В США восхитились крупнейшим в мире надводным боевым кораблём России

4:38 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Россия активирует ядерные реакторы на крупнейшем в мире надводном боевом корабле, обратили внимание журналисты американского военного журнала Military Watch Magazine (MWM). В своей новой статье они рассказываю о знаменитом "Адмирале Нахимова". Pravda.Ru публикует перевод материала MWM.

Фото: commons.wikimedia.org by kremlin.ru, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ ВМФ РФ

Сообщается, что военно-морской флот России восстановил работу двух ядерных реакторов, питающих последний в стране линейный крейсер класса "Киров" "Адмирал Нахимов", что указывает на то, что военный корабль, вероятно, приступит к ходовым испытаниям в ближайшем будущем. Государственные СМИ сообщили, что первый реактор был запущен в эксплуатацию в конце декабря, а второй — 2 февраля.

"Последовательный физический запуск двух реакторов крейсера демонстрирует готовность всей ядерной силовой установки корабля к работе во всех режимах", — сообщило агентство ТАСС.

"Адмирал Нахимов" — один из четырех линейных крейсеров класса "Киров", построенных для советского Военно-морского флота в 1980-х годах, которые в то время представляли собой, безусловно, самые грозные надводные боевые корабли в мире.

Их размеры в 28 000 тонн более чем в три раза превышают размеры американских эсминцев класса "Арли Берк", более чем в два раза превышают размеры любого другого надводного боевого корабля, а водоизмещение сопоставимо с такими авианосцами, как японский "Идзумо".

Являясь единственными надводными боевыми кораблями, использующими ядерные силовые установки, крейсера способны поддерживать высокую скорость в 32 узла и в течение длительного времени использовать высокоэнергетическое вооружение и датчики.

В настоящее время на верфи "Севмаш" в Белом море "Адмирал Нахимов" проходит модернизацию с 2008 года, и первоначально предполагалось, что корабль вернется в состав Военно-морского флота в 2018 году.

Модернизация произвела революцию в боевом потенциале этого класса, включив широкий спектр новых датчиков и наступательных вооружений, включая замену 20 мощных противокорабельных крылатых ракет P-700 на 80 пусковых установок для более компактных и современных крылатых ракет. К ним относятся Р-800 "Оникс", 3М54Т "Калибр" и гиперзвуковой "Циркон", а также 3М14Т "Калибр" для нанесения высокоточных ударов на большой дистанции по наземным целям.

Первоначально спроектированный для управления зенитно-ракетным комплексом С-300Ф, в настоящее время на корабле размещен морской вариант С-400 в 96 пусковых установках, что эквивалентно трем полным дивизионам систем противовоздушной обороны наземного базирования. Дополнительные системы противовоздушной обороны меньшей дальности включают в себя "Панцирь-М", который заменил шесть систем вооружения линейного крейсера "Каштан", и известный морской вариант С-350 "Витязь", который заменил 44 ракеты 4К33 "ОСА-М", которые ранее использовались. Все датчики также были заменены.

В 2021 году генеральный директор Северного конструкторского бюро Андрей Дьячков заявил по поводу усовершенствований крейсера:

"Высокий потенциал модернизации, заложенный в этих кораблях при их проектировании, позволил провести определенные работы и оснастить "Адмирала Нахимова" самым современным вооружением, что делает его сильнейшим надводным боевым кораблем в мире".

Корабли класса "Киров" были разработаны в эпоху, когда Советский Союз обладал вторым по мощи военно-морским флотом в мире и быстро сокращал отставание от Соединенных Штатов, вводя в эксплуатацию все более мощные океанские суда в растущем количестве. Постсоветская Россия, напротив, не заложила ни одного корабля размером с эсминец или крейсер, кроме как на экспорт, при этом все построенные надводные боевые корабли составляют примерно пятую часть или меньше размера "Нахимова".

Таким образом, последний крейсер класса "Киров" будет выделяться в российском флоте, и в свете серьезных проблем, с которыми сталкивается единственный авианосец страны "Адмирал Кузнецов", "Нахимов", вероятно, будет служить флагманом флота.

Уточнения

Кре́йсер — класс боевых надводных кораблей, способных выполнять задачи независимо от основного флота.

