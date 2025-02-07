Освобождение Дзержинска открывает три направления для наступления ВС РФ

3:04 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Установление контроля над Дзержинском открывает три направления для атак ВС РФ — на Константиновку, Часов Яр и налево на Воздвиженку с формированием котла.

Фото: Карты Google by Pravda.Ru Карта напрвлений наступлений ВС РФ после освобождения Дзержинска

Минобороны РФ сообщило об освобождении города Дзержинск (Торецк) Донецкой Народной Республики (ДНР).

Отмечены за мужество и героизм военнослужащие 1-й, 9-й и 132-й гвардейских мотострелковых бригад 51 Армии и добровольческого формирования "Ветераны". Минобороны указывает, что взята сильно укреплённая городская и промышленная агломерация с терриконами и шахтами, расположенными в её северной и западной частях. Общая численность группировки противника составляла более 40 тыс. мотивированных солдат.

Операция длилась пять месяцев, ВСУ потеряли свыше 70% личного состава. Уничтожено свыше 240 танков и других бронированных машин, а также более 340 орудий полевой артиллерии и минометов.

Общее продвижение российских войск в глубину обороны противника составило более 13 км.

Использовалась тактика занятия городской застройки малыми штурмовыми группами до 5 человек, которые закреплялись и подготавливали заход более крупных сил. Этому способствовала плотная застройка, а также частично пасмурная погода, из-за которой ВСУ трудно совершать полеты дронами для поражения и аэроразведки.

Установление контроля над Дзержинском открывает три направления для атаки ВС РФ — на Константиновку, Часов Яр и налево на Воздвиженку с формированием котла. Начинается операция по взятию последнего укреплённого района ВСУ в ДНР — краматорско-славянского. Район Дзержинска является господствующей высотой, отсюда велись обстрелы Горловки — пригорода Донецка, теперь там будет спокойнее.

Украинские ресурсы пока опровергают взятие Дзержинска, но это дело нескольких дней. Они признавали, что уже около трёх недель под контролем ВСУ в городской черте оставались только северо-западный скат террикона и шахтоуправление, а на днях ВС РФ продвинулись восточнее шахты.

Население Дзержинска к 2001 году составляло 86 тыс. человек. К началу СВО оно сократилось до 35 тыс. в самом городе и 73 тыс. — в агломерации. Украинские источники говорят о том, что до сих пор в городе по подвалам прятались около 400 человек. Ранее это был центр угледобычи и химической промышленности. В городе работали шесть шахт, обогатительная фабрика, пять заводов и немало других предприятий. Глава ДНР Денис Пушилин уверен, что город будет со временем восстановлен.