В США дали оценку работе российского Су-57 на авиасалоне в Индии

Прибытие истребителя Су-57 в Индию заставило США отменить планы демонстрационных полетов F-35, пишут журналисты американского военного журнала Military Watch Magazine (MWM). О впечатляющей работе российского самолета авторы рассказывают в своей новой статье, перевод которой публикует Pravda.Ru.

Фото: commons.wikimedia.org by Boevaya mashina, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Су-57

На фоне растущих слухов о планах Министерства обороны Индии закупить российские истребители пятого поколения Су-57, самолет дебютировал на крупнейшем авиасалоне Индии Aero India, где он впервые встретился со своим американским конкурентом F-35.

Российские источники сообщили, что присутствие Су-57 на авиасалоне Aero India привело к тому, что военно-воздушные силы Соединенных Штатов отменили планы по летной демонстрации истребителей F-35 и F-16, причем отмена произошла всего за несколько дней до авиасалона.

Посол России в Индии Денис Алипов прокомментировал это событие так: "Как показывает практика, наши оппоненты не готовы к честной конкуренции".

Соединенные Штаты стремились экспортировать F-16 в Индию, причем официальные лица указали, что F-35 также могут быть поставлены в это южноазиатское государство, в то время как Россия продолжала предлагать стране Су-57. Широко распространено мнение, что отмена демонстрационных полетов американского истребителя была предпринята с целью избежать неблагоприятных сравнений с Су-57, летно-технические характеристики которого считаются значительно более высокими, особенно на низких скоростях.

Несмотря на то, что бортовое оборудование F-35 считается значительно более совершенным, чем у Су-57, его летно-технические характеристики на сегодняшний день считаются наименее впечатляющими для истребителей своего поколения, в то время как маневренность российского истребителя на низких скоростях является самой высокой в мире. Су-57 использует двигатели с трехмерным вектором тяги для достижения высоких летно-технических характеристик, в то время как его двигатели АЛ-41Ф1, в отличие от двигателей F-35, как сообщается, позволяют истребителю развивать сверхзвуковые скорости без использования форсажа. Сообщается, что Су-57, выпускаемые с 2025 года, заменят их более мощными и простыми в обслуживании самолетами AL-51Ф.

В прошлом американские истребители сталкивались с крайне неблагоприятными сравнениями на авиасалонах по сравнению с их советскими и российскими аналогами. Это началось в 1980-х годах, когда СССР начал демонстрировать Су-27 и МиГ-29 на многочисленных международных выставках. Их летные характеристики в то время были, безусловно, самыми впечатляющими в мире, поскольку самолеты были способны выполнять маневры, с которыми конкуренты и близко не могли сравниться.

В течение следующего десятилетия это расхождение увеличится, поскольку Россия представит производные Су-27 с двигателями, изменяющими вектор тяги, включая Су-35 и Су-37.

Выступление Су-57 на авиасалоне поставило бы F-35 и F-16 в крайне невыгодное положение, что могло бы увеличить общественную поддержку закупок Су-57 в Индии. Несмотря на то, что Су-57 по-прежнему пользуется популярностью на авиасалонах, сильные стороны F-35 заключаются, в частности, в его ультрасовременной авионике, включая передовые каналы передачи данных, пассивные электронные датчики и систему с распределенной апертурой.

Хотя эти характеристики неизменно производили сильное впечатление на пилотов F-35, их демонстрация на авиасалоне не была возможной. Авионика, вооружение и малозаметность F-35 считаются более совершенными, чем у Су-57, поскольку российский истребитель отличается высокой выносливостью, гораздо большим количеством датчиков и простотой обслуживания, что позволяет ему поддерживать высокий уровень готовности.

Хотя ВВС Индии ранее выражали обеспокоенность по поводу серьезных задержек с поставкой Су-57, с тех пор истребитель прошел самые интенсивные боевые испытания из всех боевых самолетов своего поколения на украинском театре военных действий, включая операции по подавлению противовоздушной обороны, бои "воздух-воздух" и операции в хорошо защищенном воздушном пространстве противника, а также ряд задач по нанесению точных ударов.

Что касается ВВС Индии, то вопрос о закупке F-35, как полагают, не рассматривается из-за жесткого контроля, который Соединенные Штаты вводят в отношении использования своих истребителей. Как заметил незадолго до авиасалона бывший маршал авиации Анил Чопра, Дели "по-прежнему с осторожностью относится к тенденции США оказывать давление и отказываться от союзников, когда его собственные интересы расходятся с их интересами, а также к потенциальным американским ожидания, что Индия дистанцируется от России".

Он подчеркнул, что "выбор надежной страны-партнера, которая не будет оказывать чрезмерного давления, имеет решающее значение", что, как он недвусмысленно намекнул, исключает Соединенные Штаты и F-35, и, таким образом, оставляет Су-57 единственным вариантом для страны приобрести истребитель пятого поколение в течение следующего десятилетия.

Учитывая, что Вашингтон приложил немало усилий, чтобы заставить Индию отказаться от закупок современных вооружений у России, включая угрозы введения экономических санкций, разрешение индийским наблюдателям противопоставлять огромные преимущества Су-57 в летно-технических характеристиках F-35 отнюдь не способствовало бы достижению целей Америки по предотвращению продажи Су-57.