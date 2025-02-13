Подземная Великая Китайская стена. Что известно про секретный город для ядерных ракет

Телевидение Китайской Народной Республики показало "Подземную Великую Китайскую стену".
"Подземная Великая Китайская стена" — это уникальная сеть туннелей протяженностью, предположительно, 5 тысяч километров, для защиты межконтинентальных баллистических ракет, позволяющая перемещать МБР и их подземное хранение.
Строительство данного объекта, по информации из открытых источников, активно велось с 1950-х годов, однако особенно усилилось в 1990-х и 2000-х гг.
"Подземная Великая Китайская стена" — это сеть глубоких подземных тоннелей, созданная Китаем для скрытого перемещения и хранения ядерного оружия, баллистических ракет и мобильных пусковых установок. Эта система значительно усложняет задачу США и других потенциальных противников в случае конфликта, так как позволяет развернуть ядерный ответный удар даже после массированного удара.
Один из проектировщиков этого подземного города, лауреат высшей научной и технологической премии Китайской Народной Республики Цянь Циху в 2019 году расказал, что его детище способно защитить арсенал не только от специального бетонобойного оружия для уничтожения бункеров, но и от гиперзвуковых ракет.
А поскольку ядерная доктрина Китая основана на принципе "не применять первым" и требует, чтобы страна была готова выдержать удар ядерного оружия, прежде чем атаковать в ответ, решение спрятать МБР под панцирем выглядит единственно верным. Помимо этого, отследить количество ракет, перемещение и точку запуска становится просто невозможно.
"Развитие щита должно идти в ногу с развитием копья. Наша оборонная инженерия развивается в ногу со временем, поскольку новое наступательное оружие ставит перед нами новые задачи", — отметил Цянь Циху журналу Global Times.
Разработана Ракетными войсками Народно-освободительной армии Китая (НОАК). Активно строится и модернизируется с 1990-х годов.
По разным оценкам, сеть тоннелей превышает 5000 километров! Охватывает различные регионы Китая, включая горные районы, пустыни и стратегически важные точки.
Глубина залегания — до 100-200 метров. Тоннели могут выдержать удары обычного и даже ядерного оружия. Используются фальшивые выходы, ложные маршруты и защитные системы.
Разведка США уже много лет пытается раскрыть детали этой сети, но безуспешно.
Американцы называют её "Подземной Великой стеной", так как Китай может скрывать точное количество ядерных боезарядов. В 2011 году эксперты Пентагона заявили, что из-за тоннелей количество китайских ядерных боеголовок может быть значительно выше официальных данных.
Китайская сеть тоннелей — это мощный стратегический элемент, который делает ядерный арсенал КНР неуязвимым для первого удара. Это заставляет США сомневаться в своей способности нанести обезоруживающий удар и значительно усиливает ядерное сдерживание Китая.
Чем крепче напиток, тем дольше его аромат остаётся в дыхании человека.