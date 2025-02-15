Boeing P-8A Poseidon. Несмотря на риторику мирных переговоров шпионы не оставляют Крым

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Бывшего президента Украины Владимира Зеленского может и сливают.

Фото: commons.wikimedia.org by Steve Lynes from Sandhurst, United Kingdom, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Boeing P-8A Poseidon - US Navy - 169328 (48657740842)

Винник может и прилетел домой по обмену. Но противолодочные самолёты США — Boeing P-8A Poseidon как крутились над берегом Крыма, так и продолжают выполнять боевые задачи. Дежурный борт также постоянно нарезает круги у румынского побережья.

О чём речь

Boeing P-8A Poseidon (Боинг P-8 "Посейдон") — патрульный противолодочный самолёт, разработанный компанией Boeing для замены Lockheed P-3 Orion. Он предназначен для обнаружения и уничтожения подводных лодок противника, а также для патрулирования морских районов и решения других задач.

Основные задачи P-8A Poseidon

Противолодочная борьба (ASW): обнаружение и уничтожение подводных лодок с помощью гидроакустических буёв и торпед.

Противокорабельные операции (ASuW): поиск и уничтожение надводных кораблей с помощью ракет Harpoon.

Морская разведка и наблюдение (ISR): патрулирование морских акваторий, ведение радиотехнической разведки.

Поиск и спасение (SAR): поддержка спасательных операций в открытом море.

Разработка

Разработка P-8A Poseidon началась в 2004 году, а первый полёт прототипа состоялся в 2009 году. В 2013 году самолёт был принят на вооружение ВМС США.

Конструкция

P-8A Poseidon создан на базе пассажирского самолёта Boeing 737-800. Он оснащён двумя турбовентиляторными двигателями CFM International CFM56-7B, которые обеспечивают ему высокую скорость и дальность полёта.

Вооружение

P-8A Poseidon может нести различное вооружение, включая противолодочные торпеды, глубинные бомбы, противокорабельные ракеты и другое вооружение.

Торпеды:

Mk 54 (противолодочные)

Ракеты:

AGM-84D Harpoon (противокорабельные)

Гидроакустические буи:

AN/SSQ-53F, AN/SSQ-62, AN/SSQ-125

Минное вооружение

Бортовое оборудование:

Радиолокационная станция AN/APY-10

Оптико-электронные системы

Гидроакустические системы обнаружения подводных лодок.

Оборудование

Самолёт оснащён современным радиоэлектронным оборудованием, которое позволяет ему обнаруживать подводные лодки на больших расстояниях. Он также оснащён системой спутниковой связи, которая обеспечивает ему связь с другими самолётами и кораблями.

Эксплуатация

P-8A Poseidon эксплуатируется ВМС США, Австралии, Великобритании, Индии, Норвегии и Новой Зеландии. Он является одним из самых современных и эффективных противолодочных самолётов в мире.

Лётно-технические характеристики

Максимальная скорость: 907 км/ч

Крейсерская скорость: 815 км/ч

Дальность полёта: 7500 км

Максимальная высота полёта: 12 496 м

Экипаж: 9 человек.

Дополнительная информация

P-8A Poseidon может выполнять не только противолодочные задачи, но и задачи по патрулированию морских районов, поиску и спасению людей, а также по борьбе с надводными целями. Самолёт оснащён системой дозаправки в воздухе, что позволяет увеличить его дальность полёта. P-8A Poseidon является одним из самых дорогих противолодочных самолётов в мире.

Сопровождение самолета-разведчика Boeing P-8 Poseidon над Черным морем