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Петр Ермилин

В США объяснили причину сокращения закупок истребителей F-35B

3:26
Силовые структуры » Военные новости

Корпус морской пехоты США сократил планы закупок истребителей-невидимок F-35B на 21 процент, пишут журналисты американского военного журнала Military Watch Magazine (MWM). В своей новой статье они рассказывают о причинах подобного решения. Pravda.Ru публикует перевод материала MWM.

F-35
Фото: commons.wikimedia.org by Los Alamos National Laboratory, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
F-35

Корпус морской пехоты США объявил о планах сократить закупки истребителей пятого поколения F-35B до 280 единиц по сравнению с ранее запланированными 353 самолетами, с намерением перераспределить средства, чтобы более чем удвоить запланированный парк истребителей F-35C с 67 до 140.

Морская пехота является единственным видом вооруженных сил США, заказавшим два отдельных варианта F-35, причем F-35B предназначен для коротких взлетов и вертикальных посадок для развертывания с небольших десантных кораблей и с импровизированных аэродромов на суше, в то время как F-35C был разработан для развертывания с атомных суперавианосцев класса Nimitz и класса Gerald Ford ВМС.

Ранее предполагалось, что подразделения морской авиации будут полагаться в первую очередь на F-35B из-за гораздо большей универсальности мест, в которых он может дислоцироваться, а его способность совершать полеты с очень небольших взлетно-посадочных полос, созданных передовыми подразделениями, известными как экспедиционные передовые базы (EABO), была особенно высоко оценена.

Операции EABO ранее считались жизненно важными для планов Корпуса в отношении операций на Тихоокеанском театре военных действий, в частности, из-за серьезной угрозы, которую ударные силы Китая и Северной Кореи могут представлять для более крупных и постоянных авиабаз.

Резкое сокращение заказов на F-35B породило слухи о том, что морская пехота столкнулась с трудностями при использовании этого самолета для операций EABO. Способность корпуса делать это долгое время подвергалась сомнению из-за присущих F-35 очень высоких требований к техническому обслуживанию, из-за которых он плохо подходит для эксплуатации вдали от крупных баз.

F-35C, хотя и не может быть развернут таким образом, обладает преимуществом в виде более низких эксплуатационных расходов и затрат на закупку, а также значительно более высокими боевыми характеристиками, включая более высокую маневренность и перевозку на 50 процентов большего количества ракет класса "воздух-воздух".

Его значительно большая дальность полета также особенно ценится на обширном тихоокеанском театре военных действий. Резкое сокращение заказов морской пехоты на F-35B может иметь весьма пагубные последствия для будущего программы, поскольку британские вооруженные силы также значительно сократили заказы на нишевые и узкоспециализированные самолеты.

Перераспределение финансирования с F-35B ставит под серьезный вопрос будущее запланированных экспедиционных операций Корпуса морской пехоты, что имеет особенно серьезные последствия в Тихоокеанском регионе.

Уточнения

F-35 Lightning II — семейство малозаметных многофункциональных истребителей «пятого поколения», разработанное корпорацией Lockheed Martin в трёх вариантах:

  • F-35A (CTOL — Conventional take-off and landing, обычный взлёт и посадка);
  • F-35B (STOVL — Short take-off and vertical landing, короткий взлёт и вертикальная посадка);
  • F-35C (CV — Carrier variant, палубный вариант).
 

Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
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