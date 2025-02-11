В Индии впечатлились российским истребителем Су-57

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Индия может быть весьма заинтересована в закупке российских истребителей Су-57, считает маршал авиации Индии в отставке Анил Чопра, которого цитирует американское издание Military Watch Magazine (MWM). По мнению Чопры, современные российские самолеты могут сыграть важную роль в обороноспособности страны. Pravda.Ru публикует перевод материала MWM.

Фото: Sukhoi Design Bureau, 054, Sukhoi Su-57 by Anna Zvereva, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Истребитель пятого поколения Су-57

На фоне растущих слухов о возможном контракте на продажу Индии российских истребителей пятого поколения Су-57, отставной старший офицер ВВС Индии, маршал авиации Анил Чопра, рассказал, как этот самолет может соответствовать требованиям службы к боевым самолетам следующего поколения. Индия ранее была партнером в разработке Су-57 и должна была получить обширную передачу технологий и совместное владение программой, хотя в конечном итоге она отказалась от сделки, которая казалось чрезмерно амбициозной.

Министерство обороны Индии, тем не менее, продолжает проявлять большой интерес либо к приобретению Су-57 в готовом виде, либо к их производству по лицензии, и, как сообщается, переговоры о заключении сделки по лицензионному производству начались в феврале 2023 года. Привлекательность Су-57, вероятно, возросла благодаря совершенно уникальному уровню боевых испытаний, которые он прошел на украинском театре военных действий, включая операции по подавлению противовоздушной обороны, бои "воздух-воздух" и операции в хорошо защищенном воздушном пространстве противника, а также нанесение высокоточных ударов миссии с использованием ракет как внутреннего, так и внешнего базирования. Значительное увеличение масштабов производства с 2020 года привело к тому, что крупные экспортные заказы стали казаться все более выгодными: в ноябре 2024 года был подтвержден первый экспортный контракт, который уже подписан, и многие считают, что Алжир является наиболее вероятным клиентом.

Что касается потребности Индии в истребителе пятого поколения, маршал Чопра подчеркнул, что Пакистан, вероятно, введет в эксплуатацию китайский истребитель-невидимку J-35, экспортную модификацию FC-31, примерно к 2029 году, и что собственный истребитель пятого поколения Индии разрабатывается в рамках программы Advanced Medium Combat Aircraft (AMCA).

Чопра также назвал быстрый рост китайского парка истребителей пятого поколения J-20 главной причиной для беспокойства, предупредив: "К 2035 году Китай может иметь около 1500 истребителей пятого поколения J-20, когда Индия с оптимизмом планирует ввести в действие AMCA".

Чопра отметил существование "мнения о том, что Индии, возможно, потребуется приобрести временный импортный самолет пятого поколения", добавив, что Соединенные Штаты "в настоящее время не желают предоставлять F-35" и что Дели "по-прежнему с осторожностью относится к тенденции США оказывать давление и отказываться от союзников, когда их наши собственные интересы расходятся с их собственными, а также с потенциальными ожиданиями США от Индии дистанцироваться от России".

"Выбор надежной страны-партнера, которая не будет оказывать чрезмерного давления, имеет решающее значение", — добавил он.

Жесткие меры контроля, которые Соединенные Штаты вводят за использованием своих истребителей, считаются еще одним фактором, который не позволяет всерьез рассматривать их использование. Учитывая, что F-35 является единственным истребителем пятого поколения, производящимся за пределами Китая и России, Су-57 остается единственным альтернативным вариантом. Российский истребитель "приближается к зрелости", отметил Чопра, подчеркнув, что стоимость жизненного цикла истребителя была заявлена как сопоставимая с затратами на Су-27, Су-30 и Су-35, в отличие от американских истребителей пятого поколения F-22 и F-35, которые значительно более дорогостоящие в обслуживании, чем их предшественники четвертого поколения. Это делает Су-57 очень доступным по цене.

Говоря о потенциале Су-57, Чопра упомянул о работе в России по "постоянной интеграции нового вооружения с самолетом", разработке беспилотных самолетов-невидимок и интеграции двигателя АЛ-51Ф.

"Индия должна инвестировать больше и использовать подход целевой группы, чтобы добиться хороших показателей и сократить разрыв в потенциале с Китаем. Возможности ограничены, и приобретение нескольких Су-57 остается приемлемым промежуточным вариантом", — заключил он.

Чопра эффективно обобщил многие из преобладающих аргументов в пользу закупки индийских истребителей Су-57, подчеркнув, что истребитель был разработан специально для эксплуатации совместно с системами наземной противовоздушной обороны, такими как С-400, — крупнейшей иностранной системой, которой в настоящее время пользуется Индия. Военно-воздушные силы Индии сталкиваются с серьезной нехваткой боеготовых истребительных эскадрилий: из запланированных 42 в наличии осталось только 30, в то время как многие истребители, такие как МиГ-21 и штурмовик "Ягуар", должны быть выведены из эксплуатации в ближайшем будущем.

Это стало еще одним аргументом в пользу приобретения Су-57. Возможность крупной передачи технологий, сопровождающей сделку по лицензионному производству, во многом аналогичную той, в рамках которой Индия в начале 2000-х годов произвела более 350 истребителей Су-30МКИ, также остается значительной, и ожидается, что такая поддержка со стороны России будет весьма полезной для программы AMCA.