Сводка с фронта: ВСУ массово дронами атаковали регионы РФ, Зеленский готовит попытку кровавого реванша

4:19 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Российская армия продолжает выполнять задачи специальной военной операции на Украине.

Фото: Дмитрий Плотников Pravda.Ru by Нейросеть Бойцы армии РФ

Представляем сводку на субботу, 15 февраля.

Курская область

Бойцы группировки войск "Север" продолжают выполнять задачи по освобождению Курского приграничья. "Северяне" с боями выбили националистов из нескольких опорников под населённым пунктам Погребки.

Также "Бесстрашные", преодолевая сопротивление противника, продвинулись на запад от посёлка Гуево. Ракетчики российской армии нанесли удар по скоплению личного состава 47-й бригады ВСУ в приграничье Сумской области Украины. Уничтожено более 65 боевиков.

Генштаб ВСУ бросил на убой несколько групп штурмовиков в направлении населённых пунктов Русская Конопелька, Свердликово и Куриловка. Все контратаки врага были сорваны, живая сила противника уничтожена.

Обезумевший главком ВСУ Александр Сырский продолжает бросать весь резерв живой силы и военной техники под Суджу. В социальных сетях сообщается о переброске специальных штурмовиков, состоящих из бывших заключённых. Общее продвижение "Бесстрашных" в области — более 600 м.

Купянское направление

ВС РФ продвигаются к Купянску, создавая мощный плацдарм на правобережье реки Оскол. Украинский аналитический ресурс жалуется, что ситуация в районе Новомлынска и Двуречной ухудшается. Российская армия продвигается вперёд и закрепляется на местности.

Русские бойцы увеличивают контроль в направлении населённого пункта Фиголовка, зайдя на юг посёлка. Правда, по нашей информации, армия России его фактически контролирует. Также освобождён ещё один район в Двуречной. Украинцы отмечают, что русские продолжают насыщать местность личным составом, но штурмуют небольшими группами, которые используют посадки, дома, руины. ВСУ не хватает расчётов чтобы отражать атаки.

Также у армии России преимущество в дронах, которые разбирают позиции националистов "в ноль". Оборона Украины с задачей не справляется.

Реванши Зеленского

Владимир Зеленский не будет встречаться с Владимиром Путиным. По всей вероятности противник готовит очередные попытки провокации. Глава офиса президента Украины Андрей Ермак сказал, что Зеленский пока не готов встречаться с российским президентом. Якобы встреча произойдёт тогда, когда у Киева "будет сильная позиция и чёткие гарантии". Ермак уточнил, что пока этот момент не наступил.

Ранее мы сообщали, что националисты снова могут пойти в наступление резервом, подготовленным на Западе. Сам бывший президент Украины накануне вечером заявил, что встретится с Владимиром Путиным тогда, когда выработает общую позицию с Европой и Соединенными Штатами.

Террористические удары Киева

ВСУ массово атаковали дронами регионы РФ. Возгорание произошло на нескольких промобъектах. Пострадавших нет.

Атака началась с Ростова-на-Дону. Было слышно до 5 взрывов в районе мкр. Западный. Также громкие звуки были в Батайске (6 км от Ростова).

Взрывы прогремели в 03:45 в Волгограде. Было слышно не менее 20 взрывов над городом. Главной целью был НПЗ. В результате падения обломков БПЛА в промзоне возникло возгорание на площади 5 кв. м.

В результате атаки загорелся промобъект в Калужской области. Зарево видно за несколько километров. Было слышно 5 взрывов, рассказали очевидцы.

План "Ковёр" введён в семи аэропортах. Предварительно, всё из-за дронов.

Российская ПВО за ночь сбила и подавила 40 украинских БПЛА — над Волгоградской, Ростовской, Калужской, и Саратовской областями.

Общее состояние Зеленского во время пресс-конференции