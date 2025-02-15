Boeing P-8A Poseidon. Несмотря на риторику мирных переговоров шпионы не оставляют Крым

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Винник может и прилетел домой по обмену. Но противолодочные самолёты США — Boeing P-8A Poseidon как крутились над берегом Крыма, так и продолжают выполнять боевые задачи. Дежурный борт также постоянно нарезает круги у румынского побережья.
Boeing P-8A Poseidon (Боинг P-8 "Посейдон") — патрульный противолодочный самолёт, разработанный компанией Boeing для замены Lockheed P-3 Orion. Он предназначен для обнаружения и уничтожения подводных лодок противника, а также для патрулирования морских районов и решения других задач.
Разработка P-8A Poseidon началась в 2004 году, а первый полёт прототипа состоялся в 2009 году. В 2013 году самолёт был принят на вооружение ВМС США.
P-8A Poseidon создан на базе пассажирского самолёта Boeing 737-800. Он оснащён двумя турбовентиляторными двигателями CFM International CFM56-7B, которые обеспечивают ему высокую скорость и дальность полёта.
P-8A Poseidon может нести различное вооружение, включая противолодочные торпеды, глубинные бомбы, противокорабельные ракеты и другое вооружение.
Самолёт оснащён современным радиоэлектронным оборудованием, которое позволяет ему обнаруживать подводные лодки на больших расстояниях. Он также оснащён системой спутниковой связи, которая обеспечивает ему связь с другими самолётами и кораблями.
P-8A Poseidon эксплуатируется ВМС США, Австралии, Великобритании, Индии, Норвегии и Новой Зеландии. Он является одним из самых современных и эффективных противолодочных самолётов в мире.
P-8A Poseidon может выполнять не только противолодочные задачи, но и задачи по патрулированию морских районов, поиску и спасению людей, а также по борьбе с надводными целями. Самолёт оснащён системой дозаправки в воздухе, что позволяет увеличить его дальность полёта. P-8A Poseidon является одним из самых дорогих противолодочных самолётов в мире.
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