ТОП-10 вооружений России, которые больше всего пугают Запад

4:39 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

В зоне специальной операции Россия использует ряд передовых вооружений, которые вызывают особое беспокойство на Западе.

Фото: function.mil.ru by Ministry of Defence of the Russian Federation, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ ЗРК С-300

Эти системы либо трудно перехватить, либо они значительно превосходят западные аналоги, что делает их серьёзной угрозой для сил НАТО и ВСУ.

Вот ТОП-10 вооружений РФ, которые больше всего пугают Запад.

1. Гиперзвуковая ракета "Кинжал"

Скорость: до 12 000 км/ч (10-12 Махов)

Дальность: 2000+ км

Преимущества:

Почти невозможно перехватить существующими системами ПВО

Способна уничтожать подземные бункеры, аэродромы, склады НАТО.

США признали, что не имеют надёжных средств защиты от "Кинжала".

2. ОТРК "Искандер-М"

Дальность: до 500 км

Боеголовка: обычная, кассетная или ядерная

Преимущества:

Маневрирующая траектория, сложная для перехвата. Высокая точность ударов по складам, штабам, мостам.

HIMARS и Patriot не способны эффективно бороться с "Искандерами".

3. Дроны-камикадзе "Герань-2" (Shahed-136)

Дальность: до 1000 км

Боеголовка: ~ 50 кг ВВ

Преимущества:

Массированные атаки перегружают ПВО. Дешёвая и массовая альтернатива крылатым ракетам.

ВСУ вынуждены тратить дорогие ракеты Patriot на дешёвые дроны.

4. Танк Т-90М "Прорыв"

Броня: улучшенная "Реликт" + "Афганит"

Оружие: 125-мм пушка с высокоточным наведением

Преимущества:

Превосходит Leopard 2 и Challenger 2. Лучшая система защиты среди российских танков

Западные танки оказались уязвимыми перед Т-90М.

5. РСЗО "Торнадо-С"

Дальность: до 120 км

Точность: управляемые ракеты

Преимущества:

Превосходит HIMARS по дальности и мощности. Позволяет наносить удары по колоннам техники и складам.

Запад осознает, что "Торнадо-С" нивелирует преимущество HIMARS.

6. Гиперзвуковая ракета "Циркон"

Скорость: до 9 Махов (11 000 км/ч)

Дальность: до 1000 км

Преимущества:

Невозможно перехватить современными системами ПРО. Способна уничтожать авианосцы, корабли НАТО, береговые цели.

Западные флоты пока не имеют защиты от "Циркона".

7. ПВО С-400 "Триумф"

Дальность перехвата: до 400 км

Преимущества:

Может сбивать самолёты НАТО (F-16, F-35, AWACS). Перехватывает крылатые ракеты и баллистические цели

НАТО опасается, что С-400 может закрыть небо над ключевыми районами СВО.

8. Авиация Су-35С и Су-34

Су-35С — лучший российский истребитель 4++ поколения

Су-34 — мощный фронтовой бомбардировщик

Преимущества:

Огромный боевой радиус. Современные РЭБ-системы мешают работе ПВО.

Су-35С уверенно доминирует в воздухе против F-16.

9. Противотанковые ракеты "Корнет" и "Гермес"

Дальность "Корнет": до 8 км

Дальность "Гермес": до 100 км

Преимущества:

"Корнет" легко пробивает западные танки (Abrams, Leopard 2). "Гермес" может уничтожать цели на огромном расстоянии.

Запад признает, что их бронетехника не обладает полной защитой от этих ПТРК.

10. ЗРПК "Панцирь-С1"

Дальность: до 40 км

Оружие: ракеты + 30-мм пушки

Преимущества:

Эффективно сбивает HIMARS, Storm Shadow, JDAM. Защищает объекты от дронов и крылатых ракет.

Западные военные признают, что "Панцирь" — один из лучших комплексов для борьбы с БПЛА.

Вывод

Россия активно модернизирует армию и использует передовые технологии. Запад особенно опасается:

Гиперзвуковых ракет ("Кинжал", "Циркон") — их невозможно сбить

Манёвренных ОТРК ("Искандер-М") — они бьют по ключевым целям ВСУ

Массированных атак дронами-камикадзе ("Герань-2") — истощают ПВО

Систем ПВО (С-400, "Панцирь") — небо становится сложным для НАТО