Россия близка к серийному производству нового Искандера с дальностью в 1000 км

РФ близка к началу серийного производства нового оперативно тактического ракетного комплекса "Искандер" с дальностью в 1000 километров.
Судя по тому, что пишет западная пресса, добиться этого российские разработчики ОТРК планируют и за счёт использования нового, а значит более эффективного двигателя, и за счёт увеличения топливного отсека приблизительно на 15 процентов.
Баллистические ракеты "Искандер" когда-то были ограничены дальностью 500 километров именно из-за Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), из которого американцы вышли ещё в первый срок Дональда Трампа.
Ну и по информации, параллельно в Белоруссии в скором времени будет развёрнут российский комплекс "Орешник".
ОТРК "Искандер" — семейство оперативно-тактических ракетных комплексов, разработанных в России. Комплексы предназначены для поражения различных целей на расстоянии до 500 км (до последнего времени).
У ОТРК при стрельбе квазибаллистической ракетой 9М723 есть очень важное преимущество — промежуток времени между её пуском и подходом ракеты к цели слишком мал для того, чтобы враг успел отреагировать.
"Искандер-М": баллистические ракеты 9М723 с дальностью до 500 км.
"Искандер-К": крылатые ракеты Р-500 с дальностью до 500 км.
"Искандер-Э": экспортный вариант с дальностью до 280 км.
Высокая точность: благодаря использованию современных систем наведения.
Манёвренность: ракеты способны менять траекторию полёта.
Различные типы боевых частей: возможность поражения разных целей.
Стелс-технологии: сниженная радиолокационная заметность.
Автономность: комплекс может действовать независимо от других систем.
Уничтожение командных пунктов, узлов связи, складов, аэродромов и других важных объектов противника.
Обеспечение огневой поддержки сухопутным войскам.
Сдерживание агрессии противника.
Комплексы "Искандер" состоят на вооружении российской армии, а также поставлялись в некоторые другие страны.
Данные комплексы применялись в различных вооруженных конфликтах, что подтверждает их эффективность.
ОТРК "Искандер-М" стал важнейшей составной частью разведывательно-ударных контуров, позволяющих оперативно уничтожать выявленные средствами разведки высокоприоритетные цели, расположенные в тылу противника. К таковым относятся боевые самолёты и вертолёты противника, находящиеся на авиабазах, пусковые установки (ПУ) НIMАRS, артиллерийские системы, скопления бронетехники и живой силы.
Кстати, самым вероятным местом развёртывания "Искандеров" новой модификации может быть Калининград. Если это произойдёт, то в зоне поражения ОТРК окажется вся акватория Балтийского моря, а также большая часть Западной и Центральной Европы.
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