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Дмитрий Плотников

Комплексы Patriot. Как российская армия почти обнулила американскую ПВО Украины

Силовые структуры » Военные новости

Украинская ПВО переживает серьёзный кризис, а поставки Запада не восполняют потери.

ЗРС Patriot
Фото: https://www.dvidshub.net/image/7398044/jgsdf-western-army-commander-visits-bilateral-air-defense-training-during-orient-shield-22 by Maj. Trevor Wild is licensed under https://en.wikipedia.org/wiki/public_domain
ЗРС Patriot

Всё это усиливает превосходство России в воздухе. 

Украина ещё несколько лет назад имела одну из крупнейших сетей ПВО в ЕС, унаследовав от Советского Союза сотни комплексов "Бук" и С-300. Но за три года СВО значительная часть их уничтожена, а возможностей у ВСУ для их восполнения почти не осталось. Запад уже истощил свои запасы NASAMS и MIM-104 Patriot, а у НАТО нет достаточного числа систем ПВО большой дальности.

По утечке секретных документов Пентагона в 2023 году, в США ещё тогда оценивали, что украинская ПВО может иссякнуть в течение года. Сейчас прогнозы сбываются: ВКС РФ действует все более активно, нанося удары по ВСУ. Украинцы признают, что бомбардировки имеют "колоссальную разрушительную силу" и позволяют ВС РФ продвигаться вперед.

Но без достаточного количества ЗРК Украина становится уязвимой уже и в глубоком тылу. Промпредприятия, логистические узлы, склады — всё это под угрозой. Например, в январе 2025 года "Искандер-М" уничтожила элементы С-300 под Павлоградом, что стало очередным ударом по ослабленной ПВО Украины.

О чём речь

MIM-104 Patriot — американский зенитный ракетный комплекс (ЗРК) большой дальности, разработанный компанией Raytheon. Он предназначен для уничтожения воздушных целей, таких как самолёты, крылатые ракеты и баллистические ракеты малой дальности.

Основные характеристики

  • Дальность: до 100 км (в зависимости от модификации)
  • Высота поражения: до 24 км
  • Скорость ракеты: около 5 Махов (1700 м/с)
  • Количество ракет на ПУ: 4 или 8
  • Время развертывания: около 30 минут.

Состав комплекса

Многофункциональная радиолокационная станция AN/MPQ-53: обеспечивает обнаружение, сопровождение целей и наведение ракет. Пункт управления AN/MSQ-104: осуществляет управление комплексом и распределение целей. Пусковые установки M901: предназначены для хранения и запуска ракет. Зенитные управляемые ракеты MIM-104: поражают цели на большой дальности и высоте. Машины обеспечения: обеспечивают транспортировку и обслуживание комплекса.

Модификации

MIM-104A: базовая версия, предназначена для поражения самолетов.
MIM-104B: улучшенная версия с повышенной помехоустойчивостью.
MIM-104C: первая версия, способная перехватывать баллистические ракеты.
MIM-104D (PAC-1): дальнейшее развитие противоракетных возможностей.
MIM-104E (PAC-2): улучшенная ракета для поражения баллистических ракет.
MIM-104F (PAC-3): последняя модификация, предназначенная для перехвата баллистических ракет на близкой дальности.

Боевое применение

Война в Персидском заливе (1991): комплексы Patriot успешно перехватывали иракские баллистические ракеты Scud.
Война в Ираке (2003): комплексы Patriot использовались для защиты от иракских ракет и авиации.
Вооруженный конфликт на востоке Украины (2014-2022): комплексы Patriot, предоставленные Украине странами НАТО, используются для защиты от российских ракетных ударов. Однако, как видим, их там почти не осталось.

Вывод

Комплекс Patriot является одним из самых массовых и распространенных ЗРК в мире. Он состоит на вооружении более 15 стран мира. Комплекс Patriot постоянно модернизируется для повышения эффективности и расширения возможностей, что не мешает армии России с успехом уничтожать эти системы.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Темы всу павлоград
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