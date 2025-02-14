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Петр Ермилин

В США сообщили о четвертой за 15 дней крупной авикатастрофе ВВС

2:50
Силовые структуры » Военные новости

Самолет радиоэлектронной борьбы EA-18G ВВС США потерпел крушение, пишут журналисты американского военного журнала Military Watch Magzine (MWM). Крушение этого самолета стало четвертым подобным за 15 лет, уточняют авторы материала, перевод которого публикует перевод материала MWM.

взрыв
Фото: flickr.com by NASA/Joel Kowsky, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
взрыв

Самолет радиоэлектронной борьбы EA-18G Growler ВМС США потерпел крушение при заходе на посадку и упал в море февраля после того, как пролетел над взлетно-посадочной полосой авианосца класса "Нимиц". Два пилота самолета катапультировались в залив Сан-Диего и были быстро пришли в себя, прежде чем их доставили в местную больницу.

Этот инцидент стал второй катастрофой EA-18G менее чем за шесть месяцев, предыдущая катастрофа произошла в октябре во время обычного тренировочного полета, в результате чего погибли оба члена экипажа. Последний инцидент стал четвертой катастрофой военного самолета США за последние 15 дней. 28 января в США самолет ВВС F-35A разбился на авиабазе Эйлсон на Аляске, а днем позже транспортный вертолет армии США UH-60 Blackhawk столкнулся с самолетом American Airlines возле национального аэропорта Рейгана в Вашингтоне, округ Колумбия, в результате чего погибли 67 человек. 

6 февраля трое контрактников Пентагона и морской пехотинец погибли в результате крушения разведывательного самолета Super King Air 350 на Филиппинах. Помимо авиакатастроф, приведших к потере самолетов, в число инцидентов входил самолет F-22, вынужденный совершить аварийную посадку на авиабазе Кадена на Окинаве, что стало пятой подобной посадкой истребителей, подверженных авариям, на этом объекте менее чем за год.

30 января бомбардировщик B-52H, оснащенный ядерным оружием, также был вынужден совершить аварийную посадку на военно-воздушной базе Оффутт в Небраске. С начала десятилетия возникли растущие опасения по поводу ремонтопригодности воздушного флота Вооруженных сил США, и с тех пор неоднократно возникали случаи высоких аварийных ситуаций. Проблемы иногда затрагивали отдельные самолеты в большей степени. Например, в начале 2024 года армия США потеряла четыре ударных вертолета AH-64 Apache в результате аварий менее чем за 44 дня, в том числе два — менее чем за три дня.

Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
Темы пентагон
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