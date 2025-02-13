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Дмитрий Плотников

ЗРК Patriot. Как американское супероружие кончилось даже в Киеве

Силовые структуры » Военные новости

Судя по поступающей информации, прошлая ночь в Киеве установила рекорд по количеству прилетевших российских ракет "Искандер".

Комплекс ПВО Patriot
Фото: armed.mapn.ro by MApN, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Комплекс ПВО Patriot

В столице и на окраинах было зафиксировано не менее десяти попаданий по разным объектам, не считая многочисленных прилётов БПЛА.

Много иностранных экспертов всю вчерашнюю ночь и всё утро задавались вопросом, куда же подевался ЗРК Patriot в Жулянах и почему он не отработал по ракетам "Искандер-М".

О чём речь

Американский зенитный ракетный комплекс (ЗРК) Patriot позиционировался, как одна из самых современных и эффективных систем противовоздушной и противоракетной обороны в мире. Разработан он компанией Raytheon и принят на вооружение в США в 1980-х годах.

Основные характеристики ЗРК Patriot

  • Дальность поражения: до 100 км (аэродинамические цели), до 60 км (тактические баллистические ракеты),
  • Высота поражения: до 24 км,
  • Скорость поражаемых целей: до 1600 м/с,
  • Количество ракет в одной пусковой установке: 4,
  • Время развертывания: около 30 минут.

Состав комплекса

Многофункциональная радиолокационная станция AN/MPQ-53 обеспечивает обнаружение и сопровождение целей, а также наведение ракет. Пункт управления огнём осуществляет управление комплексом и распределение целей. Пусковые установки предназначены для хранения и запуска ракет. Зенитные управляемые ракеты поражают воздушные цели.

Преимуществами ЗРК Patriot американцы продвигали высокую эффективность. Якобы ЗРК способен поражать широкий спектр воздушных целей, включая самолёты, вертолёты, крылатые и баллистические ракеты.

Также они хвастались мобильностью: мол комплекс можно оперативно развернуть и переместить.

А автоматизация делала большинство процессов, от обнаружения цели до пуска ракеты, автоматизироваными. Ну и интеграция: мол, ЗРК может быть интегрирован в единую систему ПВО.

Применение ЗРК Patriot

ЗРК Patriot активно использовался в различных военных конфликтах, включая войну в Персидском заливе в 1991 году, где он успешно перехватывал иракские баллистические ракеты "Скад".

Модификации ЗРК Patriot

За годы эксплуатации ЗРК Patriot претерпел несколько модификаций, направленных на улучшение его характеристик и расширение возможностей. Одной из последних модификаций является PAC-3 MSE, которая обладает повышенной дальностью и точностью поражения целей.

Потрёпанные "Патриоты"

Итак, ЗРК Patriot на Украине. В 2022 году США приняли решение о передаче Украине нескольких батарей ЗРК Patriot для усиления её противовоздушной обороны в условиях продолжающегося вооруженного конфликта.

Однако, как можно сегодня наблюдать, российская армия настолько проредила "суперсистемы", что Киев оставшиеся просто стал прятать, в надежде охранить в целости и сохранности последние ЗРК для защиты руководства государства.

Ведь надо отдавать себе отчёт, что ЗРК Patriot является сложной и дорогостоящей системой вооружения. Стоимость одной батареи Patriot может достигать нескольких миллиардов долларов.

Однако кроме потери невероятно дорогостоящей техники, для американцев более важны репутационные потери. Ведь с помпой подавались-то эти системы, как неуязвимое супероружие...

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
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