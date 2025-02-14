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Дмитрий Плотников

Сводка с фронта: Зеленскому из Лондона дана команда плевать на Трампа, ВСУ накпливают силу у Курской области

4:17
Силовые структуры » Военные новости

Российская армия продолжает выполнять задачи специальной военной операции на Украине.

Владимир Зеленский во время встречи с общественными активистами
Фото: website President of Ukraine by president.gov.ua, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Владимир Зеленский во время встречи с общественными активистами

Представляем сводку на четверг, 13 февраля.

Рефлексия после беседы Путина и Трампа

После беседы Владимира Путина и Дональда Трампа у Зеленского началась рефлексия. По всей вероятности, он получил инструкции из Лондона и теперь явно сдаёт назад. Теперь он принял решение окончательно срывать мирные переговоры. Также текст записи своего разговора с Трампом команда Зеленского разослала настоящим его хозяевам: Брюсселю и Лондону. Команда Трампа об этом узнала.

На Банковой уже сказали, что Киев не будет принимать никаких соглашений между Вашингтоном и Москвой без участия Украины. Также Зеленский сказал, что Трамп якобы не поднимал никаких вопросов о выборах на Украине, и не обсуждал вступление в НАТО. Правда, экс-президент Украины отметил, что ему не очень приятно, что Дональд Трамп сначала позвонил Владимиру Путину. Чем закончится саботаж указаний американского президента, можно видеть уже через несколько дней, когда закончится Мюнхенская конференция.

Мюнхенская конференции

Сегодня стартует традиционная Мюнхенская конференция по безопасности. Разумеется, одним из главных вопросов там будет завершение военного конфликта на Украине. А накануне Дональд Трамп заявил, что там состоится встреча представителей Соединённых Штатов, России и Украины. Надо отметить, что раньше об участии представителей России в Мюнхене не сообщалось.

Также Трамп перед мероприятием сделал ряд сильных заявлений. Он отметил, что хочет вернуть Российскую Федерацию в G7. Он убеждён, что исключать РФ из "большой восьмёрки" было большой ошибкой. А также президент США милостиво согласился, чтобы решения по Украине принимались при участии самих украинцев.

На эти заявления тут же ответили в Киеве. Представитель МИДа Украины заявил, что сейчас беседовать с Россией не о чем, поскольку на столе переговоров нет никаких конкретных бумаг. Словом, саботаж Киева будет проводиться по всем направлениям.

Освобождение Донбасса

На Южно-Донецком направлении для ВСУ грядёт настоящая беда. Группировка армия Украины потеряла посёлок Дачное, который стоит сразу за Курахово. ВС РФ уже начали атаковать Константинополь. Украинские военные аналитики, отмечают, что организация эвакуации очень слаба. К юго-западу от Курахово формируется котёл, который может стать полным окружением при потере села Улаклы и Константинополя. С северного фланга российские воины добивают националистов под Шевченко и в Андреевке.

Курская область

Бойцы Группировки войск "Север" продолжают выполнять задачу по освобождению Курского приграничья. "Северяне" уничтожают рассредоточенные группы украинской армии между хуторам Колмаков и Черкасской Конопелькой. "Бесстрашные" заканчивают освобождение Свердликово. Подразделение ВДВ "северян" зачистили лесополку в окрестностях посёлка и западный фланг.

Генштаб ВСУ бросил очередную группу украинских смертников в контратаку на подразделение морских пехотинцев "Севера". Произошло это близ Куриловки. В результате огневого поражения живая сила врага уничтожена ещё не дойдя до российских позиций. Также противник продолжает перебрасывать резервы под Суджу. За сутки туда прибыло более 250 боевиков. Общее продвижение "Бесстрашных" в области — 1200 м.

По оперативной информации 11 февраля в Сумской области зафиксировано серьёзное увеличение числа активных абонентов операторов сотовой связи Украины. Общее количество увеличения — 15 000 новых абонентов. ВСУ накапливает подразделения в приграничье.

Жириновский - предсказал и переговоры Путина и Трампа
Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Темы всу курск курахово владимир путин
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