Ракеты AMRAAM. Зачем на украинских истребителях F-16 появилось дальнобойное оружие

4:23 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

На американских истребителях F-16AM Вооружённых сил Украины эксперты заметили дальнобойные версии ракет AMRAAM.

Фото: commons.wikimedia.org by Causa83, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ AIM-120 AMRAAM B

На что стоит обратить своё внимание.

Нынешние модификации ракет типа "воздух-воздух" из серии AMRAAM — AIM-120 C-5/С-7 — от предшественников можно отличить по законцовкам крестообразного крыла (у тех они заострённые). Кстати, на первой передаваемой партии были подвешены учебные варианты ракеты с надписью CATM-120B.

Характеристики

Максимальная дальность полёта ракеты AIM-120C-5 — 100 километров и AIM-120C-7 — 120 километров. Эти расстояния они способны преодолевать, если пилоты самолётов F-16AM запустят их на высотах более 15 километров из разреженных слоёв стратосферы. Но,скорее всего, запуски ВВСУ будут производить с высоты до 10 километров, но дальность действия тогда автоматически упадёт до 80 километров.

Основным фактором ограничения их применения является неплохая дальность обнаружения радиолокационными системами AN/APG-66(V)2 российских самолётов Су-34 и Су-35 (до 70 км). С другой стороны в этом случае пилоты F-16AM могут применить эти ракеты в режиме наведения на помеху. Тогда дальность действия российских РЛС не учитывается, а наведение проводится на излучение от бортовых средств радиоэлектронной борьбы (например, контейнеры комплекса "Хибины"). И только в 20 километрах ракеты AMRAAM выходят на самонаведение. Здесь появляется весьма существенная угроза для выполняющих задание штурмовиков Су-25 и Су-34 армии России с включёнными станциями РЭБ.

Если учесть выполнение самолётами ВКС РФ противоракетных манёвров, то манёвренность и скорость AIM-120C-7 при запуске на средних высотах можно достигать на дистанции 50 км. На этом фоне российские "сушки" могут уничтожить F-16 дальнобойными российскими ракетами Р-37М на удалении до 160 км (в зависимости от высоты запуска), а обнаружить их можно в 2 раза дальше.

О чём речь

AMRAAM (Advanced Medium-Range Air-to-Air Missile) — это американская управляемая ракета класса "воздух-воздух" средней дальности, разработанная компанией Raytheon. Основное назначение — поражение воздушных целей за пределами визуальной видимости (BVR — Beyond Visual Range).

Основные характеристики:

Тип: управляемая ракета класса "воздух-воздух" средней дальности

Головка самонаведения: активная радиолокационная (ARH)

Дальность действия:

AIM-120A/B — до 50 км

AIM-120C — до 105 км

AIM-120D — до 180 км

Скорость: ≈ 4 Маха

Длина: 3,7 м

Диаметр: 18 см

Вес: 152-180 кг (в зависимости от модификации)

Боеголовка: осколочно-фугасная (≈ 20 кг)

Система управления: инерциальная + коррекция с самолёта-носителя + активная радиолокационная ГСН.

Модификации:

AIM-120A — первая серийная версия (1980-е).

AIM-120B — улучшенная электроника и программное обеспечение.

AIM-120C — уменьшенные крылья для внутреннего размещения в стелс-истребителях (F-22, F-35).

AIM-120D — увеличенная дальность (до 180 км), улучшенное маневрирование, двусторонняя связь с носителем.

Применение:

Используется ВВС США и НАТО, совместима с истребителями F-15, F-16, F/A-18, F-22, F-35, Eurofighter Typhoon, Gripen, Rafale. Также возможен запуск с наземных систем ПВО (NASAMS).

Как США собираются использовать ракеты Amraam