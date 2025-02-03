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Петр Ермилин

В США восхитились мощью российского истребителя МиГ-29

2:59
Силовые структуры » Военные новости

Россия задействует лучшие истребители МиГ-29 для арктических учений, обратили внимание журналисты американского военного журнала Military Watch Magazine (MWM). В своей новой статье авторы рассказывают о боевом потенциале самолета. Pravda.Ru публикует перевод материала MWM.

MiGovi 29 - Takovo 2020 - 03
Фото: commons.wikimedia.org by Srđan Popović, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
MiGovi 29 - Takovo 2020 - 03

Северный флот ВМФ России задействовал истребители МиГ-29К для проведения серии операций в Арктике, которые включали в себя летные учения после окончания полярной ночи в сумеречных условиях. Истребительное подразделение отработало ключевые боевые маневры и фигуры высшего пилотажа на различных высотах, включая упражнения по наведению на цель и перехвату, в ходе которых особое внимание уделялось возможности поражения самолетов условного противника.

По завершении цикла тренировок МиГ вернулись на свою постоянную базу в Североморске-3. Учения в Арктике проводились по мере того, как внимание российских и западных военных все больше сосредоточивалось на регионе, отчасти в результате заявлений президента Дональда Трампа после его избрания о намерениях аннексировать стратегически расположенную арктическую территорию Гренландия. Завершение учений МиГ-29К также близко совпадает с первым развертыванием российских стратегических бомбардировщиков Ту-160 для длительных полетов над международными водами в 2025 году, которое произошло в Арктике.

МиГ-29К на сегодняшний день является самым боеспособным вариантом МиГ-29, находящимся на вооружении Вооруженных сил России, и представляет собой усовершенствованную версию истребителя среднего веса МиГ-29М поколения "4+" с радаром с электронной антенной решеткой, стеклянной кабиной пилота и доступом к ряду современных классов ракет.

Разработка истребителя финансировалась за счет заказа 42 самолетов индийскими ВМС в начале 2010-х годов, что позволило России затем заказать 22 самолета для своего собственного авианосца "Адмирал Кузнецов". Это был один из немногих заказов России на новые МиГ-29 со времен распада Советского Союза, при том, что Министерство обороны России в остальном отдавало предпочтение гораздо более крупному и дальнобойному истребителю Су-27 и его производным, а не МиГ.

Хотя ранее сообщалось, что российский военно-морской флот отдавал предпочтение усовершенствованному варианту Су-27, модифицированному для использования на авианосцах, тот факт, что уже была открыта производственная линия для МиГ-29К, привел к тому, что закупки этого самолета стали рассматриваться как более экономичный вариант.

Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
Темы арктика военные учения
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