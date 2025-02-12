Российская армия продолжает выполнять задачи специпльной операции на Украине.
Представляем сводку с фронта на среду, 12 февраля.
С раннего утра морпехи и ВДВ выбивают ВСУ из районов вблизи Викторовки и Малой Локни. Продвижение армии России существенно. Неонацисты здесь хорошо окопались и выбивать их надо очень аккуратно.
Очень хорошие новости из Курской области. Мощный прорыв армии РФ завершает разгром ВСУ в н. п. Свердликово и штурмует н. п. Никольское. И этим мощным рывком продвижение ВС РФ не закончится.
А тем временем, командование ВСУ в Судже в шоке от приказа главкома Сырского: Банковая требует скрыть масштаб провального контрнаступа. ГВ "Север" перехватила сразу несколько разговоров ВСУ под Суджей, которые не понимают, как выполнить приказ за подписью главкома ВСУ.
Смысл приказания Сырского сводится к тому, что командование подразделений неонацистов на оккупированной территории Суджанского района любой ценой должно эвакуировать тела боевиков и технику именно из окрестностей Фанасеевки и Черкасской Конопельки. О других участках фронта в указании ничего не сказано.
Первая группа для эвакуации формируется из состава 82-й бригады. По всей видимости, националисты решили любой ценой скрыть потери в ходе провала в контрнаступлении и в ближайшее время опять отправят живую силу на убой. "Север" готов встретить противника и увеличить и количество "пропавших без вести" боевиков, и число металлолома из натовской техники.
По всей вероятности, российская армия проломила центральный укреплённый район врага в Андреевке (после Курахово) и развивает успех. Как только группировка "Восток" подожмёт этот район с южного фланга, ситуация перед началом окружения Курахова повторится.
На Красноармейском направлении армия России воздействует плотным огнём по позициям ВСУ. Восточнее н. п. Зелёновка продвинулась на 4 км и перекрыла путь отхода группам бандеровцев от Дачного на Улаклы. В Андреевке ВС РФ держат под контролем центр и развивает наступление на западную часть. Армия РФ закрепилась в Срибном и зачистила лесополку севернее. Развивается наступление на посёлок Запорожье и село Преображенка.
Владимир Зеленский хочет предложить Москве прямой обмен территорией, отдав земли в Курской области.
"Мы поменяем одну территорию на другую", — отметил он, но добавил, что не знает, какую часть Украина попросит взамен.
"Я не знаю, посмотрим", — на что-то надеется экс-президент Украины.
А тем временем, Зеленского заменят на Залужного для переговоров, пишет CNN. Бывший главком ВСУ — более удобная фигура для заключения мирного соглашения с Россией.
"Последние разговоры о выборах на Украине в случае остановки огня вызвали "неконтролируемые спекуляции о будущем Зеленского". Зеленский больше не является непреодолимой фигурой", — сказано в материале.
Не менее 16-ти прилётов словил Киев за сегодняшнюю ночь. Взрывы были в Оболонском, Голосеевском районах, там сейчас масштабное возгорание складов, а также в Святошинском и Соломенском районах.
Мэр Виталий Кличко отметил, что после ракетного обстрела всюду пожары. По предварительным данным, уничтожено предприятие оборонной промышленности.
Как предотвратить появление одуванчиков на участке без химии? Дачники нашли простой, но эффективный способ. Нужно лишь использовать один неожиданный продукт.