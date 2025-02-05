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Петр Ермилин

В США задержали переоснащение самолета B-52 новыми радарами

Силовые структуры » Военные новости

Установка новых радаров на стратегические бомбардировщики ВВС США отложена на год, сообщают журналисты американского военного журнала Breaking Defense (BD) со ссылкой на данные Пентагона. Причины задержки они раскрывают в своей новой статье, перевод которой публикует Pravda.Ru.

B-2 Spirit возвращается после бомбардировки Ирака
Фото: af.mil by ВВС США, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
B-2 Spirit возвращается после бомбардировки Ирака

Согласно новому отчету главного испытателя вооружений вооруженных сил США, военно-воздушные силы на год сдвигают сроки модернизации самолета B-52 времен Эйзенхауэра, оснащенного новым радаром, из-за проблем с интеграцией.

Согласно отчету директора по оперативным испытаниям и оценке (DOT&E) Пентагона от 31 января, на 2026 финансовый год, во втором и четвертом кварталах, запланировано двухэтапное этапное решение по программе модернизации радара B-52.

Указанные даты являются в некоторой степени условными, поскольку в отчете говорится, что "даты проведения являются неопределенными из-за технических рисков и рисков, связанных с графиком". Однако в прошлогоднем отчете DOT&E было обнаружено, что этапы принятия решений ранее были запланированы на те же кварталы в 25 финансовом году, что указывает на задержку на целый год.

Решение, состоящее из двух частей, предусматривает оснащение новыми радарами в общей сложности 28 самолетов, что составляет примерно треть парка B-52, говорится в отчете DOT&E. Планы полномасштабного производства оставшихся 48 самолетов, которые будут оснащены новым радаром, будет принято после проведения первоначальных эксплуатационных испытаний и оценки (IOT&E), начало которых запланировано на 28 финансовый год.

Задержки с разработкой радара в значительной степени связаны с "проблемами интеграции", говорится в отчете DOT&E, что заставило ВВС "усовершенствовать" конструкцию обтекателя самолета или корпуса для радара.

Программа по радару является частью более масштабных общих усилий по модернизации B-52, которые включают в себя установку новых двигателей для самолета. Boeing является основным подрядчиком для обоих проектов и не сразу ответил на запрос о комментарии. 

Официальные лица ВВС в августе предупредили, что расходы на общую модернизацию B-52 растут, а сроки сокращаются. Платформа B-52 будет продолжать играть важную роль в структуре бомбардировочной авиации ВВС и, вероятно, продолжит летать до 2060-х годов. Тогда руководство службы сообщило, что стоимость нового радара для бомбардировщика, в частности, по прогнозам, вырастет с 2,3 до 3,3 миллиардов долларов.

В отчете были обнаружены аналогичные задержки в реализации проекта по развертыванию нового радара, который может обнаруживать и отслеживать воздушные цели, такие как самолеты и баллистические ракеты, известного как трехмерный экспедиционный радар дальнего действия (3DELRR). Радар подключается к мобильному центру командования и контроля, который Военно-воздушные силы могут использовать на театре военных действий.

Внедрение системы 3DELRR было проблемным для сервиса, который исключил предыдущего подрядчика RTX из программы и предложил Lockheed Martin новый контракт в 2022 году. В настоящее время планируется, что радар Lockheed AN/TPY-4(V)1 заменит устаревший TPS-75. 

Но программа по-прежнему испытывает сбои в графике из-за задержек с тестированием и производством, говорится в отчете. В прошлогоднем отчете DOT&E было указано, что тестирование разработки должно было начаться во втором квартале 24 финансового года, но в отчете за этот год предполагается, что оно начнется во втором квартале 25 финансового года. В отчете были обнаружены аналогичные задержки для IOT&E, которые ранее должны были начаться в 3 квартале 25 финансового года, но теперь запланированы на 1 квартал 26 финансового года.

После публикации этого отчета представитель Lockheed заявил в заявлении для Breaking Defense, что "TPY-4 предоставляет возможности нового поколения для обнаружения угроз нового поколения в условиях высокой помехи и создания помех для критически важных военных операций по всему миру. Мы каждый день работаем над поставкой этой важной радиолокационной системы для ВВС США в соответствии со сроками поставки и потребностями нашего заказчика".

Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
Темы пентагон
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