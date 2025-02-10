Сводка с фронта: в Курской области раскрыты шокирующие факты зверств ВСУ, Зеленский заявил о переговорах с Путиным

Российская армия продолжает выполнять задачи спецоперации на Украине.

Фото: commons.wikimedia.org by President Of Ukraine, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ всу

Представляем сводку с фронта на понедельник, 10 февраля.

Освобождение Курской области

В освобождённом селе Курской области раскрыты шокирующие факты зверств украинцев. Там было обнаружен труп ветерана Великой Отечественной войны со следами пыток. Он был замучен, а потом убит.

Это не единичный случай против мирного населения. Ранее было зафиксировано такое и в Курской области, и в ДНР. При отступлении бандеровцы расстреливают тех, кто отказывается уходить с ними. Похоже ещё немало бесчеловечных преступлений ВСУ будет раскрыто.

ГВ "Север" продолжает освобождать Курщину. Вокруг Фанасеевки противник полностью уничтожен. Также ВСУ выбиты с позиций у Черкасской Конопельки, трасса до которой со стороны н. п. Уланки зачищена, враг там уничтожен.

Бои продолжаются в окрестностях Свердликово, где "Север" продвинулся до 700 м. Также ВС РФ выбили врага из опорников в окрестностях Погребков, продвинуться в самом населённике и в его окрестностях.

Противник продолжает перебрасывать в Суджу резерв из Сумской области. В Малой Локне в бой вступила рота медийной 47-й омбр, наспех укомплектованная мобилизованными.

Торецк

После освобождения Торецка российские бойцы взяли его под полный контроль. На протяжении последних недель подразделения бригад армии России, а также добровольческое формирование вели бои у шахты "Торецкая" и у склонов террикона. Ранее подразделения ВСУ были вытеснены из Крымского и Дачного.

Освобождённый город стал чуть ли не самым сложным населённым пунктом на спецоперации с большим количеством высот и сетью угледобывающего сектора, используемых врагом в качестве укреплённых районов. Следующий этап может быть ликвидация Петровско-Щербиновского котла, а также начало штурма Щербиновки и Петровки.

В случае сохранения темпов военной поддержки ВСУ, а также сложности фортификации наступление в промзонах предприятий Константиновки может занять определённое время.

Зеленский и США

Зеленский заговорил о возможном окончании военного конфликта в 2025 году.

"Без сомнения, это то, что мы действительно хотим. И каждый год, откровенно говоря, мы правда мечтаем, чтобы наши западные партнеры нашли в себе достаточно сил, чтобы заставить Путина закончить войну", — отметил он в интервью.

Зеленский признал стремление Дональда Трампа к скорому урегулированию конфликта и выразил готовность к переговорам с россиянами. Но он по-прежнему связывает надежды не с прямым диалогом, а с давлением на РФ Запада. Позже Зеленский сказал, что готов к переговорам с Владимиром Путиным, если ЕС и США "не кинут" Киев.

А советник Трампа по национальной безопасности Уолц сказал, что гарантии безопасности по Украине будут возложены на Европейский Союз, а Штаты будут стремиться возместить стоимость военной помощи Киеву посредством "партнёрства с Украиной в плане их редкоземельных элементов, а также их природных ресурсов.

Европа же, которую прогреют ещё и на закупке военной техники в США, плюс оттуда же СПГ за тройную цену, в отличие от российского газа, будет точно "в восторге".

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