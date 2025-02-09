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Любовь Степушова

Странная кабельная война развернулась на Балтике. Никто от неё не страдает

Силовые структуры » ФСБ

Обрывы кабелей в Балтийском море — это выдумка финских властей в рамках информационной войны. И Россия, наконец-то, ответила "обрывом" своего кабеля.

кабель
Фото: defenseimagery.mil by CEC Adam Winters, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
кабель

Кабель "Ростелекома" оборван на дне Финского залива

Об обрыве на кабеле "Ростелекома" между Санкт-Петербургом и Калининградом сообщила 8 февраля береговая охрана Финского залива. Это произошло в исключительной экономической зоне Финляндии, поэтому "Ростелеком" запросил разрешение на ремонт. Оно было получено, и сейчас финский патрульный корабль "Турва" следит за российским ремонтным судном "Сивуч", которое прибыло к месту аварии. Об этом рассказал заместитель командующего береговой охраны Илья Ильин изданию Ilta-Sanomat.

Обрыв подводных кабелей — обычное дело

По его словам, информация о порванном кабеле поступила в ходе обычной связи между его ведомством и Россией.

"У нас нормальный контакт с Россией по повседневным и практическим вопросам, и наш командный центр является одной из таких точек контакта", — сказал он.

Ильин отметил, что в настоящее время, по вопросу ремонта российского кабеля, береговая охрана не сотрудничает ни с какими финскими органами власти, кроме Министерства занятости и экономики. Финский военный оценивает срок ремонта подобных кабелей от нескольких дней до нескольких недель.

По его мнению, в ремонтных работах "нет ничего необычного":

"В настоящее время на дне моря находится достаточно много различной инфраструктуры, которая также проходит через исключительную экономическую зону Финляндии. Если с ней что-то случится, владельцы могут отремонтировать её после получения разрешения".

То есть, если вопрос не политизировать, то ничего необычного не происходит, кабели рвутся и без всяких выдуманных Эстонией, Финляндией, Швецией и Норвегией "злонамеренных действий", например, от подвижек грунта.

Цель кампании по обрыву кабелей — создать ещё одну точку напряжения для РФ

Напомним, что финны обвинили три танкера, перевозивших российское топливо, в диверсиях. Одно из них — Eagle S, арестовали, а его груз изъяли. Активно велось расследование "преступлений". Обстановка к середине прошлого месяца настолько накалилась, что генсек НАТО заявил об усилении присутствия на Балтике для "сдерживания" России вплоть до ограничений судоходства в российские порты.

Однако две недели назад назад издание The Washington Post, со ссылкой на западные спецслужбы, сообщило, что причиной повреждения линий электропередач и связи на дне Балтийского моря стали несчастные случаи, а не диверсия России.

Тем не менее северный фланг НАТО не успокоился и продолжает угрожать судоходству из российских портов в Финском заливе (а это примерно 40% экспорта нефти). Полиция Норвегии 31 января задержала судно Silver Dania с российским экипажем, проводя на нём обыск. Поэтому есть ещё одна версия происходящего.

Россия симметрично ответила на давление в информационной войне

Подводно-кабельная война — очень странная, обе стороны сообщают, что на пользователей обрыв кабелей не влияет.

Можно предположить, что обрывы— это первоначальная выдумка финских властей в информационной войне, и Россия ответила такой же версией. Никто ведь не докажет обратное. Россия наконец-то ответила симметрично и может также начать следствие. А начинать действовать подобным образом надо было ещё много лет назад, и на "отравление" Скрипаля — тут же "отравить" условного Сноудена в России.

Уточнения

Фи́нский зали́в  — залив в восточной части Балтийского моря, омывает берега Финляндии, России и Эстонии. Западной границей залива считается воображаемая линия между полуостровом Ханко и мысом Пыызаспеа (находится возле острова Осмуссаар). На берегах залива расположены в России: Санкт-Петербург (включая Кронштадт, Сестрорецк, Зеленогорск, Ломоносов, Петергоф), Приморск, Сосновый Бор, Выборг, Высоцк, Усть-Луга.
 

Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Куратор Александр Михайлов
Александр Михайлов — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
Темы балтийское море
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