Подземная Великая Китайская стена. Что известно про секретный город для ядерных ракет

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Телевидение Китайской Народной Республики показало "Подземную Великую Китайскую стену".

Фото: commons.wikimedia.org by Министерство обороны Российской Федерации, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Army Games 2019 in Korla China (2019-08-04) 07

"Подземная Великая Китайская стена" — это уникальная сеть туннелей протяженностью, предположительно, 5 тысяч километров, для защиты межконтинентальных баллистических ракет, позволяющая перемещать МБР и их подземное хранение.

Строительство данного объекта, по информации из открытых источников, активно велось с 1950-х годов, однако особенно усилилось в 1990-х и 2000-х гг.

О чём речь

"Подземная Великая Китайская стена" — это сеть глубоких подземных тоннелей, созданная Китаем для скрытого перемещения и хранения ядерного оружия, баллистических ракет и мобильных пусковых установок. Эта система значительно усложняет задачу США и других потенциальных противников в случае конфликта, так как позволяет развернуть ядерный ответный удар даже после массированного удара.

Один из проектировщиков этого подземного города, лауреат высшей научной и технологической премии Китайской Народной Республики Цянь Циху в 2019 году расказал, что его детище способно защитить арсенал не только от специального бетонобойного оружия для уничтожения бункеров, но и от гиперзвуковых ракет.

А поскольку ядерная доктрина Китая основана на принципе "не применять первым" и требует, чтобы страна была готова выдержать удар ядерного оружия, прежде чем атаковать в ответ, решение спрятать МБР под панцирем выглядит единственно верным. Помимо этого, отследить количество ракет, перемещение и точку запуска становится просто невозможно.

"Развитие щита должно идти в ногу с развитием копья. Наша оборонная инженерия развивается в ногу со временем, поскольку новое наступательное оружие ставит перед нами новые задачи", — отметил Цянь Циху журналу Global Times.

Основные факты о китайской сети тоннелей

Кто создал?

Разработана Ракетными войсками Народно-освободительной армии Китая (НОАК). Активно строится и модернизируется с 1990-х годов.

Протяженность

По разным оценкам, сеть тоннелей превышает 5000 километров! Охватывает различные регионы Китая, включая горные районы, пустыни и стратегически важные точки.

Назначение

Скрытое хранение ядерного оружия и ракет.

Защита от превентивного удара США.

Маскировка перемещений мобильных ПУ ракет.

Обеспечение ответного ядерного удара в случае атаки.

Уровень защиты

Глубина залегания — до 100-200 метров. Тоннели могут выдержать удары обычного и даже ядерного оружия. Используются фальшивые выходы, ложные маршруты и защитные системы.

Почему беспокоятся США?

Разведка США уже много лет пытается раскрыть детали этой сети, но безуспешно.

Американцы называют её "Подземной Великой стеной", так как Китай может скрывать точное количество ядерных боезарядов. В 2011 году эксперты Пентагона заявили, что из-за тоннелей количество китайских ядерных боеголовок может быть значительно выше официальных данных.

Вывод

Китайская сеть тоннелей — это мощный стратегический элемент, который делает ядерный арсенал КНР неуязвимым для первого удара. Это заставляет США сомневаться в своей способности нанести обезоруживающий удар и значительно усиливает ядерное сдерживание Китая.

Китайское телевидение показало «Подземную Великую Китайскую стену»