Уралвагонзавод провёл испытания танка Т-90М Прорыв с комплексом активной защиты Арена-М

Госкорпорация "Уралвагонзавод" провела испытания танка Т-90М "Прорыв" с комплексом активной защиты "Арена-М".

Фото: kremlin.ru by Пресс-служба Президента Российской Федерации, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Т-90М "Прорыв"

О чём речь

Комплекс активной защиты "Арена-М" — это современная российская разработка, предназначенная для защиты бронетехники, в частности танков, от различных противотанковых угроз. Он представляет собой усовершенствованную версию комплекса "Арена", который был разработан еще в советское время.

Обновлённая радиолокационная система представлена шестью приёмо-передающими антеннами, распределёнными по периметру башенных бронеплит. Они обеспечивают круговой мониторинг приближения ПТУР и FPV-дронов врага. В бортовых нишах находятся боеприпасы-перехватчики, команду на пуск которых выдаёт модуль управления.

Открытым вопросом остаётся вертикальный сектор обзора. С ним велика эффективность в противодействии ПТУР и дронам, работающим в режиме сброса. Плюс это необходимо для перехвата пикирующих снарядов Copperhead, которые были в немалом количестве поставлены Штатами в подразделения ВСУ.

Принцип действия

Комплекс "Арена-М" работает путём обнаружения и уничтожения приближающихся к танку противотанковых ракет, гранат и других боеприпасов. Обнаружение целей осуществляется с помощью радиолокационной станции, которая отслеживает пространство вокруг танка. После обнаружения угрозы система автоматически выпускает защитный боеприпас, который уничтожает или отклоняет атакующую цель на безопасном расстоянии.

Основные характеристики и особенности комплекса "Арена-М"

Защита от различных угроз: "Арена-М" способен эффективно противодействовать широкому спектру противотанковых средств, включая ручные противотанковые гранатометы, противотанковые ракетные комплексы и кумулятивные боеприпасы.

Модульность и адаптивность: комплекс имеет модульную структуру, что позволяет устанавливать его на различные типы бронетехники, включая танки Т-72, Т-80, Т-90 и другие. Он также может быть адаптирован к различным условиям боевой обстановки.

Высокая скорость реакции: "Арена-М" обладает высокой скоростью реакции, что позволяет эффективно поражать быстродвижущиеся цели.

Круговая защита: комплекс обеспечивает защиту танка в круговом секторе, что значительно повышает его выживаемость на поле боя.

Скорость поражаемых при помощи "Арены-М" целей составляет 1200 м/с, что даёт возможность перехватывать практически весь спектр тактических ракет, включая американские APKWS II комплексов Harris Vampire и ПТУР. Комплекс, скорее всего, получил дополнительные тепловизионные датчики для борьбы с дронами на оптоволокне, которые невосприимчивы к комплексам РЭБ и программно-аппаратное обновление.

Преимущества комплекса "Арена-М"

Повышение выживаемости: "Арена-М" значительно повышает выживаемость танка на поле боя, защищая его от наиболее распространенных противотанковых угроз.

Универсальность: комплекс может быть установлен на различные типы танков и адаптирован к разным боевым условиям.

Автоматизация: работа комплекса полностью автоматизирована, что снижает нагрузку на экипаж танка и повышает скорость реакции на угрозы.

Вывод

Комплекс активной защиты "Арена-М" является важным шагом в развитии средств защиты бронетехники. Он обеспечивает надёжную защиту танков от современных противотанковых средств и значительно повышает их боевую эффективность.

"Уралвагонзавод" провёл испытания Т-90М с комплексом активной защиты "Арена-М"