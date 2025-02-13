Military Watch: Алжир подтвердил закупку российских Су-57

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Алжир подтвердил поставку первых истребителей Су-57 в 2025 году, сообщают журналисты американского военного журнала Military Watch Magazine (MWM). В своей новой статье они пытаются предположить, сколько самолетов может закупить североафриканское государство. Pravda.Ru публикует перевод материала MWM.

Фото: Sukhoi Design Bureau, 054, Sukhoi Su-57 by Anna Zvereva, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Истребитель пятого поколения Су-57

Государственные СМИ Алжира впервые подтвердили сообщения о том, что страна стала первым заказчиком истребителя пятого поколения Су-57, сообщив, что алжирские пилоты в настоящее время проходят подготовку в России и что поставки самолетов планируется начать позднее в этом году. За два дня до этого глава российского государственного оборонного концерна "Рособоронэкспорт" Александр Михеев подтвердил, что первый иностранный заказчик Су-57 получит и начнет эксплуатировать самолет до конца 2025 года.

Ранее, в ноябре, Михеев подтвердил, что неназванный иностранный заказчик уже подписал контракт на закупку истребителей, что позволило России получить более сильные возможности для поставки истребителей Индии и другим заказчикам. Алжир с 2020 года неизменно считался ведущим потенциальным заказчиком Су-57, и с тех пор появились явные признаки того, что страна планирует закупать истребители. В том же году по государственному телевидению показали, как алжирские военные держали в руках модели самолета во время переговоров с российскими официальными лицами, приехавшими с визитом, и примерно в то же время в Министерстве обороны страны был установлен коллаж с изображением истребителя.

Сообщается, что первый истребитель Су-57 предназначен для замены модернизированных перехватчиков МиГ-25, которые были выведены из эксплуатации в июне 2022 года и составили элиту алжирского флота после того, как страна стала их первым иностранным заказчиком в 1978 году. Сообщается, что Алжир получит шесть истребителей Су-57 в 2025 году, а остальные из более чем 20 истребителей, производство которых запланировано на этот год, как ожидается, будут переданы Воздушно-космическим силам России. По неподтвержденным данным, 14 истребителей были заказаны для замены МиГ-25.

Ожидается, что ближе к концу десятилетия или в 2030-х годах будут размещены последующие заказы на новые истребители Су-57, которые, вероятно, станут более совершенными в будущем, для замены устаревших многоцелевых истребителей МиГ-29 и ударных истребителей Су-24. Су-57 также может со временем начать заменять истребители Су-30МКА, которые в настоящее время составляют основу парка, из которых 72 в настоящее время находятся на вооружении после размещения заказов в период с 2006 по 2020 год.

Считается, что военно-воздушные силы Алжира уже обладают самым большим боевым потенциалом среди флотов африканских, арабских и мусульманских стран, и ожидается, что закупка истребителей пятого поколения укрепит их позиции в этом отношении.

В стремлении получить алжирские заказы истребитель Су-57 сталкивается с конкуренцией со стороны китайского истребителя пятого поколения FC-31, который использует значительно более совершенные технологии скрытности и авионику и который, как сообщается, планируется начать поставлять в Пакистан к 2029 году.

Доля Китая в алжирских заказах на вооружение быстро растет: в последнее время были проданы беспилотные летательные аппараты CH-4 и WJ-700, реактивные артиллерийские системы WM-80, самоходные гаубицы PLZ-45, противотанковые ракетные комплексы HJ-12, системы радиоэлектронной борьбы CHL-906, корветы-невидимки класса Adhafer, а также, по некоторым данным, системы противовоздушной обороны большой дальности HQ-9B.

Су-57 обладает совершенно уникальным уровнем боевых испытаний среди истребителей своего поколения, и после того, как в 2018 году опытные образцы были отправлены в Сирию для нанесения ударов по исламистским повстанческим группировкам, операции на Украине с 2022 года включали подавление противовоздушной обороны, бои "воздух-воздух" и операции в хорошо защищенном воздушном пространстве противника.

Истребитель в основном использовался для нанесения высокоточных ударов. Значительное увеличение масштабов производства Су-57 с 2020 года привело к тому, что крупные экспортные заказы стали казаться все более выгодными: первый контракт на экспорт, подтвержденный в ноябре 2024 года, уже подписан, и многие считают, что Алжир является наиболее вероятным заказчиком.

В отличие от американских F-22 и F-35, которые стоят значительно дороже в эксплуатации и имеют гораздо более высокие потребности в техническом обслуживании, чем их предшественники четвертого поколения, при проектировании Су-57 особое внимание уделялось низким эксплуатационным расходам и простоте обслуживания, что делает истребитель доступным для замены предыдущих самолетов. такие, как Су-24 и Су-30. В отличие от этого, флотам, переходящим на F-35, постоянно приходилось значительно сокращать количество эксплуатируемых истребителей, чтобы справиться с высокими эксплуатационными, которые у Су-57 значительно ниже, чем у МиГ-25.