В США сообщили о вхождении разведсамолета Австралии в авиапространство Китая

Австралийский разведывательно-ракетный самолет P-8 вошел в воздушное пространство Китая, пишут журналисты американского военного журнала Military Watch Magazine (MWM). О дальнейших событиях авторы рассказыват в своей новой статье, перевод которой публикует Pravda.Ru.

Фото: Chinese Air Force by Anna Zvereva, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Истребитель J-16

13 февраля Министерство иностранных дел Китая выразило протест в связи с появлением австралийского морского патрульного самолета P-8A, который "намеренно вторгся в воздушное пространство китайских островов без разрешения Китая и нарушил суверенитет Китая". В нем также говорится, что Австралия "поставила под угрозу" национальную безопасность Китая, а китайские вооруженные силы отреагировали "надлежащими, законными и профессиональными мерами сдерживани". Пекин потребовал от Австралии "прекратить нарушать права, провоцировать, и подрывать мир и стабильность в Южно-Китайском море".

P-8 является производным от авиалайнера Boeing 737-800, предназначенного для морских перевозок большой дальности, разведки, борьбы с судоходством, подавления противовоздушной обороны и борьбы с подводными лодками. Наряду с большим набором датчиков, построенных на базе радара AN/APY-10, внутренние оружейные отсеки и дополнительные внешние точки крепления позволяют разместить широкий спектр вооружений, включая противорадиационные ракеты AGM-88G, корабельные крылатые ракеты AGM-158 ant, торпеды Mark 54 и морские мины, а также многое другое. Австралийские P-8 в прошлом демонстрировали свои ударные ракетные возможности большой дальности в Тихом океане.

Китай отреагировал на то, что, по его утверждению, самолет вторгся в его воздушное пространство, развернув два истребителя J-16 для слежки за ним, причем по крайней мере один из J-16 выпустил сигнальные ракеты в 30 метрах перед P-8.

Министерство обороны Австралии назвало действия китайского самолета “небезопасными и непрофессиональными” и не подтвердило сообщения китайской стороны о том, что инцидент произошел в воздушном пространстве Китая. В прошлом Китай использовал J-16 для перехвата западных самолетов, которые, как утверждается, вторгались в его воздушное пространство.

Сообщается, что истребители использовались для облета фрегата Королевских ВМС Нидерландов HNLMS Tromp и сближения с его вертолетом NH90 7 июня 2024 года. Министерство обороны Китая заявило, что военный корабль и вертолет устраивали провокации к востоку от Шанхая, добавив, что голландская сторона "ложно утверждала, что выполняет миссию ООН".

По мере того как Соединенные Штаты сталкивались с растущими трудностями в сопоставлении с китайской военной мощью в Восточной Азии, другие государства Западного блока, такие как Австралия, Нидерланды, Италия и Германия, предпринимали усилия по значительному увеличению своего военного присутствия для поддержки коллективных интересов Запада в регионе.