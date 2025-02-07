Виток эскалации. Германия планирует закупить Томагавки у США

Германия планирует закупить ракеты "Томагавк" у Пентагона.

Фото: commons.wikimedia.org by U.S. photo by Mass Communication Specialist 1st Class Carmichael Yepez, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ VLS Mk41 Tomahawk 20100622-2

Несколько дней назад стало известно, что ФРГ оценивает возможность закупки у Штатов крылатых ракет (КР) "Томагавк" наземного базирования. Летом 2024 года главы миноборон Франции, Британии, Польши, ФРГ, Италии и Швеции подписали соглашение по программе создания ракетного вооружения дальнего действия European Long-Range Strike Approach (ELSA).

Инициатива направлена на разработку в Евросоюзе ракетной системы наземного базирования с дальностью действия до 2000 километров. Но на данный момент таковых разработок у еврогосударств нет, поэтому в Германии задумались о временном замещении таких систем у Соединённых Штатов.

Берлин теоретически может использовать ракетный комплекс средней дальности (СД) Typhon MRC для применения крылатых ракет. Система использует размещенные в транспортируемых контейнерах универсальные корабельные пусковые установки, способные осуществлять запуск крылатых ракет "Томагавк". При этом они универсальны и могут быть использованы для пуска зенитных ракет.

Тем более Вашингтон планирует разместить "Тайфун" в ФРГ в 2026 году. Для РФ и Белоруссии это создает дополнительную угрозу, так как "Томагавки" с точки зрения их характеристик — довольно серьёзное оружие. Хоть скорость полёта не превышает 900 км/ч, они летят на малых высотах большую часть маршрута, что снижает их видимость, усложняя перехват.

Дальность действия ракет зависит от модификации, но если рассматривать вариант, что Пентагон передаст самые современные типы, то тогда боевой радиус составит примерно 2000 км, что ставит под удар даже Нижегородскую область ии Карелию.

О чём речь

"Томагавк" — семейство американских многоцелевых высокоточных дозвуковых крылатых ракет большой дальности стратегического и тактического назначения.

Основные характеристики:

* Дальность: до 2500 км (в зависимости от модификации),

* Скорость: около 880 км/ч,

* Боевая часть: ядерная или обычная,

* Система наведения: инерциальная, с коррекцией по данным GPS,

* Носители: подводные лодки, надводные корабли, самолеты, наземные пусковые установки.

История создания:

Разработка ракет "Томагавк" началась в 1970-х годах в США. Первые образцы поступили на вооружение в 1983 году. За годы производства было создано несколько модификаций ракеты, отличающихся по дальности, типу боевой части и системе наведения.

Боевое применение:

Ракеты "Томагавк" неоднократно применялись вооруженными силами США в различных военных конфликтах, таких как война в Персидском заливе, операция "Буря в пустыне", война в Югославии, война в Ираке и другие.

Интересные факты:

Свое название ракета получила от боевого топора североамериканских индейцев.

"Томагавки" могут летать на сверхмалых высотах, огибая рельеф местности, что делает их сложными для обнаружения и перехвата.

Стоимость одной ракеты "Томагавк" составляет несколько миллионов долларов.

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