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Любовь Степушова

Генерал Липовой рассказал, почему ВС РФ не форсируют освобождение Курской области

Силовые структуры » Военные новости

Уже полгода ВСУ оккупируют часть Курской области, хотя, казалось бы, выбить их оттуда — это первоочередная задача ВС РФ. Ситуацию оценивает генерал Сергей Липовой.

Карта Суджанского района Курской области
Фото: Карты Google by Pravda.ru is licensed under Pravda.Ru
Карта Суджанского района Курской области

Задачи, решаемые ВС РФ в Курской области

Киевский режим надеется с удержанием оккупированных территорий в Курской области "когда-то чисто гипотетически сесть за стол переговоров с Россией и заставить Москву подписать невыгодные для неё условия перемирия", сказал Pravda.Ru председатель президиума Общероссийской организации "Офицеры России", Герой России, генерал-майор в отставке Сергей Липовой.

Генерал считает, что уничтожить вторгшуюся в Курскую область группировку с тактической точки зрения "не составляет большого труда — путём отсечения её от границы, взяв в котёл и создав условия, когда они сами сдадутся".

Однако Генштабом ВС РФ поставлена другая задача — перемолоть перебрасываемые туда элитные части ВСУ, которые могли бы оказывать активное сопротивление наступающим частям ВС РФ на других направлениях. Сергей Липовой подчеркнул, что после вторжения на территорию Курской области сразу же наметилась тенденция к увеличению темпов наступления ВС РФ на южно-донецком и харьковском направлениях.

"Такая тактика сохраняет жизнь российским бойцам и позволяет малыми силами наносить значительный ущерб ВСУ, сохранять темп наступления на направлениях, которые сейчас наиболее катастрофичны для киевского режима, и выйти на новые рубежи для продвижения в сторону Киева", — отметил Сергей Липовой.

Ждать осталось недолго

Сколько мирных жителей осталось на оккупированных территориях официальных данных нет. Около двух тысяч числятся пропавшими без вести. Эти люди являются заложниками украинских фашистов, их убивают, и хотелось бы, чтобы их поскорее освободили. Генерал Липовой в этой связи отметил, что большинство жителей Cуджанского района эвакуировалось, но "кто-то не успел, а другие побоялись за сохранность своего имущества и остались".

"Сейчас они находятся непосредственно на территории, занятой фашистами, и делают всё, чтобы уцелеть и дождаться прихода наших подразделений. И российские бойцы это знают и всячески стараются продвигаться как можно быстрее", — сказал генерал.

"Остаётся набраться терпения и подождать. Я считаю, что ждать осталось недолго", — завершил Сергей Липовой.

ВСУ предпринимают атаки, чтобы расширить свой плацдарм в приграничье Курской области. Несколько дней назад они выдвинулись к югу от Суджи, чтобы укрепить логистику своему гарнизону в городе. Утром 11 февраля российские военные паблики сообщают, что ВС РФ зачистили от них село Черкасская Конопелька и лесополосы вокруг, а днём ранее была зачищена Фанасеевка. Контроль прилегающих к этому населённому пункту территорий вырос до полутора километров. Морские пехотинцы также добились успехов в окрестностях Куриловки, приближаясь к Судже с южной стороны города.

ВС РФ тем временем активизировались на купянском направлении и под Волчанском, готовится удар на Константиновку. Как только будет освобождён Часов Яр, под Северском сформируется новый котёл для ВСУ. Из-под Харькова началось спешное перебрасывание украинских войск, которые ранее направлялись в Курскую область. Что же касается переговорных позиций, то пока Курская область не будет освобождена, Кремль не сядет за стол переговоров. Об этом заявил секретарь Совбеза России, экс-министр обороны Сергей Шойгу в интервью телеканалу "Россия 24".

Уточнения

Су́джа — город в России, административный центр Суджанского района Курской области. В ходе вторжения России на Украину, с 6 августа 2024 года вследствие вторжения украинских подразделений в Курской области город находится под обстрелами, с 7 августа введён режим ЧП, большая часть населения покинула населённый пункт. 14 августа 2024 года Суджа была оккупирована Вооружёнными силами Украины.
 

Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Темы всу курская область
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