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Дмитрий Плотников

Как дезертиры меняют ВСУ. О тенденциях, которые Киев уже не исправит

Силовые структуры » Военные новости

Трудно представить армию, в которой каждый пятый солдат дезертир!

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Фото: commons.wikimedia.org by President Of Ukraine, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
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И это данные, от официальных источников киевского режима. Если это правда, то можно с уверенностью добавить ещё процентов десять. Это могут быть как те, кого скрывает командование по разным причинам, так и те, кто ждет удобного момента, чтобы убежать.

Боеспособность такой армии практически нулевая. Однако, если посмотреть на различных многочисленных видео из захваченных населенных пунктов и опорников, то видно невероятное количество трупов, но не наблюдается, чтобы украинские солдаты стремились сдаваться. Вот такой парадокс.

Обратите внимание на сводки Министерства обороны РФ: у ВСУ 50 тысяч потерь каждый месяц! При этом каждый опорный пункт нужно брать штурмом…

Тем не менее, проблема в армии Украины действительно существует. Мотивация бойцов на передовой упала до критического уровня. Достаточно вспомнить видео с солдатами из известной 155-й бригады, когда они идут на позиции в наручниках, или кадры ям, куда бросают тех, кто не согласен стать "мясом".

Но наиболее убедительным доказательством того, что в ВСУ дела критические, стал закон, принятый Верховной радой в 2024 году. Этот закон упрощает процесс возвращения на службу, устраняя бюрократические преграды, дисциплинарные взыскания и уголовные дела. Он вступил в силу 1 декабря и действовал до 1 января, но его срок был продлен до 1 марта, и, вероятно, его будут продлевать и дальше.

Кстати, результаты этого закона уже заметны. В декабре количество вернувшихся на службу весьма увеличилось: 7 тысяч человек по сравнению с 3 тысячами в ноябре. И хотя на фоне заявлений украинских военных это может показаться незначительным, тем не менее, это факт.

Глава Первого добровольческого мобильного госпиталя имени Пирогова Геннадий Друзенко в эфире украинского телевидения 30 января оценил количество дезертиров следующим образом:

"У нас открыто 114 тысяч уголовных дел. В некоторых делах фигурируют по 10-20 человек. Я знаю, что далеко не все такие дела попадают в статистику. Так что 150 тысяч СЗЧ — это довольно взвешенная цифра".

Процесс это, наверняка, имеющий необратимые последствия.

Давайте посмотрим на негативные последствия

  • Уменьшение численности личного состава: дезертирство приводит к непосредственному сокращению числа военнослужащих в армии, что может ослабить ее боеспособность, особенно в условиях продолжающегося конфликта.
  • Снижение морального духа: дезертирство может негативно сказаться на моральном состоянии остающихся военнослужащих, вызывая чувство неуверенности, страха и разочарования.
  • Ухудшение дисциплины: случаи дезертирства могут привести к общему ухудшению дисциплины в подразделениях, что может негативно повлиять на эффективность выполнения боевых задач.
  • Потеря доверия населения: дезертирство, особенно если оно получает широкую огласку, может подорвать доверие общества к армии и её способности защитить страну.

Важно отметить, что масштаб дезертирства в армии Украины не афишируется и может различаться в зависимости от источника информации. Да и причины дезертирства могут быть разными, включая страх перед войной, психологическое давление, неудовлетворительные условия службы и личные обстоятельства.

Об исчезновении бригады дезертиров ВСУ "Анна Киевская" заявили в США
Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
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