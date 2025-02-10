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Дмитрий Плотников

Украина получила первую партию французских истребителей Dassault Mirage 2000

4:40
Силовые структуры » Военные новости

На днях стало известно, что Украина получила первую партию французских самолётов Mirage-2000.

ROC Air Force Mirage 2000-5 at Hsinchu Air Base 2011-10-04
Фото: commons.wikimedia.org by Velkiira, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
ROC Air Force Mirage 2000-5 at Hsinchu Air Base 2011-10-04

Глава Министерства обороны Франции Себастьян Лекорню в заявил, что первые истребители уже прибыли на Украину, при этом точное число передаваемых военных машин не называлось.

По всей вероятности, речь идёт о передаче трёх самолётов, которые Киев будет использовать для пуска ракет Storm Shadow/SCALP.

О чём речь

Dassault Mirage 2000 — французский многоцелевой истребитель четвёртого поколения, разработанный в 1970-х годах фирмой Dassault Aviation. Состоит на вооружении нескольких стран Азии, Европы и Латинской Америки.

История создания

Разработка самолёта началась в 1975 году, первый полёт прототипа состоялся в 1978 году, а в 1984 году самолёт поступил на вооружение ВВС Франции.

Тактико-технические характеристики

  • Длина: 14,36 м
  • Размах крыла: 9,13 м
  • Высота: 5,20 м
  • Максимальная скорость: 2340 км/ч (2,2 Маха) на высоте 15 000 м
  • Боевой радиус: 600 км
  • Максимальная боевая нагрузка: 6300 кг
  • Силовая установка: 1x ТРДДФ Snecma M53-P2 (97,9 кН с форсажем)

Вооружение

Пушечное

2x 30-мм пушки DEFA 554 (по 125 снарядов)

Ракеты

УР "воздух-воздух" (MICA, Magic II, Super 530)
УР "воздух-земля" (SCALP, AM39 Exocet)
Бомбы: управляемые и неуправляемые

Модификации

За годы производства самолёт выпускался в различных модификациях, в том числе:

  • Mirage 2000C — базовый истребитель
  • Mirage 2000N — носитель ядерного оружия
  • Mirage 2000D — ударный самолёт
  • Mirage 2000-5 — модернизированный вариант с улучшенной авионикой.

Боевое применение

Самолёты Mirage 2000 принимали участие в различных военных конфликтах, в том числе:

* Война в Персидском заливе (в составе ВВС Франции)
* Война в Афганистане (в составе ВВС Франции)
* Вооружённый конфликт в Ливии (в составе ВВС Франции)

Интересные факты

  • Самолёт Mirage 2000 является одним из самых массовых истребителей четвёртого поколения в мире.
  • Самолёт имеет высокую манёвренность и может выполнять широкий спектр задач, включая завоевание превосходства в воздухе, нанесение ударов по наземным целям и разведку.
  • Mirage 2000 поставлялся на экспорт в различные страны мира, включая Индию, Грецию, Египет и другие.

Мнение "Ростеха"

"Ростех" сравнил "Миражи 2000" с российскими истребителями, отметив, что французские машины значительно уступают истребителям ВКС РФ.

По своим лётно-техническим характеристикам они не сильно отличаются от F-16 (США) и значительно уступают современным самолетам РФ в дальности работы по воздушным целям.

В части истребительных возможностей это "посредственный самолёт с очень короткой "рукой" — эффективная дальность его работы по воздушным целям оценивается максимум в 50 км, в то время как у российских Су-35С, МиГ-31 или Су-30СМ2 данный показатель достигает нескольких сотен километров — в разы больше.

В качестве истребителя "Мираж", как и F-16, может быть использован лишь в глубоком тылу, "охотясь" за дальними БПЛА и российскими крылатыми ракетами, успешно поражающими цели ВСУ. Кстати, F-16 в этом деле показал себя намного хуже ожиданий, отмечают в госкорпорации.

"При попытках использования "французов" для воздушных боев или бомбовых ударов рядом с фронтом они будут оперативно сбиты", — говорят в "Ростехе".

Но Mirage 2000 могут быть использованы носителями крылатых ракет Storm Shadow/SCALP — но только в случае, если переданы истребители в последней модификации, "в чем есть сомнения".

Mirage 2000d-RMV — обновлённый рыцарь неба
Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Темы франция
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