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Дмитрий Плотников

Boeing P-8A Poseidon. Несмотря на риторику мирных переговоров шпионы не оставляют Крым

3:51
Силовые структуры » Военные новости

Бывшего президента Украины Владимира Зеленского может и сливают.

Boeing P-8A Poseidon - US Navy - 169328 (48657740842)
Фото: commons.wikimedia.org by Steve Lynes from Sandhurst, United Kingdom, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Boeing P-8A Poseidon - US Navy - 169328 (48657740842)

Винник может и прилетел домой по обмену. Но противолодочные самолёты США — Boeing P-8A Poseidon как крутились над берегом Крыма, так и продолжают выполнять боевые задачи. Дежурный борт также постоянно нарезает круги у румынского побережья.

О чём речь

Boeing P-8A Poseidon (Боинг P-8 "Посейдон") — патрульный противолодочный самолёт, разработанный компанией Boeing для замены Lockheed P-3 Orion. Он предназначен для обнаружения и уничтожения подводных лодок противника, а также для патрулирования морских районов и решения других задач.

Основные задачи P-8A Poseidon

  • Противолодочная борьба (ASW): обнаружение и уничтожение подводных лодок с помощью гидроакустических буёв и торпед.
  • Противокорабельные операции (ASuW): поиск и уничтожение надводных кораблей с помощью ракет Harpoon.
  • Морская разведка и наблюдение (ISR): патрулирование морских акваторий, ведение радиотехнической разведки.
  • Поиск и спасение (SAR): поддержка спасательных операций в открытом море.  

Разработка

Разработка P-8A Poseidon началась в 2004 году, а первый полёт прототипа состоялся в 2009 году. В 2013 году самолёт был принят на вооружение ВМС США.

Конструкция

P-8A Poseidon создан на базе пассажирского самолёта Boeing 737-800. Он оснащён двумя турбовентиляторными двигателями CFM International CFM56-7B, которые обеспечивают ему высокую скорость и дальность полёта.

Вооружение

P-8A Poseidon может нести различное вооружение, включая противолодочные торпеды, глубинные бомбы, противокорабельные ракеты и другое вооружение.

  • Торпеды:
  • Mk 54 (противолодочные)
  • Ракеты:
  • AGM-84D Harpoon (противокорабельные)
  • Гидроакустические буи:
  • AN/SSQ-53F, AN/SSQ-62, AN/SSQ-125
  • Минное вооружение
  • Бортовое оборудование:
  • Радиолокационная станция AN/APY-10
  • Оптико-электронные системы
  • Гидроакустические системы обнаружения подводных лодок.

Оборудование

Самолёт оснащён современным радиоэлектронным оборудованием, которое позволяет ему обнаруживать подводные лодки на больших расстояниях. Он также оснащён системой спутниковой связи, которая обеспечивает ему связь с другими самолётами и кораблями.

Эксплуатация

P-8A Poseidon эксплуатируется ВМС США, Австралии, Великобритании, Индии, Норвегии и Новой Зеландии. Он является одним из самых современных и эффективных противолодочных самолётов в мире.

Лётно-технические характеристики

  • Максимальная скорость: 907 км/ч
  • Крейсерская скорость: 815 км/ч
  • Дальность полёта: 7500 км
  • Максимальная высота полёта: 12 496 м
  • Экипаж: 9 человек.

Дополнительная информация

P-8A Poseidon может выполнять не только противолодочные задачи, но и задачи по патрулированию морских районов, поиску и спасению людей, а также по борьбе с надводными целями. Самолёт оснащён системой дозаправки в воздухе, что позволяет увеличить его дальность полёта. P-8A Poseidon является одним из самых дорогих противолодочных самолётов в мире.

Сопровождение самолета-разведчика Boeing P-8 Poseidon над Черным морем
Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Темы крым
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