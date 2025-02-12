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Любовь Степушова

Глава Пентагона Хегсет отказал Киеву и НАТО в гарантиях по перемирию на Украине

2:41
Силовые структуры » Военные новости

Шеф Пентагона Хегсет исключил гарантии США Киеву и союзникам по НАТО в реалиpации перемирия на Украине. Это приговор Зеленскому и Евросоюзу.

Министр обороны США Пит Хегсет
Фото: Wikimedia Commons by Gage Skidmore, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Министр обороны США Пит Хегсет

Министр обороны США Пит Хегсет встретился в Брюсселе с министром обороны Украины Рустемом Умеровым и ключевыми должностными лицами НАТО в рамках "Контактной группы по обороне Украины".

Хегсет заявил, что американские войска не будут участвовать ни в одной будущей "миротворческой миссии" на Украине. По его словам, статья 5 Устава НАТО о коллективной безопасности также не должна применяться к любым силам союзников, направляемым на Украину для обеспечения послевоенного мирного урегулирования.

"Если эти войска будут развернуты в качестве миротворцев на Украине, они должны быть развернуты в рамках миссии, не связанной с НАТО, и на них не должна распространяться статья 5", — подчеркнул Хегсет.

Министр обороны согласился, что будущее мирное соглашение должно включать "надёжные гарантии безопасности" для Украины, подкреплённые "способными европейскими и неевропейскими войсками", но американские войска в этом участвовать не будут, а также США не согласятся на вступление Украины в НАТО.

По мнению Хегсета, именно Европа должна предоставить Украине подавляющую долю будущей летальной и нелетальной помощи, он призвал союзников по НАТО тратить 5% своего ВВП на оборону.

"Соединённые Штаты больше не будут терпеть несбалансированные отношения, которые поощряют зависимость", — отметил глава Пентагона.

Хегсет предположил, что усилия Трампа по снижению цен на энергоносители ослабят российскую "военную машину" и помогут убедить Путина сесть за стол переговоров. Но он исключил возвращение Украины к границам до 2014 года.

"Это нереальная цель", — сказал он.

По словам главы Пентагона, США сосредоточатся на стратегической угрозе со стороны Китая и на обеспечении безопасности своих границ:

"Суровые стратегические реалии не позволяют Соединённым Штатам Америки сосредоточиться в первую очередь на безопасности Европы".

Что это означает для Украины? Или уступайте России, или Украины не будет.

Что это означает для Европы? Или раскошеливайтесь, или Евросоюза не будет.

Что это означает для России? Давайте дружить против Китая.

Статья 5 Устава НАТО гласит, что вооружённое нападение на одного члена организации считается нападением на всех.

Уточнения

Пи́тер (Пит) Бра́йан Хе́гсет -американский телеведущий, автор, офицер Национальной гвардии. Министр обороны США с 25 января 2025 года. 

Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Темы нато китай украина пентагон
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