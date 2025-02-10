Россия близка к серийному производству нового Искандера с дальностью в 1000 км

РФ близка к началу серийного производства нового оперативно тактического ракетного комплекса "Искандер" с дальностью в 1000 километров.

Фото: минобороны.рф by Алексей Иванов, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Учебно-боевой пуск ракеты ОТРК "Искандер-М"

Судя по тому, что пишет западная пресса, добиться этого российские разработчики ОТРК планируют и за счёт использования нового, а значит более эффективного двигателя, и за счёт увеличения топливного отсека приблизительно на 15 процентов.

Баллистические ракеты "Искандер" когда-то были ограничены дальностью 500 километров именно из-за Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), из которого американцы вышли ещё в первый срок Дональда Трампа.

Ну и по информации, параллельно в Белоруссии в скором времени будет развёрнут российский комплекс "Орешник".

О чём речь

ОТРК "Искандер" — семейство оперативно-тактических ракетных комплексов, разработанных в России. Комплексы предназначены для поражения различных целей на расстоянии до 500 км (до последнего времени).

У ОТРК при стрельбе квазибаллистической ракетой 9М723 есть очень важное преимущество — промежуток времени между её пуском и подходом ракеты к цели слишком мал для того, чтобы враг успел отреагировать.

Состав комплекса "Искандер"

Ракета-носитель: самоходная пусковая установка, перевозящая ракеты.

Ракеты: баллистические (9М723) и крылатые (Р-500) различных модификаций.

Транспортно-заряжающая машина: для перевозки и заряжания ракет.

Командно-штабная машина: для управления комплексом и ракетами.

Машина технического обеспечения: для обслуживания и ремонта техники.

Основные характеристики ракет "Искандер"

Дальность: от 50 до 500 км (в зависимости от модификации)

Масса боевой части: 480 кг

Тип боевой части: осколочно-фугасная, кассетная, проникающая, ядерная

Точность: круговое вероятное отклонение (КВО) — 5-10 м

Скорость полета: гиперзвуковая.

Модификации ОТРК "Искандер"

"Искандер-М": баллистические ракеты 9М723 с дальностью до 500 км.

"Искандер-К": крылатые ракеты Р-500 с дальностью до 500 км.

"Искандер-Э": экспортный вариант с дальностью до 280 км.

Особенности ОТРК "Искандер"

Высокая точность: благодаря использованию современных систем наведения.

Манёвренность: ракеты способны менять траекторию полёта.

Различные типы боевых частей: возможность поражения разных целей.

Стелс-технологии: сниженная радиолокационная заметность.

Автономность: комплекс может действовать независимо от других систем.

Применение ОТРК "Искандер"

Уничтожение командных пунктов, узлов связи, складов, аэродромов и других важных объектов противника.

Обеспечение огневой поддержки сухопутным войскам.

Сдерживание агрессии противника.

Комплексы "Искандер" состоят на вооружении российской армии, а также поставлялись в некоторые другие страны.

Данные комплексы применялись в различных вооруженных конфликтах, что подтверждает их эффективность.

Вывод

ОТРК "Искандер-М" стал важнейшей составной частью разведывательно-ударных контуров, позволяющих оперативно уничтожать выявленные средствами разведки высокоприоритетные цели, расположенные в тылу противника. К таковым относятся боевые самолёты и вертолёты противника, находящиеся на авиабазах, пусковые установки (ПУ) НIMАRS, артиллерийские системы, скопления бронетехники и живой силы.

Кстати, самым вероятным местом развёртывания "Искандеров" новой модификации может быть Калининград. Если это произойдёт, то в зоне поражения ОТРК окажется вся акватория Балтийского моря, а также большая часть Западной и Центральной Европы.

Запад: Россия запускает Искандер-1000