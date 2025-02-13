ТОП-10 вооружений России, которые больше всего пугают Запад

В зоне специальной операции Россия использует ряд передовых вооружений, которые вызывают особое беспокойство на Западе.
Эти системы либо трудно перехватить, либо они значительно превосходят западные аналоги, что делает их серьёзной угрозой для сил НАТО и ВСУ.
Вот ТОП-10 вооружений РФ, которые больше всего пугают Запад.
1. Гиперзвуковая ракета "Кинжал"
Преимущества:
Почти невозможно перехватить существующими системами ПВО
Способна уничтожать подземные бункеры, аэродромы, склады НАТО.
США признали, что не имеют надёжных средств защиты от "Кинжала".
2. ОТРК "Искандер-М"
Преимущества:
Маневрирующая траектория, сложная для перехвата. Высокая точность ударов по складам, штабам, мостам.
HIMARS и Patriot не способны эффективно бороться с "Искандерами".
3. Дроны-камикадзе "Герань-2" (Shahed-136)
Преимущества:
Массированные атаки перегружают ПВО. Дешёвая и массовая альтернатива крылатым ракетам.
ВСУ вынуждены тратить дорогие ракеты Patriot на дешёвые дроны.
4. Танк Т-90М "Прорыв"
Преимущества:
Превосходит Leopard 2 и Challenger 2. Лучшая система защиты среди российских танков
Западные танки оказались уязвимыми перед Т-90М.
5. РСЗО "Торнадо-С"
Преимущества:
Превосходит HIMARS по дальности и мощности. Позволяет наносить удары по колоннам техники и складам.
Запад осознает, что "Торнадо-С" нивелирует преимущество HIMARS.
6. Гиперзвуковая ракета "Циркон"
Преимущества:
Невозможно перехватить современными системами ПРО. Способна уничтожать авианосцы, корабли НАТО, береговые цели.
Западные флоты пока не имеют защиты от "Циркона".
7. ПВО С-400 "Триумф"
Преимущества:
Может сбивать самолёты НАТО (F-16, F-35, AWACS). Перехватывает крылатые ракеты и баллистические цели
НАТО опасается, что С-400 может закрыть небо над ключевыми районами СВО.
8. Авиация Су-35С и Су-34
Преимущества:
Огромный боевой радиус. Современные РЭБ-системы мешают работе ПВО.
Су-35С уверенно доминирует в воздухе против F-16.
9. Противотанковые ракеты "Корнет" и "Гермес"
Преимущества:
"Корнет" легко пробивает западные танки (Abrams, Leopard 2). "Гермес" может уничтожать цели на огромном расстоянии.
Запад признает, что их бронетехника не обладает полной защитой от этих ПТРК.
10. ЗРПК "Панцирь-С1"
Преимущества:
Эффективно сбивает HIMARS, Storm Shadow, JDAM. Защищает объекты от дронов и крылатых ракет.
Западные военные признают, что "Панцирь" — один из лучших комплексов для борьбы с БПЛА.
Россия активно модернизирует армию и использует передовые технологии. Запад особенно опасается:
Чем крепче напиток, тем дольше его аромат остаётся в дыхании человека.