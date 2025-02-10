На днях стало известно, что Украина получила первую партию французских самолётов Mirage-2000.
Глава Министерства обороны Франции Себастьян Лекорню в заявил, что первые истребители уже прибыли на Украину, при этом точное число передаваемых военных машин не называлось.
По всей вероятности, речь идёт о передаче трёх самолётов, которые Киев будет использовать для пуска ракет Storm Shadow/SCALP.
Dassault Mirage 2000 — французский многоцелевой истребитель четвёртого поколения, разработанный в 1970-х годах фирмой Dassault Aviation. Состоит на вооружении нескольких стран Азии, Европы и Латинской Америки.
Разработка самолёта началась в 1975 году, первый полёт прототипа состоялся в 1978 году, а в 1984 году самолёт поступил на вооружение ВВС Франции.
2x 30-мм пушки DEFA 554 (по 125 снарядов)
УР "воздух-воздух" (MICA, Magic II, Super 530)
УР "воздух-земля" (SCALP, AM39 Exocet)
Бомбы: управляемые и неуправляемые
За годы производства самолёт выпускался в различных модификациях, в том числе:
Самолёты Mirage 2000 принимали участие в различных военных конфликтах, в том числе:
* Война в Персидском заливе (в составе ВВС Франции)
* Война в Афганистане (в составе ВВС Франции)
* Вооружённый конфликт в Ливии (в составе ВВС Франции)
"Ростех" сравнил "Миражи 2000" с российскими истребителями, отметив, что французские машины значительно уступают истребителям ВКС РФ.
По своим лётно-техническим характеристикам они не сильно отличаются от F-16 (США) и значительно уступают современным самолетам РФ в дальности работы по воздушным целям.
В части истребительных возможностей это "посредственный самолёт с очень короткой "рукой" — эффективная дальность его работы по воздушным целям оценивается максимум в 50 км, в то время как у российских Су-35С, МиГ-31 или Су-30СМ2 данный показатель достигает нескольких сотен километров — в разы больше.
В качестве истребителя "Мираж", как и F-16, может быть использован лишь в глубоком тылу, "охотясь" за дальними БПЛА и российскими крылатыми ракетами, успешно поражающими цели ВСУ. Кстати, F-16 в этом деле показал себя намного хуже ожиданий, отмечают в госкорпорации.
"При попытках использования "французов" для воздушных боев или бомбовых ударов рядом с фронтом они будут оперативно сбиты", — говорят в "Ростехе".
Но Mirage 2000 могут быть использованы носителями крылатых ракет Storm Shadow/SCALP — но только в случае, если переданы истребители в последней модификации, "в чем есть сомнения".
Тамаринд — это необычный тропический фрукт, который славится своим неповторимым и ярким вкусом.