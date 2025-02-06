ВСУ предприняли попытку ударить на юг от Суджи в Курской области

Наступление ВСУ в Курской области на юг от Суджи не является главным ударом, о котором говорили месяц назад при атаке на хутор Бердин.

Фото: flickr.com by Ministry of Defense of Ukraine, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Танк ВСУ

Атака ВСУ на на юг от Суджи отражена

ВСУ снова пошли в атаку Курской области, сообщает группа войск ВС РФ "Север"в своём Telegram-канале "Северный ветер".

По его информации, активные боевые действия идут в окрестностях сёл Махновка, Черкасская Конопелька, Уланок и близлежащей деревни Фанасеевка, в 7 километрах от Суджи. Это направление на юг от города с ударом в стык соединениям "Ахмата" с 810-й пехотной и 11-й бригад. Наступление идёт по трассам с участием ББМ, танков, тралов и свыше ста человек личного состава. Противник пытается разблокировать логистику на Суджу, где он удерживает позиции, "а также отодвинуть наших "беспилотчиков".

На данный момент уничтожено порядка 20 единиц техники, в том числе три танка. Минобороны РФ сообщило, что по состоянию на 14:00 атаки вооружённых формирований Украины отражены, населённые пункты находятся под контролем российских войск.

В СМИ опять ждут главного удара ВСУ в Курской области

Очередная попытка наступления противника напоминает аналогичные действия месячной давности под Бердиным, где в ходе трёхдневных боев ВСУ понесли значительные потери в технике и живой силе, не добившись продвижения. Тогда атака предпринята была в ясную погоду, на этот раз — в пасмурную, но поражение ВСУ всё равно идёт активно.

Российские бойцы ждут удара и на Бердин, но пока что атака на Уланок выглядит как "хутор Бердин 2.0", о которой в СМИ и военных пабликах долго говорили как об отвлекающем ударе и ждали главного удара в другом месте. Однако главный удар больше чем через месяц — это нонсенс.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский 11 января отдал приказ о переводе более 5000 военнослужащих ВВС в сухопутные войска. Владимир Зеленский требует от Генштаба ВСУ наступательных действий перед тем, как начать обсуждать мирный план. Он будет, по данным СМИ, представлен США 14-16 февраля. Это якобы повысит шансы Киева в торгах. Кроме того, нужны хотя бы минимальные победы для поддержания боевого духа ВСУ и рейтинга Зеленского.

Уточнения

Су́джа — город в России, административный центр Суджанского района Курской области. Образует одноимённое муниципальное образование город Суджа со статусом городского поселения как единственный населённый пункт в его составе. Население — 4941 чел. (2024).

