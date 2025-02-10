Уралвагонзавод провёл испытания танка Т-90М Прорыв с комплексом активной защиты Арена-М

Госкорпорация "Уралвагонзавод" провела испытания танка Т-90М "Прорыв" с комплексом активной защиты "Арена-М".
Комплекс активной защиты "Арена-М" — это современная российская разработка, предназначенная для защиты бронетехники, в частности танков, от различных противотанковых угроз. Он представляет собой усовершенствованную версию комплекса "Арена", который был разработан еще в советское время.
Обновлённая радиолокационная система представлена шестью приёмо-передающими антеннами, распределёнными по периметру башенных бронеплит. Они обеспечивают круговой мониторинг приближения ПТУР и FPV-дронов врага. В бортовых нишах находятся боеприпасы-перехватчики, команду на пуск которых выдаёт модуль управления.
Открытым вопросом остаётся вертикальный сектор обзора. С ним велика эффективность в противодействии ПТУР и дронам, работающим в режиме сброса. Плюс это необходимо для перехвата пикирующих снарядов Copperhead, которые были в немалом количестве поставлены Штатами в подразделения ВСУ.
Комплекс "Арена-М" работает путём обнаружения и уничтожения приближающихся к танку противотанковых ракет, гранат и других боеприпасов. Обнаружение целей осуществляется с помощью радиолокационной станции, которая отслеживает пространство вокруг танка. После обнаружения угрозы система автоматически выпускает защитный боеприпас, который уничтожает или отклоняет атакующую цель на безопасном расстоянии.
Скорость поражаемых при помощи "Арены-М" целей составляет 1200 м/с, что даёт возможность перехватывать практически весь спектр тактических ракет, включая американские APKWS II комплексов Harris Vampire и ПТУР. Комплекс, скорее всего, получил дополнительные тепловизионные датчики для борьбы с дронами на оптоволокне, которые невосприимчивы к комплексам РЭБ и программно-аппаратное обновление.
Комплекс активной защиты "Арена-М" является важным шагом в развитии средств защиты бронетехники. Он обеспечивает надёжную защиту танков от современных противотанковых средств и значительно повышает их боевую эффективность.
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