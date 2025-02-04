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Петр Ермилин

В США рассказали об устрашающих военных учениях КНР

Силовые структуры » Военные новости

Усовершенствованный эсминец типа 055 столкнулся с восемью американскими кораблями в рамках военных учениях, пишут журналисты американского военного журнала Military Watch Magazine (MWM). Об имитации подобного сражения авторы рассказали в своей новой статье, перевод которой публикует Pravda.Ru.

корабль сша
Фото: flickr.com by MC3 Billy Ho/U.S. Navy, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
корабль сша

В ходе имитационного столкновения, организованного Китайским центром разработки и проектирования кораблей (CSDDC) и Университетом науки и технологии Хуачжун, были продемонстрированы последствия столкновения между эсминцем ВМС Народно-освободительной армии Китая класса Type 055 в сопровождении двух беспилотных катеров под его управлением и восемью эсминцами ВМС США класса "Арли Берк". Оба класса эсминцев являются наиболее боеспособными в своих флотах, при этом Type 055 широко рассматривается как западными, так и китайскими источниками как самый боеспособный надводный боевой корабль в мире.

В ходе боя Type 055 отправил свои беспилотные корабли-носители вперед, чтобы выпустить 32 беспилотника и 14 беспилотных лодок для атаки, на что американские эсминцы ответили запуском 32 крылатых ракет Tomahawk и LRASM по китайскому эсминцу. Было подчеркнуто, что стоимость этих американских крылатых ракет превышает три миллиона долларов каждая. Было продемонстрировано, что Type 055 и сопровождающие его суда способны обнаруживать и перехватывать угрозу, сохраняя при этом достаточный боезапас для нанесения следующей волны ударов по американским кораблям.

Имитация боя между эсминцем Type 055 и американскими кораблями класса "Арли Берк" была проведена после сообщений многочисленных местных и американских источников от июля 2024 года о том, что ВМС США и ВМС Народно-освободительной армии Китая вели интенсивные бои с применением радиоэлектронной борьбы в районе Второй отмели Томаса среди спорных островов Спратли. Сообщается, что боевые действия с применением радиоэлектронной борьбы на севере Филиппин продолжались целых двенадцать часов, и в результате американские военные корабли "столкнулись с беспрецедентным кризисом — экраны были заполнены статическими помехами, а сигналы GPS были полностью отключены".

Впоследствии флот отступил из-за серьезных сбоев в работе средств связи и навигации. По оценкам, оборудование радиоэлектронной борьбы ВМС США на целое поколение отстает от китайского, что вызывает серьезную критику внутри страны. Ракеты, датчики и количество вертикальных пусковых установок на борту китайских эсминцев Type 055 — все это, наряду с их более современной электроникой, считается преимуществом при столкновении кораблей друг с другом.

Опасения Запада относительно возможностей китайских военных кораблей, в частности эсминца Type 055, продолжают расти. Опасения еще больше возросли, когда в апреле 2022 года Type 055 начал использоваться для летных испытаний новой противокорабельной ракеты YJ-21, что обеспечивает значительное улучшение по сравнению с высокопроизводительным YJ-18, на который он в настоящее время опирается.

Возможности китайских военных кораблей стимулировали растущий интерес Соединенных Штатов к приобретению эсминцев нового поколения для замены устаревающего класса "Арли Берк", хотя очевидный провал двух надводных боевых кораблей после окончания холодной войны — боевого корабля класса "Литорал" и эсминца класса "Зумвальт" — вызвал вопросы относительно способности промышленности развиваться. 

Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
Темы военные учения
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