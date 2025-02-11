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Дмитрий Плотников

Сводка с фронта: ВМФ РФ атаковал Украину новейшим оружием, Зеленский готов обсуждать продажу страны Трампу,

Силовые структуры » Военные новости

Российская армия продолжает выполнять задачи специпльной операции на Украине.

ВС РФ
Фото: мультимедиа.минобороны.рф by Светлана Джаббарова (Svetlana Dzhabbarova), https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
ВС РФ

Представляем сводку с фронта на вторник, 11 февраля.

Курская область

На 6 утра российская армия зачистила посёлок Черкасская Конопелька и лесопосадки. Ночью ВСУ попытались прорваться на нескольких ББМ. Все были уничтожены. Все окрестные леса завалены трупами бандероцев.

"Север" продолжил выполнять задачи по освобождению области — в результате боёв "Бестрашные" выбили врага из ряда опорников в Свердликово и окрестностях населённого пункта. На данный момент преждевременно говорить о полном освобождении посёлка, однако "Север" делает все от него зависящее, чтобы завершить разгром ВСУ на этом участке фронта.

Морпехи также добились успехов у Куриловки, приближаясь к Судже с юга.

Ракетчики РФ нанесли удар высокоточным оружием по скоплению живой силы и техники врага в Сумской области — уничтожено более 130 боевиков.

Удары РФ

Сегодня ночью ВМФ РФ атаковал Украину новейшим оружием — новые версии "Калибров" летят низко и маневрируют: их сложно заметить, они без фиксации могут долететь до середины Украины, — отмечают вражеские мониторинговые ресурсы.

"Предварительно, состоялся пуск "Калибров" из района Геленджика", — жалуются они.

Крылатые ракеты с кораблей и "баллистика" из Воронежской области атаковали аэродром Миргород. Криворожье и Павлоград атаковали ударные дроны, которые в Днепропетровской области прорывались сквозь ПВО.

"ВС РФ нанесли массированный удар по энергоинфраструктуре Украины", — заявил министр энергетики страны Галущенко.

На Украине уже аварийные отключения света.

Освобождение Донбасса

По оперативной информации армия России овладела территорией села Андреевка под Курахово, заняв центральную, северную и восточную части. Сейчас националисты с боями отступают на запад и частично пытаются перейти через р. Волчью на линию Константинополь — Улаклы. Организованное сопротивление противника в селе сломлено.

Распродажа Украины

Киев согласился заплатить США ресурсами на 500 млрд долларов, заявил Дональд Трамп. Он утверждает, что Украина "по сути согласилась" предоставить редкоземельные элементы в качестве оплаты военной помощи, пишет New York Post.

По словам президента США, Вашингтон должен "иметь доступ к природным ресурсам Украины независимо от того, удастся ли достичь мирного соглашения с Россией".

"У нас будут все эти деньги на Украине, и я хочу их вернуть. Продолжать оказывать помощь Украине за бесценок было бы глупостью", — отметил Трамп.

Владимир Зеленский готов обсуждать продажу страны, а в ОПУ уже думают, под каким соусом всё это подать.

Однако The Guardian пишет, что Трамп может отказаться от поддержки Киева и проигнорировать его интересы.

По мнению авторов, это может произойти, если Украина будет настаивать на своей позиции на переговорах или если Трамп осознает, что принудить РФ санкциями для остановки боёв будет бесполезно.

Издание полагает, что ситуация может обостриться, если ВС РФ предпримет успешное наступление прямо в ходе переговоров или если Владимир Путин просто не согласится на условия США, что в свою очередь заставит Трампа выйти из кейса для сохранения репутации.

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Темы всу владимир путин владимир зеленский
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