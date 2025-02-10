В США оценили потенциал сил ЕС для эскалации конфликта на Украине

4:30 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Генерал-лейтенант армии США Герберт Макмастер заявил, что европейские силы слишком малы для эскалации конфликта в Украине, пишут журналисты американского военного журнала Military Watch Magazine (MWM). В своей статье они со ссылкой на американского военного дают оценку потенциала сил Европы. Pravda.Ru публикует перевод материала MWM.

Фото: usafe.af.mil by Фотография штаб-сержанта ВВС США. Натанаэль Каллон, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Французский солдат

Генерал-лейтенант армии США в отставке и бывший советник по национальной безопасности в Белом доме Герберт Макмастер 7 февраля дал представление о способности европейских государств начать крупную интервенцию на украинском театре военных действий, чтобы поддержать Киев в борьбе с российскими вооруженными силами.

Известный своими заслугами во время войны в Персидском заливе и операций по борьбе с повстанцами в Ираке, Макмастер привел Великобританию в качестве примера для наблюдения за состоянием сухопутных войск в Европе: "Посмотрите на британскую армию прямо сейчас. Я имею в виду, что мне почти хочется плакать". Он пояснил, что британской армии не хватало необходимого потенциала для проведения крупномасштабных наземных операций, и это свидетельствует о более широкой проблеме, затрагивающей вооруженные силы по всей Европе в эпоху после окончания холодной войны.

"Мы долгое время придерживались этой модели, согласно которой мы могли бы обеспечить безопасность, вкладывая все больше и больше денег во все меньшее количество совершенных систем. Мы отказались от численности вооруженных сил в пользу возможностей, но то, что мы наблюдаем в Украине, — это возвращение к важности численности вооруженных сил. Потенциал вооруженных сил имеет значение", — отметил Макмастер.

Он предупредил, что отправка многонациональных европейских наземных сил на Украину будет сопряжена с трудностями в поддержании доверия к ней и представит "действительно заманчивую цель для Путина", потенциально подрывая доверие Запада.

Призывы к развертыванию крупных сухопутных сил НАТО в Украине неоднократно высказывались такими фигурами, как премьер-министр Эстонии Кая Каллас, министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис и министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен, а также другими европейскими лидерами. Президент Франции Эммануэль Макрон неоднократно заявлял, что развертывание сухопутных войск не исключено в рамках политики "сделать все необходимое, чтобы помешать России".

В середине ноября французская газета Le Monde сообщила, что Франция и Великобритания "возобновили" обсуждение вопроса о размещении войск на Украине. Однако, учитывая, что Соединенные Штаты как при администрациях Байдена, так и при Трампе оказались гораздо менее склонны к подобной эскалации, чем их европейские союзники, главной трудностью такой операции являются ограничения, с которыми сталкиваются европейские вооруженные силы.

Вооруженные силы на континенте были значительно ослаблены из-за серьезного истощения их запасов оружия и боеприпасов после того, как были сделаны крупные "пожертвования" на поддержание боеспособности Украины. По оценкам, в настоящее время правительства в Европе разделились во мнениях относительно того, стоит ли продолжать.

Уточняя требования к европейскому контингенту, участвующему в операции на Украине, Макмастер заявил: "Любая сила, которая прибудет, должна быть способна отразить все формы российской атаки. Без учета военных реалий на местах никогда не было благоприятного политического исхода конфликта".

Российские официальные лица последовательно давали понять, что мишенью станут не только европейские силы на Украине, но и западные подрядчики и советники, которые там появились с начала 2022 года. В ноябре Служба внешней разведки России раскрыла информацию о планах членов НАТО начать крупное развертывание сухопутных войск для временного приостановления продолжающихся боевых действий с целью сокращения потерь Украины и наращивания местных сил для последующего возобновления боевых действий на более выгодных условиях.