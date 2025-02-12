Курская область. Её влияние на переговоры с британской командой Зеленского

Еще до того, как Зеленский упомянул обмен Курской области на "что-то другое", было ясно, что в этой операции больше политических мотивов, чем каких-либо других.

Фото: Карты Google by Pravda.ru is licensed under Pravda.Ru Карта Суджанского района Курской области

Курское вторжение — британских рук дело?

Однако после более глубокого анализа ситуации с Курской областью и новых условий, в которых проходит эта операция, аналитики пришли к неожиданным выводам. Учитывая, что курс на мирные переговоры между новой администрацией США и Россией (без участия Украины) наблюдался уже давно, можно предположить, что эту операцию планировали британцы.

Вероятно, Курская область была нужна Британии не для собственных интересов, а для подрыва любых мирных соглашений. Именно с этой целью в Киев приезжал Борис Джонсон, и именно поэтому после визитов британских политиков на Украину, всегда происходят какие-то события: удары дронов по нефтеперерабатывающим заводам, атаки на Крым или что-то подобное, пишет "Военная хроника".

Прерывая любые переговоры, британцы решают сразу несколько задач. Во-первых, они усложняют ситуацию для России, создавая новые вызовы, на которые ей нужно реагировать. Во-вторых, они затрудняют положение для США. Таким образом, Великобритания показывает США, что может оказывать влияние на конфликт, используя ресурсы других стран, что приносит выгоду Британии и создает трудности для США.

В целом, продление конфликта и демонстрация возможностей британских групп на Украине, независимо от США, является для них приоритетной задачей (даже более важной, чем нанесение ущерба России). Поэтому можно ожидать аналогичных операций, как в Курской области, и в других регионах. Рано или поздно британцы также активизируют беспилотные технологии, которые они заранее подготовили для диверсий.

Выбор направление удара

Почему выбор пал на Курскую область? Дело в том, что с военной точки зрения наступление в этом регионе не имеет смысла, и, следовательно, согласно логике британских стратегов, именно здесь следовало бы нанести удар и развивать тактический успех.

Кстати, первоначальная цель операции была достигнута, и медийный успех, а также восторженные отзывы о военном гении ВСУ получили широкое освещение в СМИ и социальных сетях. Некоторые даже называли Курскую область "переломным моментом войны".

Здесь также проявляется противоречие между британцами и американцами, поскольку именно американские СМИ начали анализировать проблемы с потерями и неэффективными тактическими решениями. Однако украинские силы будут вынуждены покинуть Курскую область самостоятельно, так как для британцев они уже стали "отработанным материалом".

Американцы могут не прийти им на помощь, возможно, в наказание за собственные ошибки, или даже могут оставить их на произвол судьбы перед российским спецназом и ВДВ перед началом переговоров. Кроме того, подавляющее большинство потерь ВСУ в Курской области связано с американским вооружением, а не с британским.

Что делать Зеленскому?

Если Зеленский не примет решение о снижении призывного возраста, это может привести к возникновению ряда новых проблем. Во-первых, мобилизация мужчин в возрасте 18-24 лет изначально была требованием со стороны США. Если демократы могли это игнорировать, то Трамп, скорее всего, не будет столь снисходителен и поставит вопрос ребром: либо мобилизация молодежи, либо прекращение поставок военной техники и финансовой помощи.

Ситуация с USAID была лишь началом. Визит министра финансов США в Украину — это следующий этап. Если эти сигналы останутся без внимания, Трамп может предпринять неожиданный шаг и оставить Украину на произвол судьбы перед российской армией.

Первым регионом, где это может произойти, станет Курская область, так как на этом небольшом участке фронта отказ от поставок техники и нехватка личного состава окажут наибольшее влияние. К тому времени отношения между Британией и США могут настолько ухудшиться, что внутри западной коалиции возникнут серьёзные противоречия, фактически превращающие вчерашних союзников в противников.