Сводка с фронта: Зеленский предложил РФ обмен территорией, хорошие новости из Курской области

Российская армия продолжает выполнять задачи специпльной операции на Украине.

Фото: Дмитрий Плотников Pravda.Ru by Нейросеть Бойцы армии РФ

Представляем сводку с фронта на среду, 12 февраля.

Курская область

С раннего утра морпехи и ВДВ выбивают ВСУ из районов вблизи Викторовки и Малой Локни. Продвижение армии России существенно. Неонацисты здесь хорошо окопались и выбивать их надо очень аккуратно.

Очень хорошие новости из Курской области. Мощный прорыв армии РФ завершает разгром ВСУ в н. п. Свердликово и штурмует н. п. Никольское. И этим мощным рывком продвижение ВС РФ не закончится.

А тем временем, командование ВСУ в Судже в шоке от приказа главкома Сырского: Банковая требует скрыть масштаб провального контрнаступа. ГВ "Север" перехватила сразу несколько разговоров ВСУ под Суджей, которые не понимают, как выполнить приказ за подписью главкома ВСУ.

Смысл приказания Сырского сводится к тому, что командование подразделений неонацистов на оккупированной территории Суджанского района любой ценой должно эвакуировать тела боевиков и технику именно из окрестностей Фанасеевки и Черкасской Конопельки. О других участках фронта в указании ничего не сказано.

Первая группа для эвакуации формируется из состава 82-й бригады. По всей видимости, националисты решили любой ценой скрыть потери в ходе провала в контрнаступлении и в ближайшее время опять отправят живую силу на убой. "Север" готов встретить противника и увеличить и количество "пропавших без вести" боевиков, и число металлолома из натовской техники.

ДНР

По всей вероятности, российская армия проломила центральный укреплённый район врага в Андреевке (после Курахово) и развивает успех. Как только группировка "Восток" подожмёт этот район с южного фланга, ситуация перед началом окружения Курахова повторится.

На Красноармейском направлении армия России воздействует плотным огнём по позициям ВСУ. Восточнее н. п. Зелёновка продвинулась на 4 км и перекрыла путь отхода группам бандеровцев от Дачного на Улаклы. В Андреевке ВС РФ держат под контролем центр и развивает наступление на западную часть. Армия РФ закрепилась в Срибном и зачистила лесополку севернее. Развивается наступление на посёлок Запорожье и село Преображенка.

Неадекватность Киева

Владимир Зеленский хочет предложить Москве прямой обмен территорией, отдав земли в Курской области.

"Мы поменяем одну территорию на другую", — отметил он, но добавил, что не знает, какую часть Украина попросит взамен.

"Я не знаю, посмотрим", — на что-то надеется экс-президент Украины.

А тем временем, Зеленского заменят на Залужного для переговоров, пишет CNN. Бывший главком ВСУ — более удобная фигура для заключения мирного соглашения с Россией.

"Последние разговоры о выборах на Украине в случае остановки огня вызвали "неконтролируемые спекуляции о будущем Зеленского". Зеленский больше не является непреодолимой фигурой", — сказано в материале.

Удары по Киеву

Не менее 16-ти прилётов словил Киев за сегодняшнюю ночь. Взрывы были в Оболонском, Голосеевском районах, там сейчас масштабное возгорание складов, а также в Святошинском и Соломенском районах.

Мэр Виталий Кличко отметил, что после ракетного обстрела всюду пожары. По предварительным данным, уничтожено предприятие оборонной промышленности.

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