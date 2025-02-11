В США приняли решение остановить проект создания межконтинентальной ракеты

3:23 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Американские Военно-воздушные силы (ВВС) остановили разработку и создание инфраструктуры для новой межконтинентальной баллистической ракеты LGM-35 Sentinel, пишет издание Defense One. В материале, перевод которого публикует Pravda.Ru, сообщается о причинах подобного решения.

Фото: flickr.com by MC3 Jonathan Jiang, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ корабль сша

Работа над командным и пусковым этапами программы межконтинентальных баллистических ракет Sentinel ВВС США приостановлена, в то время как руководство службы разрабатывает план реструктуризации сверхбюджетных усилий по замене устаревающих межконтинентальных баллистических ракет, сообщили представители службы в понедельник.

"Директорат систем межконтинентальных баллистических ракет ВВС оценивает аспекты текущих разработок, которые могут быть приостановлены по мере того, как ВВС реструктурируют программу и обновляют стратегию закупок, — говорится в заявлении представителя службы, — В связи с меняющимися требованиями к пусковым установкам в командно-пусковом сегменте Военно-воздушные силы дали указание корпорации Northrop Grumman приостановить проектирование, испытания и строительные работы".

О реструктуризации программы было объявлено в июле прошлого года после того, как прогнозируемые расходы Sentinel выросли до 141 миллиарда долларов, что на 81 процент превысило первоначальные оценки, и после того, как официальные лица Пентагона заявили, что нет реальной альтернативы продолжению программы.

Генеральный директор Northrop Grumman Кэти Уорден намекнула на перерыв в работе 30 января.

"Правительство заявило, что, по их прогнозам, реструктуризация займет от 18 до 24 месяцев, так что мы все еще находимся в этом "окне", — сказала Уорден во время отчета компании о доходах за четвертый квартал.

По ее словам, Northrop работает с правительством на этапе реструктуризации, и в то же время компания "выполняет важные задачи" по контракту на проектирование и развитие производства.

Эта работа продолжается, несмотря на то, что в прошлом году Военно-воздушные силы официально отменили одобрение программы Sentinel на этап B, который переводил программу с этапа "совершенствования технологий и снижения рисков" на этап инженерной и производственной разработки.

Но масштабы работ Northrop в этой области могут измениться. В прошлом году представители ВВС выдвинули идею сэкономить деньги, отказавшись от некоторых строительных работ и открыв их для конкуренции.

"Я думаю, что есть элементы наземной инфраструктуры, где могут возникнуть возможности для конкуренции, которые мы можем добавить в стратегию приобретения Sentinel", — сказал тогдашний начальник отдела закупок ВВС Эндрю Хантер.

Как администрация Трампа будет реструктурировать программу Sentinel, еще предстоит выяснить. В недавнем выступлении министр обороны Пит Хегсет выразил поддержку этим усилиям, заявив, что крайне важно поддерживать и модернизировать все три компонента ядерной триады — "Сентинел", подводную лодку класса "Колумбия" и бомбардировщик B-21.