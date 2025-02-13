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Дмитрий Плотников

ТОП-10 вооружений России, которые больше всего пугают Запад

4:39
Силовые структуры » Военные новости

В зоне специальной операции Россия использует ряд передовых вооружений, которые вызывают особое беспокойство на Западе.

ЗРК С-300
Фото: function.mil.ru by Ministry of Defence of the Russian Federation, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
ЗРК С-300

Эти системы либо трудно перехватить, либо они значительно превосходят западные аналоги, что делает их серьёзной угрозой для сил НАТО и ВСУ.

Вот ТОП-10 вооружений РФ, которые больше всего пугают Запад.

1. Гиперзвуковая ракета "Кинжал"

  • Скорость: до 12 000 км/ч (10-12 Махов)
  • Дальность: 2000+ км

Преимущества:

Почти невозможно перехватить существующими системами ПВО
Способна уничтожать подземные бункеры, аэродромы, склады НАТО.

США признали, что не имеют надёжных средств защиты от "Кинжала".

2. ОТРК "Искандер-М"

  • Дальность: до 500 км
  • Боеголовка: обычная, кассетная или ядерная

Преимущества:

Маневрирующая траектория, сложная для перехвата. Высокая точность ударов по складам, штабам, мостам.

HIMARS и Patriot не способны эффективно бороться с "Искандерами".

3. Дроны-камикадзе "Герань-2" (Shahed-136)

  • Дальность: до 1000 км
  • Боеголовка: ~ 50 кг ВВ

Преимущества:

Массированные атаки перегружают ПВО. Дешёвая и массовая альтернатива крылатым ракетам.

ВСУ вынуждены тратить дорогие ракеты Patriot на дешёвые дроны.

4. Танк Т-90М "Прорыв"

  • Броня: улучшенная "Реликт" + "Афганит"
  • Оружие: 125-мм пушка с высокоточным наведением

Преимущества:

Превосходит Leopard 2 и Challenger 2. Лучшая система защиты среди российских танков

Западные танки оказались уязвимыми перед Т-90М.

5. РСЗО "Торнадо-С"

  • Дальность: до 120 км
  • Точность: управляемые ракеты

 Преимущества:

Превосходит HIMARS по дальности и мощности. Позволяет наносить удары по колоннам техники и складам.

Запад осознает, что "Торнадо-С" нивелирует преимущество HIMARS.

6. Гиперзвуковая ракета "Циркон"

  • Скорость: до 9 Махов (11 000 км/ч)
  • Дальность: до 1000 км

Преимущества:

Невозможно перехватить современными системами ПРО. Способна уничтожать авианосцы, корабли НАТО, береговые цели.

Западные флоты пока не имеют защиты от "Циркона".

7. ПВО С-400 "Триумф"

  • Дальность перехвата: до 400 км

Преимущества:

Может сбивать самолёты НАТО (F-16, F-35, AWACS). Перехватывает крылатые ракеты и баллистические цели

НАТО опасается, что С-400 может закрыть небо над ключевыми районами СВО.

8. Авиация Су-35С и Су-34

  • Су-35С — лучший российский истребитель 4++ поколения
  • Су-34 — мощный фронтовой бомбардировщик

Преимущества:

Огромный боевой радиус. Современные РЭБ-системы мешают работе ПВО.

Су-35С уверенно доминирует в воздухе против F-16.

9. Противотанковые ракеты "Корнет" и "Гермес"

  • Дальность "Корнет": до 8 км
  • Дальность "Гермес": до 100 км

Преимущества:

"Корнет" легко пробивает западные танки (Abrams, Leopard 2). "Гермес" может уничтожать цели на огромном расстоянии.

Запад признает, что их бронетехника не обладает полной защитой от этих ПТРК.

10. ЗРПК "Панцирь-С1"

  • Дальность: до 40 км
  • Оружие: ракеты + 30-мм пушки

Преимущества:

Эффективно сбивает HIMARS, Storm Shadow, JDAM. Защищает объекты от дронов и крылатых ракет.

Западные военные признают, что "Панцирь" — один из лучших комплексов для борьбы с БПЛА.

Вывод

Россия активно модернизирует армию и использует передовые технологии. Запад особенно опасается:

  • Гиперзвуковых ракет ("Кинжал", "Циркон") — их невозможно сбить
  • Манёвренных ОТРК ("Искандер-М") — они бьют по ключевым целям ВСУ
  • Массированных атак дронами-камикадзе ("Герань-2") — истощают ПВО
  • Систем ПВО (С-400, "Панцирь") — небо становится сложным для НАТО
Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
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