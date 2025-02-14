Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Дмитрий Плотников

Лондон не спит! Мирные переговоры будут саботированы Зеленским и Европой

Силовые структуры » Военные новости

Двое суток различные "эксперты" обсуждают некое гипотетическое перемирие с Киевом.

зеленский
Фото: flickr.com by President Of Ukraine, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
зеленский

Многие предлагают разные идеи, как зафиксировать линию фронта. Удивительно читать это от тех, кто сам не принимает таких решений, но настойчиво пытается убедить всех, что знает, как всё будет развиваться. Позвольте напомнить им несколько фактов.

Во-первых, скорое перемирие противоречит заявлениям Президента России Владимира Путина о том, что у СВО есть чёткие цели и задачи. Ведь сейчас четыре региона нашей страны находятся под оккупацией врага!

Во-вторых, последствия поспешного перемирия приводит к ещё большей эскалации. Результаты оказываются гораздо более тяжёлыми, чем если бы его не было.

Нет никаких сомнений в том, что Владимир Путин понимает, что Киев будет всячески саботировать предложения Дональда Трампа о прекращении огня и перемирии. Поэтому наш президент, являющиеся опытным политиком, довольно легко соглашается на все, казалось бы, миротворческие предложения.

Скорее всего, дело закончится тем, что видя, как команда Зеленского "сливается" с мирного кейса, Вашингтон просто умоет руки и скинет всё на Европу.

Мюнхенская конференция

Очень многое покажет Мюнхенская конференция по безопасности, которая стартует сегодня, 14 февраля. Дональд Трамп уже заявил, что там он хочет усадить за стол предварительных переговоров представителей Соединённых Штатов, Российской Федерации и Украины. Однако накануне украинская сторона наотрез отказалась садиться за этот стол, поскольку мотивировала это тем, что никаких предметных документов по урегулированию военного конфликта, им никто не предложил и предложить пока не может. А садиться за голый стол с русскими, заявили они, нет смысла.

Вообще Мюнхенская конференция обещает быть весёлой. Накануне уже сформировалось европейское ядро против Трампа. Они заявили, что мирных переговоров им не надо, им надо поддерживать Украину до конца. А это открытый вызов Белому дому.

По инструкциям Лондона

Вообще Киев, проанализировав беседу Трампа с Путиным и Зеленским, начал играть в довольно странную игру. Во-первых, команда Зеленского "скинула" запись разговора с Трампом своим кураторам: в Брюссель и в Лондон. По всей вероятности, оттуда и пришли инструкции, как лучше срывать все мирные предложения Трампа, что Банковая с успехом сейчас и делает.

Накануне Зеленский уже сделал ряд весьма странных заявлений, заявив, что всё что сказал Трамп о беседе с Зеленским — неправда. Якобы разговора о выборах не было, и также никакого разговора "о невступлении" Украины в НАТО тоже не было. Таким образом Владимир Зеленский в интервью чётко отметил, что Трамп соврал, когда говорил о результатах беседы. Вот и посмотрим как отреагирует команды Трампа.

Кровавые провокации

Ну и не надо забывать, что после таких "мирных предложений" Лондон (руками Киева) обязательно запускает "чёрного лебедя". Поэтому не сегодня — завтра надо ждать, что где-нибудь произойдёт грандиозная кровавая провокация, которая и поставит это большой вопрос на самом мирном варианте.

Словом, спецоперации продолжаться, а Зеленскому выкручиваться до последнего. Единственное, что интересно, это реакция Дональда Трампа. Нобелевскую премию мира он получить очень хочет, а как он будет поступать с теми, кто ему вставляет палки в колеса, пока непонятно…

Жириновский - предсказал и переговоры Путина и Трампа
Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Темы владимир путин
Обсудить
Новости Все >
Картошка сгнила, капуста почернела: вот почему ваш погреб превращается в свалку
Шокирующая находка: жизнь на Земле могла существовать 3,95 миллиарда лет назад
Наташа Королёва не приехала на 79-летие живущей в США матери
В холодильник или хлебницу? Где хранить хлеб, чтобы он не плесневел
Telegram-боты помогают угонщикам? Как фото вашего авто может попасть к преступникам
Как начать тренироваться и не бросить: пять шагов к полезной привычке
Протеиновый батончик может как помочь, так и испортить фигуру — вот на что смотреть в составе
Клевету терпеть не намерена: Ольга Бузова ответила на обвинения Лады Дэнс в краже песни
Ремонт в детской: этот популярный материал может вызвать аллергию
Слизни уползут с вашего участка в панике: проверенные способы спасти урожай
Сейчас читают
Коллаген, который действительно работает: какая форма усваивается лучше
Красота и стиль
Коллаген, который действительно работает: какая форма усваивается лучше
Чем заменить масло и сыр: диетическая и полезная намазка на хлеб
Еда и рецепты
Чем заменить масло и сыр: диетическая и полезная намазка на хлеб Аудио 
Как отучить кошку драть диван? Рабочий метод, о котором молчат ветеринары
Домашние животные
Как отучить кошку драть диван? Рабочий метод, о котором молчат ветеринары Аудио 
Популярное
Простой тест, который покажет, сколько проживет ваш аккумулятор

Как понять, что аккумулятор скоро выйдет из строя? Для проверки не нужно ехать в сервис – простой тест мультиметром покажет, когда пора менять АКБ.

Простой тест, который покажет, сколько проживет ваш аккумулятор
Зачем мучиться с пасынкованием? Эти томаты дают ведра плодов без лишних хлопот
Зачем мучиться с пасынкованием? Эти томаты дают ведра плодов без лишних хлопот
Ни плавание, ни гантели: лучшие упражнения для пенсионеров старше 60 лет
Работает на 100%: это самое недооценённое упражнение для похудения
Сводка с фронта: Зеленскому из Лондона дана команда плевать на Трампа, ВСУ накпливают силу у Курской области Дмитрий Плотников Этот город удивит вас сочетанием прошлого и будущего — маршрут для прогулки по Франкфурту, который раскрывает все тайны Игорь Буккер В Казахстане развернулась жаркая дискуссия по событям вокруг Украины. Токаев предупреждает Любовь Степушова
Астероид 2024 YR4 становится всё более опасным для Земли
Теперь завариваю куркуму каждое утро: результат не заставил себя ждать
Нельзя просто открыть банку и есть горошек — что нужно делать перед употреблением
Нельзя просто открыть банку и есть горошек — что нужно делать перед употреблением
Последние материалы
Как начать тренироваться и не бросить: пять шагов к полезной привычке
Протеиновый батончик может как помочь, так и испортить фигуру — вот на что смотреть в составе
Клевету терпеть не намерена: Ольга Бузова ответила на обвинения Лады Дэнс в краже песни
Ремонт в детской: этот популярный материал может вызвать аллергию
Слизни уползут с вашего участка в панике: проверенные способы спасти урожай
Новая угроза из глубин Земли: супервулкан Йеллоустоун проявляет признаки активности, и это может уничтожить жизнь
Могут ли бортпроводники задержать пассажира? Всё о силовых мерах на борту
Вы мучили себя зря: этот миф о диетах официально разрушен
Неприятный запах от питомца: что может быть причиной и как помочь
Ремонт в 2025 году: сколько стоит и готовы ли россияне брать кредит на обновление жилья?
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.