A. Эта страна является крупнейшим иностранным заказчиком истребителей F-35, поскольку были размещены заказы на 147 самолетов. 

Военно-воздушная база Андерсен уже давно рассматривается в качестве приоритетной цели для китайских и северокорейских атак в случае войны из-за ее расположения в центре американской инфраструктуры проецирования силы в Тихом океане. Считается, что расположение объекта на расстоянии около 4000 километров от двух стран обеспечивает большую степень безопасности, чем расположенные ближе базы в Японии и Южной Корее, от которых в большей степени зависели в эпоху холодной войны, когда ударные возможности Китая и Северной Кореи были гораздо более ограниченными.

Планируется, что к 2030-м годам военно-воздушная база Андерсен будет защищена самой плотной сетью противовоздушной обороны в мире, а к середине 2030-х годов на Гуаме будет построено до 20 новых объектов противовоздушной обороны. Многомиллиардные инвестиции в эти оборонительные сооружения отражают как озабоченность Пентагона в связи со значительными достижениями Китая и Северной Кореи в области нанесения ударов по Гуаму, так и критически важное значение объектов на этой территории. Тем не менее, развертывание обеими странами баллистических ракет с разделяющимися боеголовками, крылатых ракет увеличивающейся дальности и все более совершенных гиперзвуковых планирующих аппаратов ставит живучесть объектов на Гуаме под очень серьезный вопрос.

Хотя удаленность объектов на Гуаме от государств-потенциальных противников считается основным фактором, влияющим на их живучесть, это также серьезно ограничивает ценность подразделений F-35, развернутых на острове. Боевой радиус F-35, составляющий около 1000 километров, покрывает лишь около четверти расстояния, необходимого для боевых вылетов против китайских и северокорейских целей, при этом даже более тяжелые и дальнобойные самолеты, такие как китайский истребитель-невидимка J-20, имеют боевой радиус немногим более 2000 километров.

Это гарантирует, что наступательные операции с использованием F-35 с Гуама будут в значительной степени зависеть от поддержки воздушных заправщиков, таких как KC-135, для их дозаправки. Однако считается, что танкеры очень уязвимы перед новыми поколениями китайских средств ведения воздушной войны, что, в свою очередь, привело к растущему согласию в ВВС США в отношении того, что необходим класс танкеров, обладающий возможностями скрытности.

Примечательно, что развертывание истребителей F-35 для имитации воздушного боя над Гуамом произойдет чуть более чем через месяц после того, как Китай представил новый класс тяжелых истребителей шестого поколения, которые, как предполагается, будут иметь достаточно широкий боевой радиус, чтобы угрожать целям на территории, не сильно полагаясь на воздушные заправщики.

Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
Темы япония пентагон австралия военные учения
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