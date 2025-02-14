Лондон не спит! Мирные переговоры будут саботированы Зеленским и Европой

Двое суток различные "эксперты" обсуждают некое гипотетическое перемирие с Киевом.

Фото: flickr.com by President Of Ukraine, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ зеленский

Многие предлагают разные идеи, как зафиксировать линию фронта. Удивительно читать это от тех, кто сам не принимает таких решений, но настойчиво пытается убедить всех, что знает, как всё будет развиваться. Позвольте напомнить им несколько фактов.

Во-первых, скорое перемирие противоречит заявлениям Президента России Владимира Путина о том, что у СВО есть чёткие цели и задачи. Ведь сейчас четыре региона нашей страны находятся под оккупацией врага!

Во-вторых, последствия поспешного перемирия приводит к ещё большей эскалации. Результаты оказываются гораздо более тяжёлыми, чем если бы его не было.

Нет никаких сомнений в том, что Владимир Путин понимает, что Киев будет всячески саботировать предложения Дональда Трампа о прекращении огня и перемирии. Поэтому наш президент, являющиеся опытным политиком, довольно легко соглашается на все, казалось бы, миротворческие предложения.

Скорее всего, дело закончится тем, что видя, как команда Зеленского "сливается" с мирного кейса, Вашингтон просто умоет руки и скинет всё на Европу.

Мюнхенская конференция

Очень многое покажет Мюнхенская конференция по безопасности, которая стартует сегодня, 14 февраля. Дональд Трамп уже заявил, что там он хочет усадить за стол предварительных переговоров представителей Соединённых Штатов, Российской Федерации и Украины. Однако накануне украинская сторона наотрез отказалась садиться за этот стол, поскольку мотивировала это тем, что никаких предметных документов по урегулированию военного конфликта, им никто не предложил и предложить пока не может. А садиться за голый стол с русскими, заявили они, нет смысла.

Вообще Мюнхенская конференция обещает быть весёлой. Накануне уже сформировалось европейское ядро против Трампа. Они заявили, что мирных переговоров им не надо, им надо поддерживать Украину до конца. А это открытый вызов Белому дому.

По инструкциям Лондона

Вообще Киев, проанализировав беседу Трампа с Путиным и Зеленским, начал играть в довольно странную игру. Во-первых, команда Зеленского "скинула" запись разговора с Трампом своим кураторам: в Брюссель и в Лондон. По всей вероятности, оттуда и пришли инструкции, как лучше срывать все мирные предложения Трампа, что Банковая с успехом сейчас и делает.

Накануне Зеленский уже сделал ряд весьма странных заявлений, заявив, что всё что сказал Трамп о беседе с Зеленским — неправда. Якобы разговора о выборах не было, и также никакого разговора "о невступлении" Украины в НАТО тоже не было. Таким образом Владимир Зеленский в интервью чётко отметил, что Трамп соврал, когда говорил о результатах беседы. Вот и посмотрим как отреагирует команды Трампа.

Кровавые провокации

Ну и не надо забывать, что после таких "мирных предложений" Лондон (руками Киева) обязательно запускает "чёрного лебедя". Поэтому не сегодня — завтра надо ждать, что где-нибудь произойдёт грандиозная кровавая провокация, которая и поставит это большой вопрос на самом мирном варианте.

Словом, спецоперации продолжаться, а Зеленскому выкручиваться до последнего. Единственное, что интересно, это реакция Дональда Трампа. Нобелевскую премию мира он получить очень хочет, а как он будет поступать с теми, кто ему вставляет палки в колеса, пока непонятно…

Жириновский - предсказал и переговоры Путина и Трампа